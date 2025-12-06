Propietaria de Vega Sicilia
Muere a los 66 años el empresario Juan Carlos Álvarez Mezquíriz, CEO de El Enebro
No han sido años fáciles para la familia, que mantuvo durante 13 años peleas constantes sobre la dirección de las empresas y que les llevaron a los tribunales
Juan Carlos Álvarez, CEO de El Enebro y uno de los empresarios más importantes en el sector de la enología, ha muerto a los 66 años de edad.
Licenciado en economía, no solo ha sido una de las figuras más destacadas de El Enebro - empresa propietaria de Vega Sicilia, Bodegas Alión o Tokaj Oremus- también ha pasado por el consejo de Eulen -también propiedad de la familia-, Argentaria o BBVA.
No han sido años fáciles para la familia después de que cinco de los hijos del fundador, David Álvarez, decidieron que ya era hora de que su padre se jubilara, desatando hostilidades personales y pugnas judiciales que derivaron en más de una década de conflictos.
Los hermanos Álvarez Mezquíriz anunciaron en 2023, 13 años después, un acuerdo para repartirse el Grupo Eulen y el Grupo El Enebro (al que pertenece Tempos Vega Sicilia). "Esta reestructuración cierra un conflicto que se prolongaba desde 2010, determina un fortalecimiento de ambos grupos empresariales y una mayor dinamización y agilidad en la toma de decisiones que exige la actualidad económica", según el comunicado. La muerte de Juan Carlos Álvarez deja ahora la incógnita de quiénes estarán ahora al frente de la empresa.
