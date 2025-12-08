La torre más alta de Barcelona ya es una realidad

El Hotel Tower One, el primer edificio del macroproyecto urbanístico Porta Diagonal de Esplugues de Llobregat, ya es una realidad. Así lo han dado a conocer este lunes sus impulsores, que han informado de que la consecución de este hito viene acompañado del inicio de la construcción de la segunda torre planificada.

El Hotel Tower One cuenta con 29.950 m² y casi 100 metros de altura, con 25 plantas sobre el nivel del suelo. El hotel contará con 526 habitaciones y será formalmente adquirido por el fondo internacional Hines durante este mes de diciembre. El edificio, promovido por el grupo inmobiliario Sacresa, ha comportado una inversión de 75 millones de euros y lo ha diseñado el estudio de arquitectura Batlleiroig.

Porta Diagonal ya trabaja en la construcción del que será su segundo activo, la Innovation Tower. En este caso el edificio tendrá 20.700 m², 100 metros de altura y 23 plantas, y está diseñada por GCA y Architects. Los promotores del proyecto son Emesa (la empresa de inversión del empresario Emili Cuatrecasas) y OnixRenta, que han apostado por una torre donde coexistirán las oficinas corporativas, espacios flexibles, plantas 'lab-ready' y espacios comerciales. Esta segunda torre debería quedar concluida a principios de 2028.

Estas dos torres serán las más altas de Barcelona por cota (se elevarán 214 metros sobre el nivel del mar), aunque no son los edificios más altos construidos: el ránking lo lideran el Hotel Arts y la Torre Mapfre (154 metros), la Torre Glòries (144 metros), el hotel Habitat Sky (115 metros) y el Hotel Porta Fira (113 metros).

Tanto la Hotel Tower One como la Innovation Tower forman parte del ambicioso proyecto Porta Diagonal

Ambas torres, que serán las más altas de Barcelona por cota, forman parte de Porta Diagonal, el nuevo desarrollo de 90.000 m² que reúne infraestructuras y seis proyectos destinados a oficinas, hotel, retail, centros de formación, asistencia médica e investigación en salud y biomedicina. Con una inversión global estimada de 250 millones, Porta Diagonal es un proyecto impulsado por Sacresa, constructora de la familia Sanahuja, y Emesa. El desarrollo cuenta con la colaboración del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat.

"Esta combinación de espacios abiertos y un 'mix' de usos convierte el ámbito en un enclave único”, ha señalado Juan Manuel Sanahuja, director general de Sacresa, en un comunicado. Inés Cuatrecasas, consejera delegada de Emesa, ha destacado que “el proyecto es un buen ejemplo de colaboración público-privada que combina liderazgo institucional e innovación, con la participación de actores económicos, sanitarios y académicos del área metropolitana".

En efecto, una de las piezas destacadas del proyecto Porta Diagonal es el futuro Centre de Medicina de Precisió de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, que, junto con su edificio administrativo, ocupará una superficie de 13.877 m² distribuidos en seis plantas más dos subterráneas. El centro estará dedicado a la atención, investigación y formación en torno a enfermedades minoritarias de origen genético e inmunológico, especialmente en el ámbito pediátrico. Su apertura está prevista para septiembre de 2026.

El proyecto se verá completado con otros dos edificios, uno promovido por Emesa, cuyo uso aún no está definido, y el otro por Sacresa, destinado a oficinas y locales comerciales. Las previsiones apuntan que todo el conjunto del proyecto urbanístico estará completado en 2029 para formar parte del Distrito de Innovación en Salud de Esplugues, que llegará alineado con el futuro campus del Hospital Clínic en el Health BioCluster de la ciudad.