Energía verde
Iniciadas las obras para instalar placas fotovoltaicas en la antigua zona de peaje de la C-32 en Arenys de Mar
El parque solar se prevé que generé el 16% del consumo energético de les carreteras de la Generalitat
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha iniciado las obras para instalar un parque solar fotovoltaico en la zona liberada de peaje de la C-32 norte, en Arenys de Mar, con previsión de acabarlas en septiembre de 2026. El parque solar, de 3,24 hectáreas, se prevé que genere el 16% del consumo energético de la red viaria de la Generalitat, a través de los 7.728 módulos fotovoltaicos que se instalarán, capaces de generar 6,4 GW/h anuales. Las obras cuentan con un presupuesto de cerca de cuatro millones de euros y forman parte del Programa de Autogeneración y Descarbonización de la red viaria de la Generalitat. Entre los trabajos se encuentran actuaciones como ejecutar los paneles y las conexiones eléctricas.
Los trabajos están cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea, en el marco del Programa FEDER de Catalunya 2021-2027. Este parque solar es el segundo que el Departamento ejecutará de los tres que tiene previstos en espacios liberados de la C-32 norte. Las otras instalaciones se ubicarán en las antiguas zonas de peaje de Santa Susanna, actualmente en ejecución, y de Vilassar de Dalt.
Las obras en la planta fotovoltaica de autogeneración de la C-32 en Santa Susanna se encuentran actualmente en su fase final. Esta instalación, de 2,3 hectáreas, cuenta con más de 3.300 módulos solares que generarán 2,9 GW/h anuales. El objetivo es completar las tareas de obra mecánica de cara al primer trimestre de 2026.
