Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Emergencia en CatalunyaPeste porcinaHuelga taxistasBalizas V16GósolMusicales
instagramlinkedin

Viajes

Japón regala vuelos internos a varios destinos: estos son los requisitos y cómo pedirlos

La aerolínea All Nippon Airways pone en marcha una promoción para intentar diversificar el turismo masivo que padecen algunas grandes ciudades japonesas

Catalunya y Japón se alían para activar la conexión aérea entre Barcelona y Tokio lo antes posible

Viajar a Japón será más caro: los visados suben de precio a partir de esta fecha

Avión de la compañía All Nippon Airways

Avión de la compañía All Nippon Airways / ANDY RAIN / EFE

Cristina Sebastián

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Viajar cada vez es más caro y si el destino que queremos visitar se encuentra fuera de Europa, los precios se disparan aún más.

Un vuelo de ida y vuelta a Tokio puede llegar a costar más de 2.000 euros, pero para los viajeros que quieran explorar más zonas del país, el viaje puede salirles ahora más económico gracias a los vuelos nacionales que está regalando la aerolínea All Nippon Airways (ANA).

La compañía ofrece dos escalas gratuitas con la compra de cualquier vuelo internacional de entrada al país.

Condiciones

Para beneficiarse de la promoción, hay varios requisitos que se deben cumplir. En primer lugar, es obligatorio comprar un billete de entrada a Japón con All Nippon Airways.

Además, solo estará disponible en vuelos hasta el 31 de enero de 2026 y es exclusiva para pasajeros procedentes de Europa o del Reino Unido.

¿Cómo conseguirlos?

Los vuelos gratuitos se pueden conseguir a través de la página web de la aerolínea al realizar la compra de un vuelo de entrada al país. 

La compañía recuerda que, aunque estos vuelos son gratuitos, es posible que los clientes tengan que pagar algunas tasas o tarifas de visado.

Evitar el turismo masivo

La iniciativa de la aerolínea nace con la intención de evitar el turismo masivo que sufren algunas ciudades japonesas como Tokio o Kioto

Para ello, ofrecen vuelos a destinos menos turísticos, como las islas Okinawa, un archipiélago conocido por ser la cuna del karate y en el que los turistas pueden disfrutar de un clima subtropical.

Noticias relacionadas y más

También se incluyen en la oferta vuelos a la región de Tohoku, ubicada en el noroeste del país. Aquí los viajeros podrán disfrutar de abundantes áreas de naturaleza lejos del ruido de las ciudades.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La causa contra el novio de Ayuso se verá por un juez de lo Penal que podría no fijar el juicio y resolver hasta 2027
  2. Joaquín Zarzoso: 'Nos pinchan las ruedas del coche y nos roban los perros, pero los cazadores somos clave para controlar el jabalí
  3. El pastor de Collserola que lleva su rebaño por zonas de alto riesgo por la peste porcina: 'En todos los sitios se ven marcas de jabalís
  4. ¿Cómo te afectará la huelga de médicos? Los servicios mínimos garantizan urgencias y tratamientos vitales
  5. Dentro de una batida de caza: 'Las multas por saltarse la prohibición de entrar son de 1.000 a 3.000 euros
  6. La ratonera diaria de Barcelona: por qué las rondas ya no dan más de sí y qué proponen los expertos
  7. El Gobierno activa la contratación masiva de cientos de técnicos para pilotar el cierre de las centrales nucleares
  8. La torre más alta de Barcelona ya es una realidad

¿Pudo el virus de la peste porcina escaparse de un laboratorio? 4 indicios científicos para entender qué sabemos de esta hipótesis

¿Pudo el virus de la peste porcina escaparse de un laboratorio? 4 indicios científicos para entender qué sabemos de esta hipótesis

La CEOE propone elevar el SMI un 1,5% en 2026 y situarlo en 1.202 euros

La CEOE propone elevar el SMI un 1,5% en 2026 y situarlo en 1.202 euros

Trump enmaraña la lucha de Paramount y Netflix por Warner, HBO y CNN

Trump enmaraña la lucha de Paramount y Netflix por Warner, HBO y CNN

El motivo por el que nunca debes decir a tu hijo "no te enfades por esa tontería", según El psicólogo Rafa Guerrero

El motivo por el que nunca debes decir a tu hijo "no te enfades por esa tontería", según El psicólogo Rafa Guerrero

Pep Garcia, nuevo presidente del Consell Territorial de Foment

Pep Garcia, nuevo presidente del Consell Territorial de Foment

Barça - Eintracht, hoy en directo: última hora del partido de Champions

Barça - Eintracht, hoy en directo: última hora del partido de Champions

Las 3 claves de la alineación del Barça-Eintracht de Champions: Raphinha y Lewandowski, titulares

Las 3 claves de la alineación del Barça-Eintracht de Champions: Raphinha y Lewandowski, titulares

Desgaste institucional

Desgaste institucional