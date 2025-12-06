Perfil: Rosa Mª Rodríguez Curto
Una ingeniera de telecos que imagina el futuro
La vicepresidenta de Ventas y Servicios de T-Systems Iberia destaca la adaptación constante en el sector tecnológico, la escasez de talento, la gestión de datos y la integración de la inteligencia artificial en los procesos productivos como los grandes retos del sector
"¿Tú estás totalmente segura de que no te has equivocado de facultad?". Fue lo primero que le preguntaron a Rosa Rodríguez (Martorell, 1970) cuando fue a matricularse en Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Era el año 1988, cuando la presencia femenina en el sector era entre escasa y nula. La actual vicepresidenta de Ventas y Servicios de T-Systems Iberia se especializó en electrónica a pesar de que intentaron convencerla de otras opciones que no eran "tan complicadas". No desistió porque Telecomunicaciones le permitía "pensar qué podría pasar en el futuro", algo que sigue siendo parte de su forma de funcionar. "Siempre me ha gustado imaginar el futuro", insiste.
Inició su carrera profesional en Ingeniería y Gestión de Redes (IGR), que luego fue comprada por EDS y, más tarde, por HP. Fue gerente de la Unidad Servicios de Gestión de ELTEC entre 1998 y 2002. Y llegó a T-Systems en 2003. Ahora lidera a un equipo que supera el centenar de profesionales, pero desde su entrada hace más de 20 años ha cambiado de rol y de función cada dos o tres años, lo que le ha permitido una trayectoria "variada e interesante".
A pesar de los cambios, su experiencia laboral siempre "ha estado muy ligada a cómo ayudar a los clientes: cómo gestionar sus redes, sus sistemas y sus entornos, y luego, cómo transformar su organización IT para ser más eficiente". "Ese ha sido un poco el leitmotiv de mi carrera", indica. A su entender, la transformación digital no es solo una cuestión tecnológica, sino también cultural, por lo que requiere "equipos diversos y colaborativos para maximizar su impacto". Para conseguirlo defiende que hay que interiorizar que el cambio "es nuestro mood, nuestra manera de estar, y es muy importante entenderlo para ser capaces de ayudar a otros en su propio cambio".
Ser competente
La vicepresidenta –que cuenta entre sus aficiones la jardinería, el ciclismo y la natación– admite que siempre le ha atraído mucho el mundo tecnológico pero que también ha ido descubriendo que "trabajar con diferentes organizaciones para desarrollarlas y hacerlas competentes en nuevas áreas" le gusta especialmente. "Ahora mismo no hay sector que no necesite la tecnología para seguir en el mercado, para seguir desarrollándose y para seguir siendo competitivo", apunta. Esa competitividad, argumenta, "les demanda ser más rápidos y más eficientes en sus costes, y tienen además la necesidad de conocer cada vez mejor a sus clientes para ofrecer productos personalizados de forma rápida, a lo que se añade que deben ser capaces de adaptarse con celeridad a los cambios regulatorios o del mercado".
Rodríguez explica que, en este contexto, la diversidad es "clave para el desarrollo de tecnologías que representen y beneficien a toda la sociedad". "Además, debemos inspirar a las nuevas generaciones, especialmente a las jóvenes, para que se interesen por las disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, en sus siglas en inglés). El futuro de la tecnología está en atraer y fomentar todo el talento disponible", prosigue.
La directiva afirma que la falta de talento impide al sector tecnológico crecer todo lo que podría hacerlo
Precisamente, respecto al talento subraya que el tecnológico es "un sector intensivo en personas, lo que se traduce en que el 90% de lo que hace una empresa como T-Systems es gracias a las personas que gestionan sistemas, seguridad, aplicaciones y soluciones. Son personas de una muy alta cualificación y de las que hay que más demanda que oferta". La también vicepresidenta de Ctecno (Cercle Tecnològic de Catalunya) alerta así de que las universidades no llegan a cubrir todas las ofertas laborales que se generan: "Tenemos un problema de calidad y de cantidad y eso hace que el sector no crezca todo lo que podría hacerlo". Además de la escasez de talento, los grandes retos del sector, según Rodríguez, pasan por la adaptación constante a las novedades tecnológicas, la gestión de datos y la integración de la inteligencia artificial en los procesos productivos.
T-Systems es una multinacional alemana de servicios informáticos y de consultoría, fundada en octubre de 2000, que pertenece al grupo Deutsche Telekom, y opera en 26 países con 55.000 trabajadores. La división en España y Portugal de la compañía genera un volumen de negocio de 340 millones de euros y cuenta con 3.712 empleados, 13 oficinas y dos centros de Innovación en Madrid y Barcelona.
Con más crecimiento
La vicepresidenta de Ventas y Servicios en T-Systems Iberia, Rosa María Rodríguez Curto, apunta que los ámbitos donde se prevé un crecimiento intenso desde la vertiente tecnológica en los próximos años son la salud, el sector público, el retail y la automoción. "En conjunto, se augura un crecimiento total superior al 6% en España en 2025", detalla la ingeniera catalana. Según los datos que maneja, el tecnológico "sigue siendo un sector que crece por encima de la media de la economía española, y va a seguir siendo así durante los próximos tres o cuatro años".
Suscríbete para seguir leyendo
- La Audiencia madrileña corrige por quinta vez a Peinado y le obliga a archivar la imputación de un tercer miembro del Gobierno
- La sala Bóveda de Barcelona gana en los tribunales a la 'vecina' que la denunció por ruidos pero tenía un piso turístico
- Catalunya prepara cambios en la ESO: los alumnos de 4º podrán elegir entre Matemáticas académicas o prácticas
- La Fiscalía denuncia que Peinado no actúa de forma imparcial en el caso Begoña Gómez y le acusa de 'adoptar un rol inquisitivo
- Jordi Sánchez, Fernando Tejero y Carlos Areces protagonizan una nueva serie de vecinos con Mediaset y Prime Video
- El estudiante con la nota más alta de la PAU empieza la universidad y estrena coche nuevo gracias a Dongfeng
- Tebas emprende acciones legales contra los futbolistas por sus protestas por el Villarreal-Barça de Miami
- El juez Peinado confirma su decision de no citar a Aldama en el caso Begoña y advierte que el derecho a pedir prueba no es 'ilimitado