Josep Oliver, catedrático de economía: "Si queremos crecer, necesitamos inmigración"

La economía gerundense cerrará 2025 con un crecimiento más moderado que en el ejercicio anterior, pero aún por encima de la media catalana, según prevé el catedrático emérito de Economía Aplicada de la UAB, Josep Oliver. El economista recuerda que la Comisión Europea sitúa el crecimiento de España en el 2,9% y calcula que esto podría colocar a Catalunya “en un 3,1 o 3,2%”. “Para Girona, alguna décima más”, afirma, estimando que el territorio podría avanzar entre un 3% y un 3,5% este año. Aunque la intensidad será inferior a la de 2024, Oliver considera que la demarcación continuará entre las que crecen con más fuerza gracias al peso combinado de los servicios y de la industria.

En este contexto, Oliver defiende que la inmigración es un pilar imprescindible para garantizar el crecimiento de Girona y del conjunto de Catalunya. “Si queremos crecer —y este condicional es importante—, y si queremos seguir generando actividad y, por tanto, renta para todos los ciudadanos del país y de Girona, si no hay inmigración esto no es posible a corto plazo”, afirma, recordando que la actual estructura demográfica no permite cubrir las necesidades del mercado laboral. Según el economista, el tejido productivo —especialmente los servicios y la industria alimentaria— es muy intensivo en mano de obra y requiere refuerzos constantes para mantener el ritmo de actividad.

El economista calcula que, para mantener avances de entre el 1,9% y el 2% durante la próxima década, Catalunya debería incorporar “probablemente 100.000 nuevos inmigrantes por año” en el mercado laboral. Oliver advierte, sin embargo, que este proceso debe ir acompañado de una mayor inversión pública en salud, educación y vivienda en las zonas donde se concentra la llegada de recién llegados, para evitar desequilibrios sociales.

Girona lidera el crecimiento

El catedrático emérito de Economía Aplicada de la UAB es el director del Anuario Económico Comarcal BBVA 2025, que asegura que las comarcas gerundenses han sido el territorio con mayor dinamismo económico de Catalunya durante 2024. El Valor Añadido Bruto (VAB) creció un 4,5%, por encima del 4% de la media catalana, y sitúa la actividad económica gerundense un 10,1% por encima del nivel de 2019, el crecimiento acumulado más alto de Catalunya.

El impulso se debe principalmente a la fortaleza de los servicios vinculados al turismo y a la recuperación de la industria. El sector servicios —que concentra el 71% del VAB— avanzó un 4,8%, con incrementos destacados en actividades profesionales (+6,2%), información y comunicaciones (+5,5%) y en servicios personales asociados al turismo. El transporte y las actividades inmobiliarias crecieron un 8,1%, mientras que la hostelería y la restauración lo hicieron un 4,3%.

La industria experimentó también un crecimiento del 4,8%, impulsada por las manufacturas (+5%), con especial protagonismo de las industrias alimentarias (+6,8%) y las farmacéuticas (+7,4%). Este buen comportamiento ha reforzado el mercado laboral industrial, que registra un 11,3% más de afiliación que antes de la pandemia.

La construcción tuvo un crecimiento más moderado (+0,5%), mientras que el sector primario recuperó terreno con un aumento del 1,4%, gracias sobre todo al repunte de la agricultura.

En cuanto a la ocupación global, Girona cerró 2024 con 349.000 afiliados, un 12% más que en 2019, y con 27.300 personas desempleadas, un 17% menos que en la etapa prepandemia. En el ámbito territorial, la Garrotxa, el Gironès y el Pla de l’Estany encabezan el crecimiento acumulado del período 2019-2024, con incrementos superiores al 10%, confirmando la solidez económica del eje gerundense.