Xavi Abat, abogado, avisa: "Hacienda se puede quedar con todo tu dinero si haces esto"

Nueva advertencia para todos los españoles. En esta ocasión, el abogado Xavi Abat ha publicado un nuevo vídeo en TikTok, donde acumula más de dos millones de seguidores, para alertar de que Hacienda puede retirar todo el dinero que tengas en el banco, y además hacerlo de forma completamente legal.

El experto en derecho empieza explicando en el vídeo, que contiene más de 9 mil visualizaciones, que "te traemos el motivo por el que Hacienda se puede quedar con todo tu dinero". Además, señala que "es una locura", ya que la mayoría de la sociedad desconoce la causa.

Lo que quiere dejar claro es que "no es ningún bulo", pues está regulado en la ley 33-2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas, concretamente en el artículo 18.

"Corresponden a la Administración General del Estado los valores, dinero y demás bienes muebles depositados en la Caja General de Depósitos y en entidades de crédito, sociedades o agencias de valores o cualesquiera otras entidades financieras, así como los saldos de cuentas corrientes, libretas de ahorro u otros instrumentos similares abiertos en estos establecimientos, respecto de los cuales no se haya practicado gestión alguna por los interesados que implique el ejercicio de su derecho de propiedad en el plazo de veinte años", expone el artículo.

El abogado explica que "el Estado te puede confiscar todo tu dinero por una inactividad en tu cuenta bancaria, libreta de ahorros...", en el caso de que "no hayas hecho nada por el plazo de 20 años".

"Y puede pasar en ocasiones, como en la cuenta de un recién nacido, que se deja abandonado durante todo el tiempo y no se dé cuenta, o en la cuenta de un fallecido", destapa en su cuenta personal de TikTok.

Por todo ello, el abogado comenta que lo más importante para evitar esta situación es cancelar la cuenta bancaria, ya que advierte de que "no se hace automáticamente".

El último consejo que da, en tono humorístico, es: "Quita la pasta del banco y métela debajo del colchón; con los tiempos que corren, es lo más seguro".