El Gobierno aplaude la gestión de Illa con la peste porcina, pero alerta: "Los próximos 15 días serán determinantes"

El ministro de Agricultura, Luis Planas, considera que el brote de peste porcina africana (PPA) está encapsulado, afirma que los próximos 15 días serán determinantes y confía en que no será necesario aumentar el actual perímetro de zona infectada. Así se ha expresado en una conversación informal con los periodistas en el acto institucional del día de la Constitución, en la que Planas ha afirmado que la Generalitat está actuando correctamente, y las dos administraciones trabajan de la mano para resolver la crisis, según ha recogido la agencia 'ACN'.

La crisis sanitaria abierta por el primer positivo de PPA cumple este sábado una semana y un día y hasta ahora desde el Ejecutivo están satisfechos con la gestión efectuada sobre el terreno. La Generalitat de Catalunya, en coordinación con el Gobierno y con el apoyo de varios cuerpos estatales y autonómicos, ha logrado mantener todos los positivos del virus dentro de la montaña de Collserola, donde se registraron los primeros positivos en jabalíes.

Desde entonces, las autoridades han abatido a más de 80 animales, registrando un total de 13 positivos confirmados hasta la fecha. Actualmente, alrededor de 1.000 efectivos, de cuerpos como la Unidad Militar de Emergencias (UME), Mossos d'Esquadra, Seprona o Bombers, entre muchos otros, custodian y peinan la montaña de Collserola y aledaños en busca de más jabalíes que puedan llevar la peste.

Por el momento, y con el beneplácito de los técnicos de la Comisión Europea, la Generalitat ha definido un radio de 20 kilómetros a la redonda a partir del primer positivo, zona que atañe a 91 municipios y sobre los que pesan restricciones a la movilidad. El ministro de Agricultura ha reiterado la necesidad de "coordinación, insistencia y transparencia" en la gestión de la crisis.

De la teoría del bocadillo a la auditoría de laboratorios

El ministro Planas también ha reclamado "paciencia" a la hora de buscar el origen del brote. La primera hipótesis que se manejó durante los primeros compases de la crisis fue que la peste porcina había llegado a España desde otro país de fuera de la Unión Europea, a través de un embutido contaminado. Según esa línea de investigación, un transeúnte venido de fuera de la UE tiró un bocadillo en su paso por Collserola, vino un jabalí y se lo comió, iniciándose así la enfermedad.

No obstante, este pasado viernes los técnicos del Ministerio de Agricultura pusieron una segunda hipótesis encima de la mesa. Según esta, el brote pudiere haberse originado tras un fallo de seguridad en un laboratorio ubicado en Collserola o aledaños donde científicos investigara variantes del virus.

Dicha teoría se sustenta en un análisis realizado por los técnicos madrileños, según el cual "todos los virus circulantes en la actualidad en los Estados miembros pertenecen a los grupos genéticos 2-28 y no al nuevo grupo genético 29 al que pertenece el virus causante del foco en la provincia de Barcelona -muy similar al grupo genético 1 que circuló en Georgia en 2007-", según recogió el Ministerio en un comunicado.

El ministro Planas ha reiterado que pese a los nuevos indicios, que apunten al laboratorio del Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA), de referencia en salud animal y ubicado en el Campus de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), a día de hoy no se puede descartar ni confirmar ninguna hipótesis. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado este mismo sábado que realizarán una auditoría de los protocolos de bioseguridad de todos los centros que tratan la PPA en Catalunya.