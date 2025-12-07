En Directo
Al minuto
Peste porcina africana en Catalunya, en directo | Última hora de los casos, jabalís muertos y localidades afectadas
La peste porcina africana ha reaparecido en España después de 31 años con la localización cerca de Barcelona de varios jabalís muertos infectados con el virus
¿Puede afectar la peste porcina africana a los humanos?
La peste porcina africana ha reaparecido en España, tras 31 años, con la localización cerca de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) de varios jabalís muertos infectados con el virus, lo que ha encendido todas las alertas en el sector ganadero. El virus, que no afecta a los humanos, sí que supone una amenaza grave para las explotaciones porcinas y la fauna silvestre.
Para contener la propagación de la enfermedad, la Generalitat ha activado medidas extraordinarias y cierres en los accesos al bosque en un total de 91 municipios de Catalunya, incluidos Barcelona, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, Rubí, Sabadell y Sant Cugat.
Te informamos al minuto.
Suscríbete para seguir leyendo
Germán González
Dentro de una batida de caza: "Las multas por saltarse la prohibición de entrar son de 1.000 a 3.000 euros"
Lo primero que se hace en una batida de caza es delimitar el perímetro de bosque en el que se va a disparar. Se hace por seguridad ante el riesgo de que cualquier accidente y por eso se prohíbe el acceso a la zona vedada a cualquier persona no autorizada. Sin embargo, los cazadores se encuentran muchas veces con que ciclistas, motoristas o excursionistas se saltan este perímetro y crean una situación de peligro.
Los cazadores, como los de la colla de Cassà de la Selva que ha acompañado EL PERIÓDICO en este reportaje, colocan en la entrada al área vedada una autorización municipal para cortar el camino, junto con una placa que anuncia la batida y una cinta que prohíbe el paso. "Por desgracia de vez en cuando hay quien entra y eso es un problema, por su seguridad y la nuestra. Pedimos más respeto", explica el presidente de la sociedad de Cazadores de Cassà de la Selva, Albert Mias Vilà, y añade que "las multas por saltarse esta prohibición van de los 1.000 a los 3.000 euros". Lea aquí el reportaje de Germán González.
Investigarán a cinco laboratorios por la posible fuga del virus de la peste porcina en España
Las autoridades catalanas anunciaron este sábado que serán cinco en total los laboratorios investigados por una posible fuga del virus de la peste porcina que afecta a España y que tiene en vilo al primer productor europeo de esta carne.
"Hemos encargado" una "auditoría de todas las instalaciones, de todos aquellos centros, que en la zona de riesgo de 20 kilómetros, están trabajando con el virus de la peste porcina africana", dijo Salvador Illa, presidente regional de Cataluña, la única región española afectada, en una conferencia de prensa.
"Son pocos centros, no son más de cinco", añadió Illa, al día siguiente de que se anunciase la primera investigación a un laboratorio como posible origen del foco.
Además, Illa anunció que los 80.000 cerdos de las 55 granjas que están en la zona de riesgo están sanos y "pueden ponerse a disposición del consumo humano siguiendo los protocolos", por lo que "podrán comercializarse en el mercado español con total seguridad".
Paraguay prohíbe importación de productos porcinos desde España por brote de peste
El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal de Paraguay (Senacsa) informó este sábado de que ha prohibido de forma temporal la importación de carne de cerdo y sus productos derivados provenientes desde España tras la aparición de un brote de peste porcina africana (PPA) en el país europeo.
"Se decidió tener medidas de contingencia y una de ellas es la prohibición de importación de productos y subproductos de origen porcino de España", refirió a EFE el titular de Senacsa, José Carlos Martín.
El funcionario enfatizó que se trata de "una suspensión temporal" hasta que existan "las garantías suficientes" para volver a liberar las importaciones.
Muy similar al foco de Georgia en 2007
El virus de Barcelona, explicaba Agricultura en su nota, es "muy similar" al del grupo genético 1 que circuló en Georgia en 2007. Sánchez-Vizcaíno ha confirmado esta información, aunque ha precisado que se están haciendo otras comparaciones para ver si hay más variantes, es decir, otros aislados que se hayan identificado y que puedan ser relacionados para "asegurar mucho mejor el origen".
Para Sánchez-Vízcaino, el hecho de que sea similar no excluye que haya otras posibilidades: "Cuando dicen similar significa que hay un porcentaje que es común, pero ahora están haciendo más estudios para ver realmente si es ese o hay otros similares", ha anotado.
Los detalles de este análisis se conocerán "pronto", ha avanzado el catedrático, podría ser "próximamente" pero "hay que esperar" para conocer la información que se extraiga del análisis genético para que todas las secuencias posibles puedan ser probables fuentes de infección "se están comparando", ha explicado.
Con eso se podrá acabar sabiendo realmente cuál ha sido la variante genética y cuál ha sido la fuente de infección.
La opción más viable: que salga del laboratorio
La opción de que el virus haya salido de un laboratorio es una posibilidad que ha ganado peso en las últimas horas y que "no se puede descartar", aunque también parece "difícil", ha anotado.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) abrió el pasado viernes una nueva investigación sobre el origen del brote de PPA detectado en Cataluña tras recibir el informe del laboratorio de referencia de la Unión Europea (UE), que no descarta que el virus proceda de una "instalación de confinamiento biológico".
"Los virus no solo están en los animales, sino que también pueden estar en los laboratorios", ha apuntado.
El informe del Centro de Investigación en Sanidad Animal, en Valdeolmos (Madrid), muestra que los virus circulantes ahora en los Estados miembros de la UE pertenecen a los grupos genéticos 2-28, y no al nuevo grupo 29, del que forma parte el virus causante del foco detectado en Cerdanyola del Vallés (Barcelona).
El experto en PPA José Manuel Sánchez-Vizcaíno asegura que "entre mañana y pasado" se conocerá el origen del foco en España
El experto en peste porcina africana (PPA), José Manuel Sánchez-Vizcaíno, ha confiado en que el estudio genético del virus, que estará listo entre "mañana y pasado", permita conocer con "pelos" y "señales" el origen del foco de la enfermedad en España, tras rechazar la hipótesis del bocadillo y sin descartar la del posible escape de un laboratorio.
En una entrevista a Efeagro, el catedrático en Sanidad Animal de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) se ha mostrado contrario a la hipótesis que, en un primer momento, apuntaba a que el virus de la peste porcina africana (PPA) podría haber salido de un bocadillo.
"En España no hay bocadillos contaminados, hasta que ha vuelto la peste estábamos libres de esta enfermedad. Es posible que llegara de otro país, pero es una probabilidad muy baja", ha asegurado.
Iván Fernández
La Comunidad Valenciana pagará 40 euros a los cazadores por jabalí abatido
El Consell pagará 40 euros por cada ejemplar de jabalí que los cazadores de la Comunitat Valenciana abatan. Esta es la medida estrella del plan de choque para actuar contra el riesgo de peste porcina y la sobrepoblación de estos animales en la región, y que la Generalitat dio a conocer este viernes en Castelló.
El objetivo de la Generalitat es eliminar 50.000 jabalís hasta el mes de septiembre para lo que destinará “6 millones de euros que se destinarán no solo a los 40 euros por ejemplar cazado, sino también a la infraestructura de recogida y al tratamiento de los restos”. Además, Martínez Mus ha añadido que “el plan se prolongará en el tiempo, si es necesario”. En la provincia de Castelló, el problema de la sobrepoblación afecta a 97 municipios, mientras que en la Comunitat alcanza a 317 poblaciones.
La Comunitat Valenciana no registra ningún caso positivo de peste porcina tras los últimos análisis
La Comunitat Valenciana no ha registrado ningún caso de peste porcina africana tras los últimos análisis realizados por parte de la Generalitat, según han informado este sábado el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, y el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina.
Ambos han mantenido en Castellón de la Plana una reunión de trabajo sobre la evolución de la peste porcina en Cataluña. Barrachina ha indicado que Agricultura ha realizado análisis a más de 200 jabalíes y todos han arrojado resultado negativo. "Somos una comunidad autónoma en este momento libre de peste porcina", ha celebrado.
En esta línea, ha resaltado el trabajo de la Conselleria de Medio Ambiente en "esta etapa de vigilancia y actuación" para acabar con la sobrepoblación de jabalíes que, según ha denunciado, ha estado "propiciada por un ecologismo de salón que ha impedido, dificultado y demonizado la caza". Frente a ello, ha reivindicado que el Consell, "en lugar de demonizar, se ha dedicado a promocionar". "Hoy se cazan más días y con mejores métodos", ha valorado.
Respecto a la vigilancia ante la peste porcina, ha informado de que el Consell aumentará hasta los nueve millones de euros la línea de subvención destinada a la modernización de instalaciones ganaderas, con el objetivo de que las 900 ganaderías de porcino de la Comunitat Valenciana soliciten dichas ayudas para "mejorar su bioseguridad" y que "sigamos disfrutando de una comunidad libre de peste porcina africana".
La Generalitat amplía la búsqueda del virus de la peste a otros centros de investigación
Las autoridades catalanas anunciaron este sábado que serán cinco en total los laboratorios investigados por una posible fuga del virus de la peste porcina que afecta a España y que tiene en vilo al primer productor europeo de esta carne.
"Hemos encargado una "auditoría de todas las instalaciones, de todos aquellos centros, que en la zona de riesgo de 20 kilómetros, están trabajando con el virus de la peste porcina africana", dijo Salvador Illa, president de la Generalitat, en una conferencia de prensa.
"Son pocos centros, no son más de cinco", añadió Illa, al día siguiente de que se anunciase la primera investigación a un laboratorio como posible origen del foco.
Además, Illa anunció que los 80.000 cerdos de las 55 granjas que están en la zona de riesgo están sanos y "pueden ponerse a disposición del consumo humano siguiendo los protocolos", por lo que "podrán comercializarse en el mercado español con total seguridad".
Eso se hará "de forma progresiva", avanzó el dirigente catalán.
Clàudia Mas
Entidades ecologistas de Catalunya exigen transparencia al Govern y rechazan la caza indiscriminada en Collserola
Transparencia en la gestión del brote de peste porcina africana (PPA) y rechazo a la caza indiscriminada en Collserola. Estas son las dos principales demandas que formulan la Asociación para la Defensa y el Estudio de la Naturaleza (ADENC) y diversas entidades ecologistas catalanas. Las organizaciones subrayan que no cuestionan la necesidad de actuar frente a la enfermedad, pero insisten en que las decisiones deben apoyarse en datos y en una información clara. Reclaman, además, que la gestión de la crisis no se centre únicamente en los jabalís ni en el parque natural, sino que tenga en cuenta el conjunto de factores implicados.
- Jordi Sánchez, Fernando Tejero y Carlos Areces protagonizan una nueva serie de vecinos con Mediaset y Prime Video
- La Audiencia madrileña corrige por quinta vez a Peinado y le obliga a archivar la imputación de un tercer miembro del Gobierno
- La sala Bóveda de Barcelona gana en los tribunales a la 'vecina' que la denunció por ruidos pero tenía un piso turístico
- Catalunya prepara cambios en la ESO: los alumnos de 4º podrán elegir entre Matemáticas académicas o prácticas
- La Fiscalía denuncia que Peinado no actúa de forma imparcial en el caso Begoña Gómez y le acusa de 'adoptar un rol inquisitivo
- El estudiante con la nota más alta de la PAU empieza la universidad y estrena coche nuevo gracias a Dongfeng
- Tebas emprende acciones legales contra los futbolistas por sus protestas por el Villarreal-Barça de Miami
- El juez Peinado confirma su decision de no citar a Aldama en el caso Begoña y advierte que el derecho a pedir prueba no es 'ilimitado