Una ingeniera de telecos que imagina el futuro

"¿Tú estás totalmente segura de que no te has equivocado de facultad?". Fue lo primero que le preguntaron a Rosa Rodríguez (Martorell, 1970) cuando fue a matricularse en Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Era el año 1988, cuando la presencia femenina en el sector era entre escasa y nula. La actual vicepresidenta de Ventas y Servicios de T-Systems Iberia se especializó en electrónica a pesar de que intentaron convencerla de otras opciones que no eran "tan complicadas". No desistió porque Telecomunicaciones le permitía "pensar qué podría pasar en el futuro", algo que sigue siendo parte de su forma de funcionar. "Siempre me ha gustado imaginar el futuro", insiste.

Inició su carrera profesional en Ingeniería y Gestión de Redes (IGR), que luego fue comprada por EDS y, más tarde, por HP. Fue gerente de la Unidad Servicios de Gestión de ELTEC entre 1998 y 2002. Y llegó a T-Systems en 2003. Ahora lidera a un equipo que supera el centenar de profesionales, pero desde su entrada hace más de 20 años ha cambiado de rol y de función cada dos o tres años, lo que le ha permitido una trayectoria "variada e interesante".

A pesar de los cambios, su experiencia laboral siempre "ha estado muy ligada a cómo ayudar a los clientes: cómo gestionar sus redes, sus sistemas y sus entornos, y luego, cómo transformar su organización IT para ser más eficiente". "Ese ha sido un poco el leitmotiv de mi carrera", indica. A su entender, la transformación digital no es solo una cuestión tecnológica, sino también cultural, por lo que requiere "equipos diversos y colaborativos para maximizar su impacto". Para conseguirlo defiende que hay que interiorizar que el cambio "es nuestro mood, nuestra manera de estar, y es muy importante entenderlo para ser capaces de ayudar a otros en su propio cambio".

Ser competente

La vicepresidenta –que cuenta entre sus aficiones la jardinería, el ciclismo y la natación– admite que siempre le ha atraído mucho el mundo tecnológico pero que también ha ido descubriendo que "trabajar con diferentes organizaciones para desarrollarlas y hacerlas competentes en nuevas áreas" le gusta especialmente. "Ahora mismo no hay sector que no necesite la tecnología para seguir en el mercado, para seguir desarrollándose y para seguir siendo competitivo", apunta. Esa competitividad, argumenta, "les demanda ser más rápidos y más eficientes en sus costes, y tienen además la necesidad de conocer cada vez mejor a sus clientes para ofrecer productos personalizados de forma rápida, a lo que se añade que deben ser capaces de adaptarse con celeridad a los cambios regulatorios o del mercado".

Rodríguez explica que, en este contexto, la diversidad es "clave para el desarrollo de tecnologías que representen y beneficien a toda la sociedad". "Además, debemos inspirar a las nuevas generaciones, especialmente a las jóvenes, para que se interesen por las disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, en sus siglas en inglés). El futuro de la tecnología está en atraer y fomentar todo el talento disponible", prosigue.

La directiva afirma que la falta de talento impide al sector tecnológico crecer todo lo que podría hacerlo

Precisamente, respecto al talento subraya que el tecnológico es "un sector intensivo en personas, lo que se traduce en que el 90% de lo que hace una empresa como T-Systems es gracias a las personas que gestionan sistemas, seguridad, aplicaciones y soluciones. Son personas de una muy alta cualificación y de las que hay que más demanda que oferta". La también vicepresidenta de Ctecno (Cercle Tecnològic de Catalunya) alerta así de que las universidades no llegan a cubrir todas las ofertas laborales que se generan: "Tenemos un problema de calidad y de cantidad y eso hace que el sector no crezca todo lo que podría hacerlo". Además de la escasez de talento, los grandes retos del sector, según Rodríguez, pasan por la adaptación constante a las novedades tecnológicas, la gestión de datos y la integración de la inteligencia artificial en los procesos productivos.

T-Systems es una multinacional alemana de servicios informáticos y de consultoría, fundada en octubre de 2000, que pertenece al grupo Deutsche Telekom, y opera en 26 países con 55.000 trabajadores. La división en España y Portugal de la compañía genera un volumen de negocio de 340 millones de euros y cuenta con 3.712 empleados, 13 oficinas y dos centros de Innovación en Madrid y Barcelona.