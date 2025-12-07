Seat decidirá antes del próximo verano si se lanza a vender sus Cupra en Emiratos Árabes y Arabia Saudí

La marca automovilística Seat decidirá "en el primer semestre" de 2026 si se lanza a vender sus vehículos Cupra en Oriente Medio. La empresa con fábrica en Martorell también deberá determinar, si apuesta por dar luz verde al desembarco, cual sería su calendario para introducirse en países como Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí.

Así lo ha explicado el consejero delegado de Seat y Cupra, Markus Haupt, en una entrevista en la agencia 'EFE'. El directivo, que lleva al frente de Seat -como interino- desde abril, considera que Oriente Medio puede ser un mercado "exitoso" para Cupra, por lo que la marca está "concentrada" en analizar su entrada en la región.

Haupt precisa que hace poco tiempo viajó a la zona con un equipo de colaboradores para mantener unas "primeras conversaciones" con inversores e importadores, y que las sensaciones fueron "muy positivas". Cupra, que en el pasado salón de Múnich (Alemania), en septiembre, anunció que sopesaba entrar en Oriente Medio, cree que puede tener tirón en los países de la región porque tiene como potenciales clientes a personas "muy jóvenes" que se sienten influidas por Europa, y también porque en esa zona se concentran muchos europeos que han ido a trabajar allí, argumenta el directivo.

"Freno de mano" en EEUU

Haupt detalla que Cupra está trabajando ya en un proyecto de negocio, analizando desde los modelos que se ajustarían mejor a esos mercados, los márgenes empresariales o los volúmenes de vehículos que se llevarían, y avanza que se tomará una decisión definitiva en la primera mitad del próximo año. Si se diera luz verde a la entrada en Oriente Medio, Cupra podría aterrizar en ese mercado "un año y medio o dos" más tarde, estima Haupt. El directivo recuerda que la entrada en Oriente Medio obligará a "adaptar técnicamente" los vehículos para soportar las altísimas temperaturas que se dan en la región en verano.

En cambio, Cupra ha dejado en suspenso su entrada en EE.UU. por factores como la inestabilidad o la situación geopolítica. "Hemos tirado un poco de freno de mano y hemos puesto el proyecto en el cajón, pero en el de más arriba, por si hay que llegar a sacarlo", subraya Haupt. Y es que Cupra entiende que actualmente no existe un clima de suficiente confianza para invertir en la entrada en el mercado estadounidense.

Seat, el hermano perfecto para Cupra

En cualquier caso, la filial española de Volkswagen, que cuenta con las marcas Cupra y Seat, sigue apostando fuerte por Cupra, que suma siete modelos en siete años de vida, y ahora está volcada en el lanzamiento del Raval, el primer eléctrico que se producirá en Martorell, que se lanzará al mercado en marzo. De las dos marcas, Cupra acumulaba este año unas ventas hasta septiembre de 245.300 vehículos, un 37% más, mientras que Seat vendió 194.200 coches, un 20% menos.

Pese a que Haupt ya dejó claro en el salón de Múnich, en septiembre, que no es viable lanzar un eléctrico de la marca Seat en este momento, el directivo resalta la compatibilidad de ambas marcas. "Seat es el hermano perfecto para Cupra, con el que se complementa muy bien", argumenta Haupt, que remarca que las dos marcas se dirigen "a diferentes clientes".

"Seat es una marca más joven, más asequible, y que se dirige a un público muy amplio", desde gente que se compra su primer coche hasta gente mayor, asegura a modo de ejemplo, e insiste en que la enseña tiene futuro: "No contemplamos escenarios donde Seat no exista".

El primer eléctrico de Martorell

Haupt recuerda que recientemente Seat anunció la renovación de la gama de modelos de la marca para que todos tuvieran versiones híbridas en los próximos años y que ahora "la prioridad es el lanzamiento del Cupra Raval", el primer eléctrico que se producirá en Martorell.

En 2027 Seat introducirá las versiones mild-hybrid (MHEV) -es decir, de hibridación suave- en los modelos Seat Ibiza y Arona, y en 2028 se lanzará la versión totalmente híbrida del Seat León, por ejemplo. Haupt resalta que el inicio de fabricación de eléctricos en la planta de Martorell "culminará la mayor transformación de la compañía en su historia", fruto de una inversión de más de 3.000 millones en la fábrica.