Elon Musk pide la abolición de la UE y la amenaza con una "respuesta" por la multa a X

El magnate Elon Musk amenazó con responder a la Unión Europea (UE) por la multa de 120 millones de euros que la Comisión Europea emitió contra la red social X por incumplir sus obligaciones de transparencia de acuerdo con la ley de servicios digitales comunitarias.

En una serie de publicaciones entre la noche del viernes y el sábado por la mañana, el multimillonario criticó a la UE, pidiendo la "abolición" del bloque. "La soberanía (debe) ser devuelta a los países individuales, para que los gobiernos puedan representar mejor a su gente", escribió Musk en su cuenta de X.

El respaldo del gobierno estadounidense

Los ataques de Musk se producen al día siguiente de que el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, rechazara la multa, que calificó de un "ataque" a Washington "por parte de gobiernos extranjeros".

"La multa (...) de la Comisión Europea no es sólo un ataque a X; es un ataque a todas las plataformas tecnológicas estadounidenses y al pueblo estadounidense por parte de gobiernos extranjeros", declaró Rubio en un mensaje en X. "Se acabaron los días de censurar a los estadounidenses en internet", agregó.

Falta de transparencia de la red social

Las infracciones de X, explicó la CE en un comunicado, incluyen el "diseño engañoso" de su marca de verificación azul, la falta de transparencia de su repositorio publicitario y la falta de acceso a los datos públicos para los investigadores.

La empresa estadounidense dispone ahora de 60 días hábiles para informar a la Comisión de las medidas específicas que tiene previsto adoptar para poner fin al incumplimiento de la DSA (Digital Services Act, en inglés) en relación con el uso engañoso de las marcas de verificación azules.

La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, suele acusar a la UE de "censurar" con sus políticas de regulación de las redes sociales y del discurso de odio. En el informe que marca las directrices de la política exterior del segundo mandato de Trump, la Casa Blanca advierte que la supuesta censura y las políticas migratorias de los países comunitarios supondrán el fin de la civilización europea.