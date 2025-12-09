Japón regala vuelos internos a varios destinos: estos son los requisitos y cómo pedirlos

Viajar cada vez es más caro y si el destino que queremos visitar se encuentra fuera de Europa, los precios se disparan aún más.

Un vuelo de ida y vuelta a Tokio puede llegar a costar más de 2.000 euros, pero para los viajeros que quieran explorar más zonas del país, el viaje puede salirles ahora más económico gracias a los vuelos nacionales que está regalando la aerolínea All Nippon Airways (ANA).

La compañía ofrece dos escalas gratuitas con la compra de cualquier vuelo internacional de entrada al país.

Condiciones

Para beneficiarse de la promoción, hay varios requisitos que se deben cumplir. En primer lugar, es obligatorio comprar un billete de entrada a Japón con All Nippon Airways.

Además, solo estará disponible en vuelos hasta el 31 de enero de 2026 y es exclusiva para pasajeros procedentes de Europa o del Reino Unido.

¿Cómo conseguirlos?

Los vuelos gratuitos se pueden conseguir a través de la página web de la aerolínea al realizar la compra de un vuelo de entrada al país.

La compañía recuerda que, aunque estos vuelos son gratuitos, es posible que los clientes tengan que pagar algunas tasas o tarifas de visado.

Evitar el turismo masivo

La iniciativa de la aerolínea nace con la intención de evitar el turismo masivo que sufren algunas ciudades japonesas como Tokio o Kioto.

Para ello, ofrecen vuelos a destinos menos turísticos, como las islas Okinawa, un archipiélago conocido por ser la cuna del karate y en el que los turistas pueden disfrutar de un clima subtropical.

También se incluyen en la oferta vuelos a la región de Tohoku, ubicada en el noroeste del país. Aquí los viajeros podrán disfrutar de abundantes áreas de naturaleza lejos del ruido de las ciudades.