La CEOE propone elevar el SMI un 1,5% en 2026 y situarlo en 1.202 euros

La CEOE ha movido ficha en el debate sobre el salario mínimo interprofesional (SMI). En una reunión extraordinaria celebrada este martes, la patronal acordó plantear una subida del 1,5% para 2026, lo que situaría el SMI en 1.202 euros brutos al mes en catorce pagas. La propuesta incluye que esta renta tribute en el IRPF, en línea con el esquema retributivo de los trabajadores públicos previsto para el próximo año.

La organización que preside Antonio Garamendi argumenta que su propuesta respeta las directrices europeas sobre salarios mínimos, que insisten en reforzar la negociación colectiva y garantizar un nivel de vida adecuado, además de combatir la pobreza laboral y avanzar en cohesión social. Por ello, CEOE y Cepyme condicionan esta revalorización al respeto de las reglas de absorción y compensación recogidas en el Estatuto de los Trabajadores.

La postura de la patronal contrasta con la de los sindicatos, que hace unas semanas solicitaron un incremento del 7,5%, hasta los 1.273 euros mensuales. Tanto empresarios como centrales sindicales han puesto ya sus cartas sobre la mesa antes de que el comité de expertos del Ministerio de Trabajo presente sus dos propuestas: una con tributación en IRPF y otra exenta.

El debate sobre la referencia del salario medio

Entre los argumentos de la CEOE destaca su insistencia en que el SMI ya supera el 60% del salario medio neto, el umbral que el Ministerio de Trabajo utiliza como referencia. Según los cálculos de la patronal basados en la Encuesta de Población Activa (EPA), el SMI de este año (16.576 euros anuales) estaría un 4,9% por encima de lo que correspondería si se tomara esta estadística como base.

CEOE y Cepyme rechazan la utilización de la Encuesta de Estructura Salarial (EES), la herramienta empleada por los expertos que asesoran a Trabajo, porque excluye sectores como la agricultura, la pesca o el empleo doméstico, intensivos en mano de obra y con una elevada concentración de trabajadores que cobran el SMI. A juicio de las patronales, esto “distorsiona al alza” el salario medio real. La EPA, en cambio, sí incorpora estos sectores y, además, ofrece datos más actualizados.

De acuerdo con los últimos registros de la EPA, el salario mínimo que correspondería para 2025 sería de 15.760 euros brutos anuales, unos 816 euros menos que el fijado para este año. Bajo ese criterio, concluyen, no habría margen para revalorizar el SMI en 2026.

Pese a ello, la CEOE ha optado por plantear un incremento del 1,5% para el próximo ejercicio, lo que elevaría la cuantía mensual desde los 1.184 euros actuales hasta los 1.202 euros en catorce pagas.