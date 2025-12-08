Los primeros cerdos confinados en granjas por la peste porcina saldrán esta semana de la 'zona cero'

En las 55 granjas de cerdos situadas en el perímetro de 20 kilómetros alrededor del foco de peste porcina africana (PPA) se están criando actualmente 35.600 cabezas, de los denominados animales de engorde. El compromiso de las autoridades veterinarias es que, a medida que vayan ganando peso y sea necesario llevarlos al matadero para su sacrificio, estos marranos podrán abandonar la explotación en la que se encuentran, bajo las necesarias condiciones de bioseguridad, para poder "entrar en el circuito cárnico convencional", según ha anunciado este lunes el conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig. Van a ser los primeros ejemplares confinados desde el pasado 28 de noviembre que salgan de la 'zona cero' de la PPA.

"En ese perímetro de seguridad hay una granja que esta semana ya va a tener que sacar a sus cerdos, porque ya han alcanzado el peso estipulado", ha indicado Ordeig en una comparecencia para hacer balance del décimo día desde la aparición de la peste porcina en Catalunya. El conseller, que ha seguido agradeciendo a la ciudadanía por el respeto que ha mostrado a las restricciones de acceso al medio natural y ha elogiado la labor de las sociedades de caza que este fin de semana han salido al monte para "tratar de minimizar al máximo los contagios en aquellas zonas donde hay superpoblación de jabalís", ha asegurado que los animales que en los próximos días van a ir al matadero "cumplen con todos los requisitos de sanidad animal".

En este sentido, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha denunciado estos días la "paradoja devastadora" que vive el sector porcino español tras la irrupción de la PPA. La organización agraria lamenta que "mientras los ganaderos han invertido entre 135.000 y 240.000 euros por explotación en medidas de bioseguridad durante las últimas dos décadas, las administraciones, nacional y autonómicas, han permitido que la población de jabalís se multiplicara por seis sin implementar ningún plan de control efectivo".

"Tenemos las granjas más bioseguras de Europa, verdaderas fortalezas sanitarias, pero pagamos la factura" del virus de la PPA, ha declarado Jaume Bernis, responsable del sector porcino de COAG. "Como ganaderos hemos invertido décadas de trabajo y cientos de miles de euros en cumplir con todas las normativas europeas de bioseguridad, bienestar animal y trazabilidad. Hemos puesto vallados perimetrales, vados sanitarios, vestuarios con zona limpia y sucia para personal, sistemas de análisis continuos... y ahora vemos cómo medio centenar de granjas catalanas quedan confinadas durante un año y 20 países amenazan nuestras exportaciones por una gestión administrativa negligente de la fauna salvaje", ha lamentado Bernis.