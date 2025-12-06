Un poblado abandonado durante casi 40 años, renacido como modelo de turismo rural

En lo alto de la montaña, entre ruinas silenciosas y caminos olvidados, existía un pequeño núcleo de casas que había quedado completamente deshabitado desde finales del siglo XX. Décadas de abandono habían transformado el lugar en un escenario de piedras y recuerdos, testigo de historias que parecían destinadas a perderse para siempre.

Sin embargo, la llegada de una empresaria cambió por completo su destino.

En 1913, Les Alberedes —una pedanía de Portell, situada junto al río de la Cuba— contaba con 40 casas, 67 habitantes, dos tabernas, una fonda y varios artesanos. Sin embargo, en 1988 la última familia emigró y el lugar quedó vacío. Décadas después, la empresaria vinarocense Noelia Lorente impulsa la rehabilitación del núcleo con un proyecto que une turismo rural, energías renovables y recuperación del patrimonio.

Mediterráneo ya se hizo eco en 2021 de la historia de este enclave perdido en la montaña

Les Alberedes, un poblado abandonado de Els Ports en el que se proyectan alojamientos rurales.

Cuatro años después, donde antes solamente había ruinas hoy se levantan viviendas rehabilitadas, un sistema de autoabastecimiento de agua y una planta solar en ejecución. De un hallazgo casual a un compromiso vital. "Buscábamos un lugar tranquilo en la montaña y encontré en internet un reportaje sobre pueblos abandonados", recuerda Lorente. "Cuando leí sobre Les Alberedes, supe que era el sitio ideal: paisaje increíble, silencio y un encanto especial", añade.

Sin vínculos familiares con Portell pero con experiencia en energías limpias, Noelia visitó el lugar y comenzó a contactar con los propietarios. "Algunos tenían casas o corrales, y entonces iniciamos la compra y rehabilitación de las primeras viviendas". Actualmente, el grupo cuenta con una decena de casas y varias dependencias en proceso de restauración, con la meta de destinarlas a alojamientos rurales y segundas residencias sostenibles.

Avances del proyecto

Desde 2021, el proyecto ha avanzado de forma tangible. Se han obtenido licencias de rehabilitación ya en ejecución y se ha construido un pozo para el suministro de agua. Además, con apoyo del Ivace, se está implantando una planta solar que permitirá electrificar la aldea. También se ha solicitado la compatibilidad para instalar un glamping y un albergue rural, aunque —según Lorente— "los expedientes no han salido todavía del Ayuntamiento de Portell". Mientras tanto, el equipo promotor busca ya a los primeros inquilinos residentes para garantizar la continuidad del proyecto.

Este enclave perdido entre las montañas ha ido cambiando su fisionomía en los últimos años gracias a los promotores del proyecto.

El Ayuntamiento es prudente pero se muestra favorable. El alcalde de Portell, Álvaro Ferrer, valora positivamente la iniciativa. "Celebramos la apuesta por dar un nuevo uso a un espacio tan querido en Portell como son Les Alberedes", afirma. En este sentido, el primer edil destaca que "el cambio es evidente y la mejora de las edificaciones y las inmediaciones es una realidad palpable. Además, la atracción de turismo será un revulsivo para la economía comarcal". No obstante, Ferrer subraya la importancia de respetar los procedimientos administrativos: "Que lo valoremos positivamente no significa que no vayamos a cumplir los trámites. Tenemos el deber y la responsabilidad de cumplir los plazos de la administración, así como la normativa. Así lo hemos hecho siempre con todos los vecinos y este proyecto no será una excepción". "Reitero que eso no significa que no lo valoremos y lo apreciemos positivamente, si bien seremos tan rigurosos como diligentes con la normativa y los permisos", añade el primer edil.

Donde antes había ruinas hoy empiezan a levantarse viviendas rehabilitadas para alojamientos rurales y segundas residencias sostenibles.

Les Alberedes, que un día quedó en silencio, vuelve a escribir su historia, con un modelo que une sostenibilidad y esperanza rural, en pleno corazón del Maestrat.