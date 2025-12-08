El director del IRTA será el responsable logístico del comité que investigará el origen de la peste porcina en Catalunya

El director del Institut de Recerca i Investigació Agroalimentàries (IRTA), Josep Usall, será el coordinador logístico del nuevo comité que investigará el origen del foco de peste porcina africana (PPA) declarado en Collserola a finales de noviembre, según ha anunciado este lunes el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig. El comité, que empezará a trabajar ya este martes, trabajará bajo la dirección científica de la doctora Laura Pérez, directora del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA) situado en Valdeolmos, en Madrid, y que es uno de los laboratorios de referencia de la Unión Europea en este ámbito. Se da la circunstancia de que uno de los laboratorios que van a ser analizados por este nuevo organismo es justamente el que el IRTA tiene en el campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el Centre de Recerca de Sanitat Animal (Cresa), muy cerca de donde se localizó al primer jabalí muerto por peste porcina y que según anunció este fin de semana la Generalitat será auditado para esclarecer, entre otros, si el virus que ha dado lugar a este brote pudo escaparse de un laboratorio.

Tres de los seis miembros designados para investigar el brote pertenecen a la entidad que será auditada para investigar si el virus se ha podido escapar de un laboratorio. Según ha explicado Ordeig, su cometido será, primero de todo, determinar un plan de trabajo, "como decidir qué instalaciones deben ser revisadas y cuáles no" y, a continuación, "evaluar los protocolos y medidas de bioseguridad que se aplican en esos laboratorios, además de analizar los espacios físicos en sí", ha indicado el titular de Agricultura, en una comparecencia para hacer balance del décimo día de la presencia de la peste porcina en Catalunya. "Esto no significa que el único frente que se vaya a investigar sea la posible fuga biológica, que es una de las diversas hipótesis que hay ahora mismo sobre la mesa", ha explicado.

El grupo se pondrá en marcha este martes y se reunirá cada día hasta esclarecer cómo se ha podido originar el brote de peste porcina en Collserola

El conseller ha recordado que el virus de la peste porcina africana tiene hasta 28 cepas distintas identificadas, "y no es descabellado pensar que una de ellas pueda haber experimentado una mutación", algo que también se va a investigar por parte de los expertos del comité científico. De hecho, los análisis realizados por el Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA) de Valdeolmos (Madrid) sugieren que el virus que se está extendiendo entre los jabalíes de Collserola tiene una genética distinta al de los otros casos de peste porcina que se han detectado en Europa. En el resto de animales infectados hasta ahora en la Unión Europea, los virus detectados pertenecen a los grupos genéticos 2 al 28. Pero el virus encontrado en Barcelona pertenece al grupo genético 29, que se trata de una variante nueva y que, según afirman los especialistas, se parece mucho a un virus más antiguo, del grupo 1, que apareció en Georgia en el año 2007 y que actualmente se usa como "virus de referencia" para realizar estudios de laboratorio.

Ordeig ha asegurado que las reuniones de este comité de expertos van a ser diarias, "hasta que haya una conclusión clara de lo que puede haber ocurrido".

Quién es quién

Como coordinador del equipo se ha designado al ingeniero agrónomo Josep Usall, director del IRTA, uno de los centros más importantes de Europa de Europa en el estudio de la peste porcina y, a su vez, uno de los principales laboratorios que están siendo investigados ante la posible fuga del virus ya que en sus instalaciones, situadas al lado de Collserola, se trabaja con muestras vivas del virus y con animales infectados. Como directora científica del comité se ha nombrado a la investigadora Laura Pérez, del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA), una de las entidades de referencia para el estudio de este brote y, además, quien ha liderado el primer estudio genético del virus que ha permitido poner sobre la mesa que el virus que ahora mismo se extiende en Catalunya tiene una genética distinta al del resto del Europa y que se asemeja más al que se estudia en los laboratorios.

El comité incluye expertos en virología, salud animal y en protocolos de seguridad de los laboratorios que trabajan con patógenos infecciosos

Entre los científicos seleccionados para hacer seguimiento del brote de peste porcina destacan nombres como el de Gorka Aduriz Rekalde, investigador veterinario especializado en sanidad animal del Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario (NEIKER), quien trabaja en tareas de diagnóstico y de investigación de enfermedades que afectan al ganado y que pueden tener impacto en la salud pública; el virólogo italiano Massimo Palmarini, del Erasmus Medical Centre (Erasmus MC) en los Países Bajos, quien está especializado en virología animal y zoonosis; y Gonzalo Pascual, del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA), es un experto en seguridad biológica y biocontención con más de tres décadas en la gestión de riesgos biológicos en laboratorios de alto nivel de bioseguridad (P3 y P4).

El comité se completa con dos investigadores más del IRTA, uno de los centros que serán auditados por la Generalitat para intentar esclarecer si es plausible que el virus se haya escapado de unas de sus instalaciones. Se trata de Diana Ramírez, responsable de infraestructuras como los laboraotrios donde se investiga el virus así como y del comité de experimentación animal del centro; y el virólogo Xavier Abad, quien actualmente ejerce de jefe de la Unidad de Biocontención y Laboratorios de máxima seguridad de la entidad y responsable de las instalaciones de alto nivel de bioseguridad para patógenos como el virus de la peste porcina africana.