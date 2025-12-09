Viajes
Japón regala vuelos internos a varios destinos: estos son los requisitos y cómo pedirlos
La aerolínea All Nippon Airways pone en marcha una promoción para intentar diversificar el turismo masivo que padecen algunas grandes ciudades japonesas
Catalunya y Japón se alían para activar la conexión aérea entre Barcelona y Tokio lo antes posible
Viajar a Japón será más caro: los visados suben de precio a partir de esta fecha
Cristina Sebastián
Viajar cada vez es más caro y si el destino que queremos visitar se encuentra fuera de Europa, los precios se disparan aún más.
Un vuelo de ida y vuelta a Tokio puede llegar a costar más de 2.000 euros, pero para los viajeros que quieran explorar más zonas del país, el viaje puede salirles ahora más económico gracias a los vuelos nacionales que está regalando la aerolínea All Nippon Airways (ANA).
La compañía ofrece dos escalas gratuitas con la compra de cualquier vuelo internacional de entrada al país.
Condiciones
Para beneficiarse de la promoción, hay varios requisitos que se deben cumplir. En primer lugar, es obligatorio comprar un billete de entrada a Japón con All Nippon Airways.
Además, solo estará disponible en vuelos hasta el 31 de enero de 2026 y es exclusiva para pasajeros procedentes de Europa o del Reino Unido.
¿Cómo conseguirlos?
Los vuelos gratuitos se pueden conseguir a través de la página web de la aerolínea al realizar la compra de un vuelo de entrada al país.
La compañía recuerda que, aunque estos vuelos son gratuitos, es posible que los clientes tengan que pagar algunas tasas o tarifas de visado.
Evitar el turismo masivo
La iniciativa de la aerolínea nace con la intención de evitar el turismo masivo que sufren algunas ciudades japonesas como Tokio o Kioto.
Para ello, ofrecen vuelos a destinos menos turísticos, como las islas Okinawa, un archipiélago conocido por ser la cuna del karate y en el que los turistas pueden disfrutar de un clima subtropical.
También se incluyen en la oferta vuelos a la región de Tohoku, ubicada en el noroeste del país. Aquí los viajeros podrán disfrutar de abundantes áreas de naturaleza lejos del ruido de las ciudades.
- La causa contra el novio de Ayuso se verá por un juez de lo Penal que podría no fijar el juicio y resolver hasta 2027
- Joaquín Zarzoso: 'Nos pinchan las ruedas del coche y nos roban los perros, pero los cazadores somos clave para controlar el jabalí
- El pastor de Collserola que lleva su rebaño por zonas de alto riesgo por la peste porcina: 'En todos los sitios se ven marcas de jabalís
- ¿Cómo te afectará la huelga de médicos? Los servicios mínimos garantizan urgencias y tratamientos vitales
- Dentro de una batida de caza: 'Las multas por saltarse la prohibición de entrar son de 1.000 a 3.000 euros
- La ratonera diaria de Barcelona: por qué las rondas ya no dan más de sí y qué proponen los expertos
- El Gobierno activa la contratación masiva de cientos de técnicos para pilotar el cierre de las centrales nucleares
- La torre más alta de Barcelona ya es una realidad