Manuel Lao se desvincula de Sacyr con la venta acelerada de su 5%

Manuel Lao ha decidido poner punto final a su etapa como accionista de Sacyr. A través de su sociedad Nerifan —integrada en Nortia Capital— el empresario ha iniciado la venta acelerada de un paquete de 40,7 millones de acciones, equivalente al 5,12% del capital de la constructora. La operación, dirigida exclusivamente a inversores profesionales, supone su salida definitiva del accionariado, al que se incorporó en 2020.

La colocación se ha estructurado bajo el formato habitual de accelerated bookbuilding, un mecanismo que permite cerrar la transacción en un plazo muy corto. Para ello, Lao ha contratado a Citigroup Global Markets Europe (Citi) como coordinador global y único colocador. La compañía que preside Manuel Manrique no recibirá ingresos por la operación, ya que la venta se realiza íntegramente con títulos existentes.

El proceso arranca de manera inmediata y Citi se reserva la posibilidad de cerrarlo en cualquier momento con escaso margen de preaviso. Una vez finalizado, se comunicará al mercado el precio definitivo al que se han colocado las acciones y el volumen total adjudicado.

La operación se dirige únicamente a inversores cualificados del Espacio Económico Europeo y del Reino Unido, sin posibilidad de participación en mercados como Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón o Sudáfrica, debido a las restricciones regulatorias habituales.

Con esta desinversión, el capital de Sacyr queda encabezado por Disa Corporación Petrolífera, con cerca del 14,6%, seguida por José Manuel Loureda (Prilou), que controla un 6,7%, y el Grupo Corporativo Fuertes, con un 6,3%. Por debajo de la participación que tenía Lao figura Rubric Capital Management, con un 4,43%.

Nortia enmarca la salida en su estrategia de rotación de activos tras “un periodo de maduración y creación de valor” en Sacyr. El grupo inversor mantiene una cartera diversificada que incluye renovables, ‘foodtech’, hoteles, infraestructuras e inmobiliario, además de una posición relevante en Merlin Properties.

En los últimos años ha impulsado iniciativas como Andrómeda —un gran fondo tecnológico creado junto al ICO Next Tech, Iberdrola y Seaya para acelerar la transición energética— y ha participado también en el lanzamiento del fondo de infraestructuras Serena.