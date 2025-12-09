El Palau de la Música 'viste' de lujo la mansión de Félix Millet y la pone a la venta por 1,5 millones de euros

La mansión de Félix Millet, el expresidente del Palau de la Música Catalana condenado por el famoso 'caso Palau', vuelve al mercado inmobiliario con un precio significativamente superior. El propio Palau de la Música, ahora propietario, ha puesto a la venta la finca de L'Ametlla del Vallès (Barcelona) por 1,5 millones de euros, según ha anunciado el portal Idealista.

Esta operación confirma la estrategia de la institución cultural: comprar el activo en subasta para poder revenderlo a su valor de mercado y, así, resarcir la mayor cantidad posible de los fondos que Millet desvió.

Duplicar la inversión para saldar la deuda

La cronología de la propiedad es elocuente. La mansión, que cuenta con 1.235 m2 construidos, ocho habitaciones y ocho baños en la exclusiva zona de Can Millet, fue subastada para afrontar parte de la responsabilidad civil del condenado.

En un movimiento estratégico, el Palau de la Música se adjudicó la propiedad en febrero de 2025 por 780.000 euros.

Ahora, la tasación y el precio de salida de 1,5 millones de euros representan una revalorización de casi el 92% sobre el precio de adquisición en subasta.

Esta maniobra resulta crucial para el Palau, ya que los fondos obtenidos se destinarán íntegramente a mitigar el multimillonario perjuicio económico que sufrió la entidad.

Vivienda prime en un mercado al alza

La decisión de salir a la venta ahora no es casual. La mansión se lanza a un mercado de vivienda de lujo en Cataluña que está experimentando un notable dinamismo.

Barcelona y su área de influencia se han consolidado como un destino clave para compradores internacionales y nacionales de alto poder adquisitivo. Los precios de la vivienda de lujo en España continúan en ascenso, superando los 5 millones de euros de valor medio en las propiedades más exclusivas y con un metro cuadrado en zonas prime de Barcelona que se acerca a los 10.000 euros/m2.

El interés por activos singulares y de gran dimensión, como esta mansión, se mantiene fuerte. La reintroducción de la casa de Millet, más allá de su historia judicial, se inscribe en esta tendencia donde la escasez de producto exclusivo y el atractivo de la vida de alto standing sostienen la demanda.

La venta de esta emblemática propiedad será un termómetro de la firmeza del segmento inmobiliario prime en la periferia de Barcelona.