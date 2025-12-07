Peste porcina africana en Catalunya, en directo | Última hora de los casos, jabalís muertos y localidades afectadas

Dentro de una batida de caza: "Las multas por saltarse la prohibición de entrar son de 1.000 a 3.000 euros"

Lo primero que se hace en una batida de caza es delimitar el perímetro de bosque en el que se va a disparar. Se hace por seguridad ante el riesgo de que cualquier accidente y por eso se prohíbe el acceso a la zona vedada a cualquier persona no autorizada. Sin embargo, los cazadores se encuentran muchas veces con que ciclistas, motoristas o excursionistas se saltan este perímetro y crean una situación de peligro.

Los cazadores, como los de la colla de Cassà de la Selva que ha acompañado EL PERIÓDICO en este reportaje, colocan en la entrada al área vedada una autorización municipal para cortar el camino, junto con una placa que anuncia la batida y una cinta que prohíbe el paso. "Por desgracia de vez en cuando hay quien entra y eso es un problema, por su seguridad y la nuestra. Pedimos más respeto", explica el presidente de la sociedad de Cazadores de Cassà de la Selva, Albert Mias Vilà, y añade que "las multas por saltarse esta prohibición van de los 1.000 a los 3.000 euros". Lea aquí el reportaje de Germán González.