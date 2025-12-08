Las TIC y la electrónica ya suponen la principal oportunidad de negocio exterior para la empresa catalana

Hace dos años, cuando la Generalitat, a través de Acció, elaboró su mapa global de oportunidades para la empresa catalana, los sectores más seguros para aquellas compañías con hambre de aventura internacional eran la salud y los servicios sanitarios, seguidas de la alimentación, la energía, la maquinaria y los bienes de equipo, y, por último, las TIC y la electrónica. Por este orden. Actualizado este ranking a 2025, la situación es algo diferente: ahora son las tecnologías de la información y la comunicación las que brindan más oportunidades globales a las empresas locales, y la industria química ha escalado a cuarta posición en la lista.

Con "oportunidades de negocio" Acció hace referencia a áreas que están al alza en países concretos del globo. Por ejemplo, lo acostumbrado que está Reino Unido a las soluciones digitales en general, y, en particular, a la digitalización de los mercados financieros, legal o inmobiliario, lo que significa más apertura a innovaciones de este estilo; lo preocupada que está Francia por la ciberseguridad (en el último año, el 80% de las compañías han experimentado un incidente de seguridad relacionado con la IA y casi la mitad ha sido víctima de un ciberataque); lo volcado que está Japón en el proyecto de digitalizar su administración pública o que China se haya convertido en el principal polo mundial de fabricación electrónica.

Por regiones, la que más oportunidades presenta es Europa –con Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Países Bajos y Polonia como los mercados más sugerentes–, seguida, aunque con algo menos de peso que el año previo, de Asia –China, el país que más; India, Japón y Turquía a continuación– y de África, con Kenia, Ghana, Marruecos y Sudáfrica al frente.

En total, tal como resume la conselleria de Empresa i Treball (de la que depende Acció) en un comunicado, se han identificado hasta 430 oportunidades de negocio internacional para la empresa catalana en 82 países. Y esto es el volumen más alto registrado hasta la fecha.

El auge tecnológico

De esta muestra, "destaca la importancia de la tecnología", constata el texto. "Un 87% de las oportunidades de negocio identificadas cuentan con algún tipo de componente tecnológico", precisan, ejemplificando el fenómeno en 5 subáreas: todo lo que tiene que ver con la salud digital, los dispositivos médicos, la automatización en general, el big data y la inteligencia artificial (IA). Crece especialmente, además, todo lo que tiene que ver con las terapias emergentes.

De hecho, en el ranking global de sectores, las TIC y la electrónica saltan de quinta a primera posición (se detectaban 33 oportunidades de negocio, en 2023, y son, este año, 47), y la industria audiovisual es de las que más crece en número de oportunidades identificadas (de 4 a 15), gracias al auge de las tecnologías inmersivas.

Asociada a la publicación de este informe, la conselleria dirigida por Miquel Sàmper ha difundido la existencia de una herramienta que permite a las empresas navegar entre esta serie de oportunidades de negocio. Se trata de un movimiento más dentro del plan que en los últimos meses ha presentado el Ejecutivo de Salvador Illa para incrementar la presencia internacional de la empresa catalana. En verano, la Generalitat presentó un paquete de ayudas valorado en 50 millones de euros para contrarrestar los efectos de los aranceles anunciados por Donald Trump y, de paso, alentar a la empresa catalana a exportar más.