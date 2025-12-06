Cuánto vale un 'like': Instagram y el efecto silencioso del materialismo

¿Cuánto tiempo pasas al día en Instagram? Puede que tu uso esté bajo control, pero lo difícil de gestionar no es el tiempo, sino cómo esta red social está moldeando silenciosamente nuestra percepción del dinero, las cosas y el éxito; es decir, nuestros rasgos materialistas. En poco más de una década, se ha convertido en un escaparate global donde vidas, marcas y aspiraciones se muestran a través de filtros, poses y narrativas cuidadosamente construidas. Hoy supera los 2.000 millones de usuarios activos al mes. En España, los jóvenes de 18 a 24 años pasan unos 70 minutos diarios en la plataforma, y más del 8% de ellos la usan más de tres horas al día (RTVE, 2024; ResearchGate, 2022).

Instagram permite compartir proyectos personales, mantener contacto con amigos, informarse, inspirarse, explorar y aprender de referentes creativos e incluso emprender. Sin embargo, también fomenta una orientación materialista, consolidando patrones de comparación y deseos de posesión. No hablamos solo de autoestima, ansiedad o inseguridad, sino de materialismo en sentido estricto: asociar y juzgar el éxito propio o ajeno por la cantidad y calidad de lo que se posee, valorar a uno mismo y a los demás por sus bienes y situar riqueza, poder y dinero en el centro. Esta mirada condiciona prioridades, relaciones y expectativas, colocando la acumulación y la apariencia en el centro de la identidad personal.

Durante más de una década, con el doctor Juan Francisco Dávila, de la Universidad de Piura, hemos investigado los factores que influyen en el materialismo. Nuestro estudio publicado en Behaviour & Information Technology (2024) demuestra que Instagram actúa como un amplificador: cuanto mayor es la intensidad de uso y la conexión emocional con la plataforma, mayor es la tendencia a desarrollar una orientación materialista. Esto se explica, sobre todo, por la exposición constante a estilos de vida aspiracionales y la identificación con influencers que proyectan lujo y consumo. En otras palabras, el materialismo se aprende. ¿Cómo?

Veamos algunos datos sobre influencers. La economía digital representa aproximadamente el 23% del PIB español (Adigital & BCG). Aunque en los últimos dos años ha habido un cambio en la relación entre influencers y audiencia, la inversión en márketing de influencers sigue creciendo. Se define influencer a quien tiene el potencial de crear engagement, impulsar la conversación y/o influir en la decisión de compra de productos y servicios.

En España, donde las colaboraciones con influencers alcanzaron casi los 94 millones en 2023, se han contabilizado 1,5 millones de influencers activos, siendo las plataformas más populares Instagram (44,5%), TikTok (18,5%), YouTube y Facebook. El coste de una publicación depende del tamaño de la comunidad del creador y del país en el que comercializa. La tabla inferior resume los rangos de precios por tipo de influencer en España junto con el precio medio global (en USD) por plataforma según las tarifas estimadas en la UE (Kolsquare, 2023). También destaca un creciente nivel de exigencia de los usuarios, buscando interacciones auténticas y cercanas; por ello, sobre todo la generación Z y los mileniales valoran marcas alineadas con sus preocupaciones sociales y ambientales, impulsando el auge de nano y microinfluencers que conectan de forma más genuina con su comunidad (Fuente: Tarifas promedio de influencers por plataforma - España y global, extraído de Kolsquare, 2023).

Además, según State of Influencer Earnings (IZEA 2023), Instagram sigue siendo la plataforma más rentable tanto en España como a nivel global, al combinar publicaciones e historias. TikTok crece rápidamente en alcance y rentabilidad entre los microinfluencers, mientras que otras plataformas como Twitch y YouTube generan ingresos altos por contenido de vídeo largo o transmisiones en directo, aunque requieren una mayor inversión en producción.

En España, el mercado de los influencers continúa expandiéndose, compitiendo por la atención, el engagement, la capacidad de persuasión de la audiencia y la rentabilidad. En este contexto, ¿el materialismo puede mitigarse? Numerosos estudios demuestran que el materialismo no es inocuo. Hay una relación inversa entre materialismo y satisfacción vital. A nivel individual, cuanto más materialista es una persona, mayor es su impulsividad, su insatisfacción permanente, la superficialidad de sus relaciones, la envidia, las adicciones y hasta los episodios depresivos. A nivel colectivo, fomenta la vulnerabilidad de ciertos grupos y amenaza la sostenibilidad del planeta, al priorizar lo que se tiene sobre lo que se comparte o construye en comunidad.

Aprender y desaprender

Lo bueno es que, igual que se aprende, se puede desaprender. Tim Kasser, en The high price of materialism, propone un modelo tipo palanca: fortalecer valores prosociales reduce el materialismo; disminuir la importancia de fama, dinero e imagen permite dedicar más tiempo a la familia, la comunidad y la sostenibilidad. Desarrollar y potenciar la empatía, la ciudadanía global, la colaboración, la creatividad, la motivación y la comunicación fomenta valores prosociales y funciona como una vacuna preventiva. A la vez, trabajar el autoconocimiento, la autoaceptación y la autoestima reduce la necesidad de validación externa, mientras que la autorregulación y el mindfulness permiten un consumo consciente, evitando conductas impulsivas y adictivas.

En España, más de 27 millones de personas usan Instagram, y cada generación tiene su propia relación con la red. Pero todas comparten un mismo efecto: activa el materialismo de sus usuarios. Para los más jóvenes, TikTok será el próximo espacio que deberemos gestionar con los mismos criterios. La clave está en aprender a mirar estas redes como lo que son: entretenimiento, ficción cuidadosamente filtrada. Si los jóvenes comprenden que lo que consumen en pantalla no es la realidad, y lo ven como un pasatiempo, como si estuvieran viendo una película, podrán disfrutar de la tecnología sin internalizar valores materialistas que comprometan su bienestar y sus relaciones.

Aunque los efectos derivados del materialismo no son inevitables, sí previsibles y gestionables, reconocer este mecanismo y fomentar habilidades, valores y competencias prosociales permitirá consumir redes con criterio, disfrutando de su dimensión lúdica sin que los likes definan su valor.