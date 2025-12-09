Horarios de los centros comerciales que abren todos los domingos de diciembre en Barcelona

Desde la aprobación de las Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT) en Barcelona, en mayo de 2022, los establecimientos comerciales de estos puntos pueden abrir los domingos y festivos durante ciertas épocas del año.

Entre ellos se encuentran zonas céntricas como el Gòtic, el Raval o el Eixample, áreas costeras como la Barceloneta, Diagonal Mar o el Fòrum, y barrios como Sants, Hostafrancs, Gràcia o Sant Antoni.

Desde el 30 de noviembre

De forma general, antes de su aprobación, las tiendas solamente podían abrir sus puertas 10 domingos o festivos al año: 8 de estos días eran comunes para toda Catalunya, y 2 de libre elección por parte de los ayuntamientos.

Ahora, las zonas de la ZGAT pueden abrir también todos los domingos desde el 30 de noviembre hasta el 28 de diciembre, coincidiendo con la Navidad. Asimismo, también abrirán el lunes 8 de diciembre, aprovechando el puente de la Constitución.

Adelantar las compras

Como la fecha de primera apertura coincide con el Black Friday, muchos centros comerciales han realizado ya actividades especiales y promociones para atraer a los clientes.

Muchas son las familias que aprovechan este periodo para adelantar sus compras de Navidad y beneficiarse de las mejores ofertas y descuentos de la temporada.

Centros comerciales abiertos

La lista incluye algunos de los centros comerciales más concurridos, como Arenas de Barcelona, El Corte Inglés de Plaza Catalunya, de Diagonal y de Francesc Macià, La Maquinista, Westfield Glòries, L’illa Diagonal o Diagonal Mar.

Muchas tiendas del centro de Barcelona, ubicadas en calles como Portal de l’Àngel, Passeig de Gràcia o Rambla Catalunya, también se acogerán al horario extendido, y abrirán de 10h a 21h.

Horarios oficiales

Otros establecimientos más alejados de la capital como el Màgic Badalona, el Mataró Parc o el Splau, ubicado en Cornellà (Baix Llobregat, Barcelona) abrirán estos mismos días.

Los centros comerciales operarán de 9h a 21h, coincidiendo con los horarios de invierno.

Es importante recordar que las empresas deberán garantizar el descanso semanal del personal y establecer rotaciones, sin imponer jornadas dominicales de forma obligatoria.