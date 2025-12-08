ITP Aero vuela con sus motores más allá del 'boom' de la defensa

Un Airbus 350 de Emirates, la aerolínea más grande de Oriente Próximo y patrocinador de clubs de fútbol como el Arsenal y el Real Madrid, aloja uno de los grandes y recientes hitos de ITP Aero: el motor número 10.000 fabricado por la compañía. La empresa, fundada en 1989 en Zamudio (Vizcaya), es hoy una multinacional presente en cinco países (además de España, EEUU, el Reino Unido, México y la India) con más de 6.000 empleados y un negocio de 1.600 millones creciendo a toda velocidad. Especializada en la producción de componentes para motores de aviación, un sector industrial de primerísimo nivel, es una de las joyas de la corona del Gobierno vasco, junto al fabricante de ferrocarriles CAF y en breve (se espera) Talgo, y como en ellas, el Ejecutivo de Ajuria Enea cuenta con una participación directa en su accionariado, en este caso del 6%.

Pero estos no son los únicos hitos que le gusta resaltar a ITP. Para dar una idea de la presencia mundial de la empresa vasca: siete de cada diez aviones nuevos entregados en el mundo tienen componentes de ITP en sus motores; cada minuto despegan en el mundo seis aviones que en sus motores tienen componentes salidos de las fábricas de ITP Aero; la compañía cuenta con más de 5.000 motores en servicio, lo que la que convierte en la flota más joven del mercado, y sus productos se encuentran en más de la mitad de los aviones de doble pasillo del mundo.

Cambio accionarial clave

Uno de los grandes puntos de inflexión para ITP fue su cambio accionarial. En 2021, la compañía, entonces propiedad al 100% de la británica Rolls Royce (que había participado en la fundación de la empresa junto a Sener para fabricar motores para el caza europeo de combate Eurofighter Typhoon), fue vendida a la gestora de capital riesgo estadounidense Bain Capital. La gestora mantiene el 77,5% de las acciones de ITP y en el accionariado de la empresa, además del Gobierno vasco (a través de su brazo inversor Finkatuz), participan Indra, con el 9,5%, y el fondo JB Capital, fundado por Jaime Botín, hermano de la presidenta del Santander, con el 7%.

¿Por qué el cambio accionarial significó un punto de inflexión? ITP explica que cuando dejó de ser propiedad de Rolls Royce, que también se dedica a la propulsión para la aviación civil y la defensa, se transformó en un jugador independiente, «lo que permite trabajar con todos los grandes fabricantes de motores, como General Electric, Pratt & Whitney, Honeywell y la misma Rolls Royce». Es decir, que se le abrió completamente el mercado. Los números demuestran que el cambio sentó bien. Desde la adquisición en 2021 por parte de Bain, la empresa ha más que duplicado sus ingresos, hasta un récord de 1.612 millones en 2024, y ha triplicado resultados, aunque la compañía solo proporciona los datos de ebitda y no el beneficio neto. El ebitda en 2024 fue de 295 millones, frente a los 105 millones de 2021. Los planes no se detienen aquí. ITP Aero, que afirma que «los mejores años aún están por llegar», prevé «duplicar su tamaño en 2030 a través de un plan de inversión de 700 millones de euros».

Gran negocio

¿Quiere esto decir que se puede prever una salida de Bain del capital para maximizar su inversión? En medios cercanos a la empresa resaltan que Bain «mantiene un compromiso con el futuro a largo plazo de ITP Aero, así como con la ejecución del plan de negocio a 2030, y continuará firmemente comprometida con la estabilidad, el crecimiento continuado y el éxito de la compañía».

De hecho, Bain se plantea ampliar, a través de un fondo de continuación (en la práctica, una reorganización interna que no afecta a su participación), su presencia en el capital hasta 2030. La gestora, que entró en 2021 y pagó 1.700 millones, ve ahora cómo el valor de ITP Aero ronda los 6.000 millones y medios conocedores del sector estiman que, al ritmo actual, podría superar los 12.000 millones en 2030. En ese momento, Bain decidiría si sale, permanece, vende una parte o incluso se plantea sacar a bolsa la compañía.

Crecimiento de doble dígito

Pero la clave real de la buena marcha de la multinacional hay que buscarla en el corazón de su actividad: la fabricación de motores para la aviación comercial. Esta actividad suma el 75% del negocio de la compañía, que logra en defensa el 15% de su facturación, mientras que el restante 10% corresponde a MRO (mantenimiento y reparación). Lo más curioso, en realidad, no es que a ITP le vaya muy bien en su actividad principal, sino que el sector de la defensa, que ahora mismo vive un boom a nivel mundial por las milmillonarias cifras de inversión de los gobiernos de cualquier continente, no solo es una actividad relativamente menor para el negocio, sino que no es el principal objetivo de crecimiento, al contrario de lo que ocurre en la mayoría de las multinacionales casi de cualquier sector.

La compañía subraya que el negocio de la aviación comercial creció a nivel mundial el 10,4% en 2024 y que mantiene su dinamismo en 2025, en una tendencia que se acentuó tras la pandemia de coronavirus. Además, los viajes internacionales crecieron el 13,6% respecto a 2023. Se trata, por tanto, de un crecimiento robusto en una actividad que aporta 1.200 millones a la empresa. Pero no es ahí donde la firma espera un ritmo mayor. Ni siquiera es en defensa.

Los ritmos más elevados se prevén en el mantenimiento y las reparaciones, que ahora mismo suponen el 10% del volumen, es decir unos 160 millones, pero cuyo peso en el total del negocio podría duplicarse. La razón está en que las entregas de aviones nuevos, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), está siendo un 30% inferior a lo que se estimaba a principios de año, cuando se esperaban 1.254 entregas de nuevos aparatos. Lo que podría haber perjudicado al grupo al necesitarse menos motores ha impulsado la división de MRO, ya que «aumenta la demanda por mantenimiento y reparaciones de motores que deben alargar su vida útil», detallan en ITP.

Más empleo cualificado

Una de las más directamente beneficiadas de esta situación será la planta que ITP tiene en la localidad madrileña de Ajalvir, que espera contratar a «más de 200 nuevos empleados altamente especializados, cifra que crecerá todavía más en los dos próximos años», destaca la empresa. La creación de empleo es un activo muy valorado por ITP, que añade que desde el punto de inflexión de 2021 se han incorporado 2.000 empleados a la firma, de los que 1.200 han sido en España.

Mikel Lantero, vicepresidente ejecutivo de Negocio Comercial, adelanta que la ambición de la compañía pasa por «seguir creciendo con los clientes, intentando diversificar con General Electric, con Pratt & Whitney, para al final tener un porfolio de clientes y de programas lo más amplio posible». Entre las líneas que ya están en pleno desarrollo se encuentra la de hacer motores para aerogeneradores. Lantero especifica que «es un motor de aviación que se convierte para generar potencia. Son centros de potencia para los centros de datos. Luego se usan mucho también para dar estabilidad a las redes renovables».

Combustibles eficientes

¿En qué se encuentra trabajando ITP? «En conceptos de motor orientados a la mejora de la eficiencia, a ser 100% compatibles con combustibles sintéticos», afirma. La eficiencia de combustible de los motores comerciales más recientes, como Trent XWB (el que usa el Airbus 350), ha mejorado el 70% en comparación a los de hace 50 años. «En el Trent XWB, el consumo de combustible por pasajero y por kilómetro es inferior al del coche más pequeño de gasolina, unos tres litros cada 100 kilómetros», informan en ITP.

Pero que defensa no sea el principal eje de crecimiento de la compañía no implica que ITP dé la espalda a crecer en este segmento. Mikel Lantero asegura que el FCAS (Future Combat Air System) es «una de las iniciativas más relevantes» y «uno de los programas estrella en tecnología» de su compañía.

FCAS es un proyecto europeo conjunto de España, Francia y Alemania para desarrollar un sistema de defensa aérea de próxima generación que incluye, entre otras, cazas tripulados y drones no tripulados. Aquí ITP Aero participa con componentes de los motores. Es la presencia de una multinacional que se puede permitir el lujo de no centrarse en defensa.