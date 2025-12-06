En Directo
Al minuto
Peste porcina africana en Catalunya, en directo | Última hora de los casos, jabalís muertos y localidades afectadas
La peste porcina africana ha reaparecido en España después de 31 años con la localización cerca de Barcelona de varios jabalís muertos infectados con el virus
¿Puede afectar la peste porcina africana a los humanos?
La peste porcina africana ha reaparecido en España, tras 31 años, con la localización cerca de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) de varios jabalís muertos infectados con el virus, lo que ha encendido todas las alertas en el sector ganadero. El virus, que no afecta a los humanos, sí que supone una amenaza grave para las explotaciones porcinas y la fauna silvestre.
Para contener la propagación de la enfermedad, la Generalitat ha activado medidas extraordinarias y cierres en los accesos al bosque en un total de 91 municipios de Catalunya, incluidos Barcelona, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, Rubí, Sabadell y Sant Cugat.
El conseller de Agricultura durante la peste porcina del 94: “Se debería dar barra libre para eliminar jabalíes en todas partes”
El exconseller de Agricultura entre 1992 y 1999, Francesc Xavier Marimon, recomienda al Govern dar “barra libre” para eliminar jabalíes en toda Catalunya dado el riesgo que suponen para propagar rápidamente la peste porcina africana (PPA). Marimon lidió en 1994 con el brote de peste porcina clásica que afectó a Catalunya y algunos puntos del Estado. En una entrevista a la ACN recuerda que en aquella ocasión la crisis fue muy importante porque se dio en granjas industriales con el sacrificio de cerca de un millón de animales.
El Gobierno sospecha que el brote de peste porcina pudo salir de un laboratorio
El Ministerio de Agricultura está estudiando si el brote de peste porcina africana que ha contagiado a varios jabalíes en Collserola pudiera salir de un laboratorio. La hipótesis inicial era que el virus empezó a distribuirse por un bocadillo tirado por algún transeúnte y que luego fue devorado por un animal. Y ahora los técnicos del Ministerio añaden la posibilidad de que "su origen pueda estar en una instalación de confinamiento biológico", según ha manifestado mediante un comunicado. En Bellaterra, cerca de la zona cero de contagios, está el Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA), un laboratorio de referencia en salud animal ubicado en el Campus de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Germán González
Radiografía de la caza en Catalunya: 60.000 licencias, 80.000 jabalís abatidos y un sector "poco comprendido"
Las sociedades de cazadores, que se sienten "injustamente estigmatizados", reivindican ser "parte de la solución" en el control de la crisis porcina. Lea aquí este reportaje que radiografía el sector de la caza en Catalunya.
Catalunya acuerda con el sector comenzar el sacrificio de 30.000 cerdos sanos cerca del foco de la peste
El Govern de la Generalitat ha llegado a un acuerdo con el sector ganadero para comenzar a llevar al matadero a un total de 30.000 cerdos sanos de las granjas que se encuentran dentro el perímetro de vigilancia del foco de peste porcina africana (PPA). La carne de los animales sacrificados se destinará a consumo interno.
El acuerdo se ha alcanzado en una reunión de urgencia que el Govern ha mantenido con el sector porcino la tarde de este viernes, según han explicado fuentes de la Asociación de Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Catalunya (JARC) a Europa Press.
