Peste porcina africana en Catalunya, en directo | Última hora de los casos, jabalís muertos y localidades afectadas

La peste porcina africana ha reaparecido en España después de 31 años con la localización cerca de Barcelona de varios jabalís muertos infectados con el virus

¿Puede afectar la peste porcina africana a los humanos?

Hallados 50 jabalís muertos dentro de la zona delimitada por la peste porcina africana

Hallados 50 jabalís muertos dentro de la zona delimitada por la peste porcina africana

Hallados 50 jabalíes muertos dentro de la zona delimitada por la peste porcina africana. Lo explica el inspector jefe de los Agents Rurals, Josep Antoni Mur. / CABALAR / EFE / VÍDEO: EFE

Jordi Grífol

Jordi Grífol

Barcelona
La peste porcina africana ha reaparecido en España, tras 31 años, con la localización cerca de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) de varios jabalís muertos infectados con el virus, lo que ha encendido todas las alertas en el sector ganadero. El virus, que no afecta a los humanos, sí que supone una amenaza grave para las explotaciones porcinas y la fauna silvestre.

Para contener la propagación de la enfermedad, la Generalitat ha activado medidas extraordinarias y cierres en los accesos al bosque en un total de 91 municipios de Catalunya, incluidos Barcelona, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, Rubí, Sabadell y Sant Cugat.

Cómo protegerse de las estafas durante las compras navideñas por internet: desconfiar, verificar y revisar

Xabi Alonso se disfrazó de Mourinho y Carvajal asaltó al árbitro: "El nivel que dais y luego lloráis en rueda de prensa"

Antonio Maíllo: "Que Sánchez no cuente con nosotros si los pactos con Junts contravienen nuestros principios"

"No me pueden vetar el bosque": el pastor oficial de Collserola que lleva su rebaño a zonas de alto riesgo por la peste porcina

Netflix se defiende al comprar HBO: así cambia el mapa del entretenimiento

Fiebre ártica EEUU-Rusia

El cortisol no es el enemigo: por qué los médicos piden dejar de demonizar la 'hormona del estrés'

Rufián, ¿líder en las Españas?

