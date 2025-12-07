Catalunya lanza un servicio de videollamada para ayudar a ancianos a realizar trámites desde casa

La Generalitat de Catalunya ha activado un nuevo servicio de asistencia virtual para ayudar a las personas mayores o con dificultades con las nuevas tecnologías a realizar trámites online desde su casa. La administración catalana ha puesto en marcha un programa piloto para que un trabajador público se conecte a través de una videollamada con el usuario y le vaya guiando durante todo el proceso para solicitar la documentación para la dependencia, sacarse el carnet de caza u obtener la credencial 'Cl@ve', entre otros.

La conselleria de Presidència ha habilitado por el momento unas 100 citas virtuales a la semana para ir testeando este nuevo servicio y el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat. Seis técnicos municipales han recibido formación específica para asesorar a los ciudadanos y acompañarlos en el proceso virtual. El objetivo es acercar la administración a la ciudadanía y que todo el proceso de digitalización de servicios y trámites no excluya a aquellas personas que no se manejen con el ordenador.

"Una videollamada que lleve las oficinas de atención ciudadana dentro de casa para poder hacer trámites, ya sean el carné joven, el IDCAT móvil o la licencia de caza. Y, en este sentido, facilitar que las personas, en su relación con la administración, no tengan que perder el tiempo o puedan también hacerlo desde casa, de una forma sencilla. Y hacerlo desde casa no significa que no estén acompañados. Nuestro objetivo es acompañar los ciudadanos y ciudadanas en sus trámites diarios que hacen con la administración, del mismo modo que extenderemos el teléfono 012 a los fines de semana para poder garantizar una mejor calidad de la atención del ciudadano", ha declarado el conseller Albert Dalmau.

Actualmente, el programa piloto estará muy limitado a 100 citas semanales, sobre los miles de consultas que cada día reciben las oficinas de atención ciudadana (OAC) que la administración catalana tiene distribuidas por el territorio. Y no será posible realizar todos los trámites, sino que estará restringido a una treintena, sobre el más de centenar de gestiones que un ciudadano puede realizar con la Generalitat.

El catálogo de trámites disponibles es el siguiente:

Tarjeta acreditativa de la discapacidad

Prestación para familias con niños

Indemnización para mujeres víctimas de violencia machista y para hijos de mujeres que han muerto por violencia machista

Ayudas de protección integral contra la violencia de género

Registro de parejas estables

Ayuda de bono social térmico

Licencia de caza

Licencia de pesca recreativa de superficie

Licencia de recolector de piñas de pino

Licencia para la recolección de trufa

Autorización para las actividades con riesgo de incendio forestal y comunicación de fuego

Título de patrón de navegación básica

Título de patrón de embarcaciones de recreo

Reconocimiento de la situación de dependencia

Petición genérica

Solicitud de acceso de información pública

Apoyo alta Idcat móvil

Apoyo alta Cl@ve

Apoyo descarga IDCAT certificat

Apoyo alta al registro electrónico de representantes

Devolución de la tasa de la matrícula de las pruebas de acceso a la universidad

Trámites asociados a un expediente AGAUR

Registro oficial de profesionales de la educación en el ocio de Catalunya (ROPELL)

Solicitar el Carnet Jove.

El programa piloto para la asistencia virtual forma parte de la reforma integral de la administración que está desarrollando el Govern de Salvador Illa. Dentro de la misma, destaca la simplificación de trámites administrativos -como solicitar una pensión por invalidez o las bonificaciones por familia numerosa-. También la reducción a la mitad sus páginas web, la supresión de la cita previa o un portal para buscar qué trámites se pueden hacer online y cuáles no, entre otros.