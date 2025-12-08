Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Empresas

L'Oréal eleva su participación en la suiza Galderma hasta el 20% tras comprar un 10% adicional

La firma comprará otro 10% de la firma suiza al consorcio Sunshine SwissCo

Logo de la firma cosmética francesa L'Oréal.

Logo de la firma cosmética francesa L'Oréal. / EP

EP

MADRID
El gigante francés de la cosmética L'Oréal ha llegado a un acuerdo para la adquisición de una participación del 10% adicional en la firma suiza de dermatología Galderma Group, con lo que su participación total en esta compañía ya alcanza el 20%, ha anunciado este lunes la empresa gala.

En concreto, L'Oréal comprará otro 10% de la firma suiza al consorcio Sunshine SwissCo, liderado por EQT, Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) y Auba Investment, por un montante no revelado.

El grupo francés de cosmética ya compró un 10% de Galderma en agosto de 2024, con lo que esta segunda compra adicional del 10%, eleva su participación en la firma suiza al 20%.

Según L'Oréal, el consejo de administración de Galderma considerará la posibilidad de nombrar a dos consejeros no independientes de L'Oréal, en sustitución del consorcio liderado por EQT, a partir de la junta general de accionistas de 2026.

"El aumento de la inversión estratégica de L'Oréal en Galderma confirma la sólida trayectoria de crecimiento que ha emprendido la empresa y reafirma las ambiciones de L'Oréal de participar en el mercado de la estética, en rápido crecimiento", ha destacado el gigante francés de la cosmética.

L'Oréal ha asegurado que seguirá apoyando la estrategia y la independencia de la empresa suiza y ha subrayado que no tiene previsto aumentar más su participación en Galderma.

"La estética es un ámbito clave adyacente a nuestro negocio principal de belleza que estamos deseosos de seguir explorando. Nuestra inversión estratégica inicial realizada en 2024 en Galderma ha resultado muy satisfactoria y, por lo tanto, estamos deseosos de consolidar y ampliar aún más la colaboración", ha destacado Nicolas Hieronimus, director ejecutivo de L'Oréal.

L'Oréal y Galderma explorarán la posibilidad de reforzar su actual colaboración científica, aprovechando aún más la experiencia y complementaria de ambas empresas.

La transacción se llevará a cabo mediante una operación fuera del mercado con el consorcio liderado por EQT y se financiará con el efectivo disponible y las líneas de crédito de L'Oréal. Se espera que la operación se cierre en el primer trimestre de 2026, sujeta a las aprobaciones reglamentarias habituales.

