Los tres tipos de interés que pueden afectarte y debes conocer según Richard Gracia

Las deudas se han convertido en un tema de interés para los ciudadanos, sobre todo en lo referente a cómo evitarlas o disminuir su impacto en nuestra economía personal. En este sentido, son cada vez más los expertos financieros que proporcionan consejos para actuar lo mejor posible.

Según Richard Gracia, autor de 'El Método Rico', actualmente existen tres tipos de interés que pueden afectar a la deuda:

Tasa de interés : Este porcentaje representaría el costo de oportunidad de una cantidad de dinero concreta, es decir, supone el precio del dinero que se debe pagar o cobrar por tomarlo o prestarlo

: Este porcentaje representaría el concreta, es decir, supone el precio del dinero que se debe pagar o cobrar por tomarlo o prestarlo Tipo de Interés Nominal ( TIN ): Se trata de un porcentaje fijo que se pacta en un contrato financiero por un préstamo o depósito. Este interés representa el coste para quien pide prestado o el rendimiento para quien ahorra , además de que no incluye gastos ni comisiones adicionales. Este TIN puede ser tanto diario, semanal, trimestral o anual, aunque el más habitual es el mensual

( ): Se trata de un porcentaje fijo que se pacta en un contrato financiero por un préstamo o depósito. Este interés representa el , además de que no incluye gastos ni comisiones adicionales. Este TIN puede ser tanto diario, semanal, trimestral o anual, aunque el más habitual es el mensual Tasa Anual Equivalente (TAE): Se corresponde con el interés que nos genera un depósito, así como con el coste que se debe pagar por un crédito. En este sentido, la TAE sí que incluye los gastos y comisiones que conlleva el producto bancario. El cálculo general de esta tasa contempla el tipo de interés nominal, el plazo de la operación y las comisiones, así como los gastos originados

A nivel general, la Tasa Anual Equivalente (TAE) se convierte en la opción ideal para obtener toda la información posible acerca del costo total (TCP). En este sentido, la TAE es más detallada que el TIN, ya que a diferencia de esta última, sí que considera los gastos y comisiones impuestos por la entidad bancaria y sus productos.

Qué tipos de interés existen según su finalidad

La entidad financiera BBVA considera el conocimiento del interés y los tipos de interés como un elemento clave para poseer una buena salud financiera. Cuando hablamos de interés, debemos entender que existen dos vertientes que podemos diferenciar, en función del objetivo que tengan nuestras operaciones bancarias.

El primer caso se corresponde con el interés como herramienta para medir la rentabilidad de los ahorros y las inversiones:

Interés simple : Se genera sobre el capital invertido al principio, aparte de los que vaya generando el dinero

: Se genera sobre el capital invertido al principio, aparte de los que vaya generando el dinero Interés compuesto: Se va sumando al capital general, además de que sobre este se van generando nuevos intereses

El segundo caso se centra más bien en el interés como medidor para saber cuánto pagar por un dinero solicitado mediante préstamo o crédito:

Interés fijo : Se mantiene igual durante todo el plazo del préstamo y no depende de otros factores , como el comportamiento de los mercados

: Se mantiene , como el comportamiento de los mercados Interés variable: Se calcula con base en otra tasa distinta. En este caso, el cliente desconoce el importe de interés que deberá pagar en un período determinado, así como el valor total de la operación financiera

En vista de los tipos de interés que nos ofrecen las instituciones económicas, los expertos siempre recomiendan tener un conocimiento financiero básico. En caso contrario, un buen asesoramiento por parte de profesionales también es una opción acertada, sobre todo si se tienen en cuenta las circunstancias económicas de cada individuo.