Sergio Gutiérrez, asesor inmobiliario, se pronuncia sobre el retraso de Verifactu: "No me la vuelven a colar"

Verifactu, el sistema de la Agencia Tributaria para digitalizar la verificación de facturas de pymes y autónomos, no entrará en vigor en 2026 tal como estaba previsto. El Gobierno aprobó este martes en Consejo de Ministros retrasar un año la entrada en vigor de la obligación de que alrededor de 1,4 millones de empresas tuvieran que empezar a emitir sus facturas por medio del sistema '. El retraso responde a las exigencias de Junts al Ejecutivo.

Este sistema, que utiliza un software certificado, servirá para garantizar la autenticidad, integridad y trazabilidad de los pagos, además de facilitar el control inmediato por parte de Hacienda. Lo cierto es que, hasta mediados de noviembre, solo un 8% de las pymes y autónomos había implementado este sistema. La fecha prevista para su aplicación será enero de 2027; julio del mismo año para los autónomos.

2027, nueva fecha prevista

Sergio Gutiérrez, asesor inmobiliario, ha opinado sobre el retraso de Verifactu, asegurando que "ya veremos si lo implementan en 2027". "Yo esto me lo veía a venir pero clarísimo, todo el mundo me decía que teníamos que implementar el Verifactu y yo decía que esperaran", cuenta Gutiérrez.

"Esto ya me pasó y no me la vuelven a colar. No sé en qué año dijeron que los coches con etiqueta B no podían entrar en Barcelona y yo como tonto me vendí un cochazo que me costó un dineral por la tontería esta. De esto debe hacer ya como unos 5 años y los coches con etiqueta B siguen entrando perfectamente en Barcelona", lamenta.

"Ahora veremos qué pasa con toda la gente que ha cambiado sus sistemas deprisa y corriendo para implementarlo", expone. "¿Y por qué ha pasado todo esto? Porque el gobierno va como loco por aprobar la limitación del alquiler de temporada y habitacional y necesita el apoyo de Junts. Y va a hacer lo posible y lo imposible para conseguirlo y yo creo que con esto han dado un paso absolutamente definitivo", añade.

En cualquier caso, la exigencia de aprobar una moratoria del 'Verifactu' no solo era de Junts, sino de organizaciones como la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) o de la patronal catalana Foment del Treball, que han recibido el retraso con "alivio". En cambio, el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, ha tachado el retraso de "despropósito" porque "estar continuamente planteando temas y luego dando marcha atrás genera desconfianza" y el colectivo está "harto".