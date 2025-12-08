En Directo
Al minuto
Peste porcina africana en Catalunya, en directo | Última hora de los casos, jabalís muertos y localidades afectadas
La peste porcina africana ha reaparecido en España después de 31 años con la localización cerca de Barcelona de varios jabalís muertos infectados con el virus
¿Puede afectar la peste porcina africana a los humanos?
La peste porcina africana ha reaparecido en España, tras 31 años, con la localización cerca de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) de varios jabalís muertos infectados con el virus, lo que ha encendido todas las alertas en el sector ganadero. El virus, que no afecta a los humanos, sí que supone una amenaza grave para las explotaciones porcinas y la fauna silvestre.
Para contener la propagación de la enfermedad, la Generalitat ha activado medidas extraordinarias y cierres en los accesos al bosque en un total de 91 municipios de Catalunya, incluidos Barcelona, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, Rubí, Sabadell y Sant Cugat.
Illa: "Reunión telemática para seguir haciendo seguimiento"
"Reunión telemática para seguir haciendo seguimiento de la evolución de la peste porcina africana con un objetivo: contener la enfermedad dentro del radio de 6 km y evitar que entre en las granjas", ha escrito el president Salvador Illa en la red social ''X'. "Gracias a las personas que trabajan en el operativo por su buen trabajo, ya la ciudadanía por su colaboración y comprensión", ha añadido.
1.400 llamadas al 112
Por su parte, el teléfono de emergencias 112 ha recibido desde el inicio del brote de peste porcina unas 1.400 llamadas de ciudadanos alertando de que habían visto jabalíes y otras incidencias relacionadas con este episodio. "Gracias a todos ellos por su colaboración", indica el departamento.
Respecto a la ampliación de la investigación sobre el origen del brote de peste porcina a centros de investigación, incluido el laboratorio público catalán IRTA-CReSA, el departamento reitera que éste es el único de Cataluña que trabaja con el virus de la PPA, pero que "también hay otras instituciones que impulsan líneas de investigación que pueden estar vinculadas".
"En la zona afectada -señala- hay campus universitarios con diversos grupos de investigación. Por ese motivo y porque nuestra máxima es la de transparencia, también se podrían hacer prospecciones" en los mismos.
Agricultura: "Todo el mundo ha respetado las prohibiciones"
Los ciudadanos están respetando la prohibición de entrar en el medio natural dentro del área delimitada por el brote de peste porcina (PPA), que incluye a 91 municipios de la provincia de Barcelona, según la Generalitat.
El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación ha informado de que, "en general, todo el mundo ha respetado las prohibiciones que ayudarán a contener el virus" de la peste porcina.
La Generalitat, tras conocer la zona en la que la Unión Europea restringe la posibilidad de contagio por la peste porcina a los citados 91 municipios, publicó el pasado viernes una resolución en la que se prohíbe acceder al medio natural para realizar cualquier actividad al aire libre, excepto para ir a lugares de residencia, actividades económicas en espacios cerrados, restaurantes o instalaciones deportivas.
La Conselleria agradece el trabajo del dispositivo desplegado en esos municipios, con un millar de personas, y también "a la ciudadanía por su colaboración y comprensión".
Sara González
Òscar Ordeig, el conseller con más 'pollos' sobrevenidos en el Govern
Una de las grandes carpetas que heredaba el nuevo conseller Òscar Ordeig era la gestión de las consecuencias que tenía para el sector una sequía galopante. Pero entonces, y pese a que la escasez de agua se ha vuelto estructural en pleno cambio climático, empezó a llover, algo que no ha garantizado la paz a un dirigente que se ha convertido en el que más crisis inesperadas le ha tocado gestionar en los 16 meses de vida de este Govern.
"Vamos de oca a oca", aseguraba esta semana con resignación un alto cargo de la Generalitat en relación con la delicada gestión de la peste porcina africana, toda una bomba de relojería para el sector agroalimentario catalán, que contiene la respiración para que el brote no impacte en ninguna granja. Aunque en este caso más bien se ha ido de oca a jabalí, porque estando aún activa la orden de confinamiento de aves de corral para evitar la propagación de la gripe aviar, la semana pasada estalló el frente de los jabalíes contagiados por un virus que hacía más de tres décadas que no se detectaba en Catalunya. Una situación que se agrava después de que se haya abierto una investigación para averiguar si el brote podría haber tenido su origen en un laboratorio.
Así trabajan Agents Rurals para peinar la zona
Una vez finalizada la prospección en la zona cero (de 6 km), ahora los agentes trabajan en la segunda corona: en parejas a pie, con la ayuda de drones y de "agentes caninos", es decir, perros entrenados para localizar animales muertos sin ahuyentar a los vivos. El objetivo es encontrar jabalíes muertos para analizarlos y retirarlos y, al mismo tiempo, cerrar corredores naturales de la fauna para que los vivos no se dispersen.
Clàudia Mas
Así operan los perros que rastrean en busca de jabalíes muertos por la peste porcina
Los perros rastreadores desplegados en el operativo contra la peste porcina africana (PPA) en Catalunya se han convertido en una pieza clave para localizar cadáveres de jabalí dentro del área infectada y en todo su perímetro de control que ya afecta a 91 municipios. La presencia de estos restos es uno de los principales factores de transmisión del virus, por lo que su detección y retirada rápida resulta esencial para frenar su expansión.
Lea aquí cómo operan los perros rastreadores en busca de jabalíes muertos.
Exportaciones y granjas
El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Oscar Ordeig, ha agradecido el trabajo del sector porcino y ha asegurado que el Govern hará todo lo que esté en su mano para que las granjas "puedan salir adelante, los ganaderos puedan tirar adelante y el conjunto del sector alimentario y porcino pueda tirar adelante".
También ha pedido reforzar el frente común, en sus palabras, y ha pedido altura de miras para afrontar la situación: "Vendrán también momentos para evaluar qué cosas se podrían haber hecho mejor", ha zanjado.
Sobre las exportaciones ha dicho que Corea del Sur ha abierto la exportación con una regionalización de 20 kilómetros, mientras que el Reino Unido y China la han abierto con regionalización provincial y, además, se "está renegociando" con países como Filipinas o Japón.
Por otra parte, ha afirmado que Illa tiene agendadas para esta semana reuniones con el sector para buscar "fórmulas de colaboración" y ha defendido que el presidente está interviniendo al más alto nivel, textualmente.
En referencia a las granjas situadas en el radio de 20 kilómetros del brote ha explicado que este martes se analizarán las 15 granjas que se sumaron al radio por recomendación de la UE y ha remarcado que "no se harán vaciados sanitarios".
Ha dicho que hay 61.500 animales en las 55 granjas del radio y que 35.600 de ellos son de cebo, por lo que son estos los que "de una manera habitual y progresiva" podrán ir al matadero para el consumo humano.
Auditoría al IRTA
Sobre la auditoria al Institut d'Investigació i Tecnologia Agroalimentària (IRTA), anunciada este sábado por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, Ordeig ha dicho que este lunes se anunciarán los integrantes del equipo encargado de realizar esta auditoría: "No descartamos nada pero, a la vez, por favor, también prudencia, no confirmamos nada", ha matizado.
"Todo el mundo está ahora investigando también si puede haber habido o no algún fallo en bioseguridad, pero también, por favor, no descartamos, en base a que tengamos más información, cualquier otra hipótesis", ha expuesto.
Así, ha pedido no hacer juicios sin la información suficiente y defender las instituciones, los centros de investigación y a los investigadores, textualmente.
Sobre los centros que estarán afectados por esta auditoría ha dicho que en los próximos días se conocerá qué centros son y con qué procedimientos se llevará a cabo.
El trabajo de contención prioriza el segundo radio
Ordeig ha informado de que el dispositivo de trabajo coordinado y liderado por Agents Rurals y la Direcció General de Boscos está trabajando "prioritariamente" en el segundo radio de contención, entre los 6 y los 20 kilómetros del punto de origen, utilizando unidades caninas, drones, trampas, vallas y repelentes para capturar jabalíes.
Asimismo, ha recordado que "el país se juega mucho" y ha pedido a la población que cumpla con las restricciones, ante lo que se han reforzado los puntos de control con más efectivos.
En este sentido, ha querido agradecer las "más de 1.400 llamadas" recibidas por el 112 relacionadas con la PPA.
Ordeig afirma que se han cumplido los "principales objetivos" de contención de la PPA
El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Oscar Ordeig, ha afirmado que se han cumplido los "principales objetivos" para la contención de la peste porcina africana (PPA) y ha confirmado que no hay positivos fuera del radio de 6 kilómetros en torno a Cerdanyola del Vallès (Barcelona).
Así lo ha dicho en rueda de prensa desde la sede del Departament en Lleida este domingo, en la que ha confirmado que la cifra de positivos es de 13, todos ellos dentro del primer radio.
Además, ha informado de que se han analizado más de un centenar de animales y, según él, la gran mayoría de ellos ha dado negativo: "Vamos bien y las informaciones son estas", ha expresado.
También ha explicado que se está produciendo la "reapertura paulatina" de los mercados y espera que en los próximos días se puedan conocer noticias positivas a este respecto.
TRABAJO EN EL SEGUNDO RADIO
Ordeig ha informado de que el dispositivo de trabajo coordinado y liderado por Agents Rurals y la Direcció General de Boscos está trabajando "prioritariamente" en el segundo radio de contención, entre los 6 y los 20 kilómetros del punto de origen, utilizando unidades caninas, drones, trampas, vallas y repelentes para capturar jabalíes.
Asimismo, ha recordado que "el país se juega mucho" y ha pedido a la población que cumpla con las restricciones, ante lo que se han reforzado los puntos de control con más efectivos.
En este sentido, ha querido agradecer las "más de 1.400 llamadas" recibidas por el 112 relacionadas con la PPA.
