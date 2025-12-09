Juan Leo, jubilado tras 45 años cotizados: "Los jóvenes quieren mucho sueldo y no echar horas extraordinarias porque están cansados"

El veterano pensionista Juan Leo, participante en el programa de televisión LaSexta Xplica, causó polémica al afirmar que, tras cotizar 45 años, su pensión actual ronda los 1.600 euros, mientras asegura que "muchos jóvenes" ganan más que él sin haber dedicado toda una vida al trabajo ni afrontar las mismas dificultades.

"No quieren echar horas extraordinarias" o "quieren que nos rebajen nuestras pensiones para que ellos cobren más" fueron algunas de sus frases más contundentes.

Cotización prolongada y desigualdades generacionales

Con 45 años de cotización a la Seguridad Social, un trabajador teóricamente habría completado el periodo exigido para cobrar lo que se considera una pensión "plena".

Sin embargo, según datos oficiales de agosto de 2025, la pensión media de jubilación en España se sitúa en unos 1.508 euros al mes.

Por tanto, la pensión declarada por Juan Leo se sitúa ligeramente por encima del promedio general, lo que podría interpretarse como un ejemplo relativamente favorable.

No obstante, su indignación pone de relieve la percepción de una brecha entre generaciones: muchos jóvenes sufren precariedad salarial, pero él asegura que hay quienes (con sueldos ya más altos) no han vivido la dureza del mercado laboral de décadas pasadas.

¿Qué determina la cuantía de la pensión en España?

Para tener derecho a una pensión contributiva es necesario haber cotizado al menos 15 años y que al menos dos de esos años estén dentro de los últimos 15 anteriores a la jubilación.

y que al menos dos de esos años estén dentro de los últimos 15 anteriores a la jubilación. Para cobrar el 100 % de la base reguladora , la ley exige actualmente al menos 36 años y 6 meses cotizados.

, la ley exige actualmente al menos cotizados. Aun así, el importe final depende de la base reguladora , es decir, de lo que el trabajador haya cotizado de media en los últimos años de empleo.

, es decir, de lo que el trabajador haya cotizado de media en los últimos años de empleo. Alcanzar la pensión máxima (en 2025 fijada en unos 3.267,60 €/mes en 14 pagas) requiere haber cotizado durante toda la vida laboral con bases cercanas al tope.

Por tanto, aunque 45 años cotizados otorgan el derecho a pensión "plena", la cuantía depende fuertemente del historial salarial real.

¿Crisis generacional o expectativas salariales desalineadas?

Lo revelador del testimonio de Juan Leo no es solo su pensión concreta, sino su argumento de que muchos jóvenes ya perciben ingresos mayores (salarios, remuneraciones, complementos) sin haber asumido los sacrificios de su generación.

Ese contraste real o percibido alimenta el resentimiento hacia posibles recortes de pensiones o reformas que busquen "ajustar" el sistema a favor de quienes están activos.

Pero esto también revela una tensión política y social: el debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones, la revalorización frente a la inflación (tema recurrente desde la reforma de 2021) y la equidad intergeneracional.

Perspectivas ante la reforma de pensiones 2025-2027

El actual marco exige largas carreras de cotización para acceder al 100% de la pensión.

Y en un contexto de envejecimiento demográfico y menor proporción de cotizantes por jubilado, muchos jóvenes consideran que las pensiones de mañana estarán más comprimidas.

El testimonio de Juan Leo pone en jaque la dimensión moral del debate: ¿es justa la percepción de que quienes cotizaron décadas reciben pensiones moderadas mientras algunos jóvenes ya tienen mejores ingresos?

Su ejemplo ilustra que no basta con años cotizados: las pensiones dependen también del nivel salarial, lo que suscita cuestionamientos sobre el reparto generacional del coste de la Seguridad Social.

Fractura generacional

Las declaraciones de Juan Leo resumen una fractura: entre generaciones, sí; y entre lo que los jóvenes esperan como salario digno y lo que hoy los jubilados perciben como pensión tras una vida laboral entera.

Más allá de su caso particular, lo que subyace es un dilema colectivo para España: cómo mantener la sostenibilidad futura del sistema de pensiones sin alimentar el resentimiento generacional, y garantizar unas pensiones dignas sin desincentivar la actividad laboral o cargar a las generaciones futuras.