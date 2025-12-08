Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Magnum, líder mundial del helado, debuta en bolsa con una valoración de casi 8.000 millones

La nueva compañía es fruto de la escisión de la división de helados de Unilever

The Magnum Ice Cream Company empieza a cotizar en Bolsa

The Magnum Ice Cream Company empieza a cotizar en Bolsa

The Magnum Ice Cream Co. empresa propietaria de las marcas Ben & Jerry's y Cornetto, comienza a cotizar en bolsa en Ámsterdam / Wiktor Dabkowski/Bloomberg

Sergi Saborit

Sergi Saborit

Barcelona
Unilever, una de las mayores empresas del mundo del sector del gran consumo, ha culminado el proceso de escisión de su negocio de helados. Este lunes, 8 de diciembre, ha salido a bolsa la nueva empresa The Magnum Ice Cream Company (TMICC), que se erige como líder mundial del helado, al ser propietaria de marcas tan conocidas como Frigo, Magnum, Ben & Jerry's y Cornetto y alcanzar una cifra de negocio cercana a los 8.000 millones de euros. La nueva empresa ha empezado a cotizar en el mercado Euronext de Ámsterdam y sus acciones también se negociarán en las bolsas de Londres y Nueva York. En el primer día de cotización, la compañía ha alcanzado una valoración bursátil de 7.941 millones de euros.

Las acciones han empezado a cotizar a 12,20 euros al inicio de la sesión y han cerrado a un precio de 12,97 euros, ligeramente por encima del valor de referencia que se había fijado antes del debut, 12,80 euros, cifra que suponía valorar el nuevo grupo aproximadamente en ocho veces su ebitda ajustado. Así, la revalorización este primer día ha sido muy tímida, de solo un 1,33%. Según Reuters, los inversores se "han mostrado fríos" en esta primera jornada, situando el valor por debajo de las expectativas de los analistas. Entre los motivos que podrían llevar a este escepticismo figuran las dudas sobre un negocio basado en productos con un alto contenido de azúcar, si bien Unilever augura un futuro prometedor a los denominados alimentos de "indulgencia" o de consumo ocasional.

"El sentimiento es que la gente se está centrando en estilos de vida más saludables", dijo a Reuters Jack Martin, director de inversiones de Oberon Investments, accionista de Unilever. "Existen obstáculos regulatorios contra los alimentos no saludables debido a la carga que suponen para los sistemas de salud", añade el inversor.

The Magnum Ice Cream Co. empresa propietaria de las marcas Ben &amp; Jerry's y Cornetto, comienza a cotizar en bolsa en Ámsterdam

The Magnum Ice Cream Co. cotizará en las bolsas de Ámsterdam, Londres y Nueva York. / Michael Nagle / BLOOMBERG

En esta salida a bolsa no se han ofertado acciones nuevas, por lo que Unilever no ha captado dinero nuevo con la operación. La colocación bursátil ha consistido en un 'listing', de modo que se han colocado en bolsa 612.259.739 acciones ordinarias cuyos dueños son los mismos accionistas de Unilever. Concretamente, cada inversor ha recibido una acción The Magnum Ice Cream Company por cada cinco acciones que ya tenía previamente de Unilever. Así, en el minuto inicial del debut en Bolsa el accionariado de ambas compañías era idéntico, pero a partir de ahora ambas empresas seguirán su propio camino y los tenedores de acciones también cambiarán, ya que los inversores que han recibido acciones de Magnum pueden venderlas libremente en el mercado si así lo prefieren.

"Hoy marcamos un hito que nos llena de orgullo para todos los que formamos parte de TMICC. Nos convertimos en el líder mundial en helados como parte de la familia Unilever. Ahora, como empresa independiente que cotiza en bolsa, seremos más ágiles, centrados y ambiciosos que nunca", ha señalado el consejero delgado de la nueva compañía, Peter ter Kulve. "Tenemos una estrategia clara para impulsar el crecimiento, mejorar la productividad y reinvertir en TMICC", ha apuntado el ejecutivo. "Con nuestras marcas icónicas, capacidades de primer nivel, personal experto y la confianza de millones de amantes del helado en todo el mundo, aspiramos a liderar la revolución de los snacks congelados, creando nuevas ocasiones, innovando con nuevos productos y formas innovadoras de deleitar a personas de todo el mundo, mejorando el servicio a nuestros clientes y creando valor para nuestros accionistas y demás grupos de interés. Porque la vida sabe mejor con helado", ha concluido.

Ahora, como empresa independiente que cotiza en bolsa, seremos más ágiles, centrados y ambiciosos que nunca

Peter ter Kulve

— Consejero delegado The Magnum Ice Cream Company

Según datos de Euromonitor, el mercado mundial del helado ha experimentado un crecimiento constante durante los últimos 10 años y se espera que continúe al alza a un ritmo de entre el 3% y el 4% anual. Se trata de un negocio que movió 75.000 millones de euros en 2024. Las expectativas del sector es que esta cifra escale hasta los 90.000 millones en 2029 gracias a su resiliencia y a varios vientos de cola, como el buen momento que viven los productos de indulgencia, las mayores ocasiones para disfrutar de un snack, la accesibilidad y multiplicidad de canales de venta, la innovación y la 'premiumización' de los productos de gran consumo. Además, se considera que el helado, en comparación con otros snacks más calóricos, es un capricho "energéticamente eficiente" (tiene menos calorías que las golosinas, las patatas fritas, las barritas de chocolate o la bollería), lo que también favorece su consumo.

The Magnum Ice Cream Co. empresa propietaria de las marcas Ben &amp; Jerry's y Cornetto, comienza a cotizar en bolsa en Ámsterdam

Ejecutivos de The Magnum Ice Cream Co durante el 'toque de campana' celebrado en la bolsa de Ámsterdam. / Wiktor Dabkowski / BLOOMBERG

En paralelo al proceso de escisión y salida a bolsa de Magnum, el pasado mes de octubre se confirmó la entrada de Goldman Sachs (en alianza con la Autoridad de Inversiones de Abu Dabi) en el capital de Froneri, el otro gran gigante mundial de la industria del helado. Se trata de una operación que valoró la empresa en unos 15.000 millones de euros (17.600 millones de dólares), incluyendo la deuda. El capital de Froneri se repartía hasta entonces a partes iguales entre el grupo de alimentación suizo Nestlé (50%) y el fondo de inversión francés PAI Partners (50%), que es el que ha cedido parte de su participación a Goldman Sachs y a Abu Dabi, mientras que la participación de Nestlé no ha variado.

