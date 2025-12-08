Peste porcina africana en Catalunya, en directo | Última hora de los casos, jabalís muertos y localidades afectadas

Exportaciones y granjas

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Oscar Ordeig, ha agradecido el trabajo del sector porcino y ha asegurado que el Govern hará todo lo que esté en su mano para que las granjas "puedan salir adelante, los ganaderos puedan tirar adelante y el conjunto del sector alimentario y porcino pueda tirar adelante".

También ha pedido reforzar el frente común, en sus palabras, y ha pedido altura de miras para afrontar la situación: "Vendrán también momentos para evaluar qué cosas se podrían haber hecho mejor", ha zanjado.

Sobre las exportaciones ha dicho que Corea del Sur ha abierto la exportación con una regionalización de 20 kilómetros, mientras que el Reino Unido y China la han abierto con regionalización provincial y, además, se "está renegociando" con países como Filipinas o Japón.

Por otra parte, ha afirmado que Illa tiene agendadas para esta semana reuniones con el sector para buscar "fórmulas de colaboración" y ha defendido que el presidente está interviniendo al más alto nivel, textualmente.

En referencia a las granjas situadas en el radio de 20 kilómetros del brote ha explicado que este martes se analizarán las 15 granjas que se sumaron al radio por recomendación de la UE y ha remarcado que "no se harán vaciados sanitarios".

Ha dicho que hay 61.500 animales en las 55 granjas del radio y que 35.600 de ellos son de cebo, por lo que son estos los que "de una manera habitual y progresiva" podrán ir al matadero para el consumo humano.