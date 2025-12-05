Los trabajadores suspendidos por la peste porcina se elevan a 458 personas, todos en Osona

El número de trabajadores afectados por la crisis de la peste porcina africana se ha elevado a un total de 458 personas. Son empleados suspendidos de empleo y sueldo por la empresa de trabajo temporal (ETT) Gctplus, que tenía hasta ahora contrato de prestación de servicio en un macro matadero de Osona.

La empresa registró el miércoles de esta semana un expediente de regulación de empleo (ERTE) para suspender a estos trabajadores, según ha podido confirmar este medio de distintas fuentes conocedoras. El Departament de Treball confirma la recepción del expediente y ahora tiene un plazo de cinco días hábiles para estudiar si el mismo reúne o no las causas objetivas de fuerza mayor para autorizarlo.

En el matadero de Le Porc Gourmet, ubicado en Sante Eugenia de Berga (Osona) y propiedad del gigante del sector cárnico Grupo Jorge, a principios de semana se comunicó el primer ajuste. Según pudo confirmar ya entonces EL PERIÓDICO de fuentes del Grupo Jorge, unos 300 empleados fueron suspendidos de empleo y sueldo y la compañía aducía las primeras afectaciones derivadas del veto a las exportaciones a terceros países fuera de la Unión Europea.

Esa cifra que inicialmente era de 300 empleados ahora se ha elevado a 458 personas. Todos miembros de la misma empresa de trabajo temporal. Esta ha apostado por medidas no traumáticas, como es un expediente de regulación temporal.

Desde los sindicatos han extremado las vigilancias para tratar de evitar un efecto en cascada y que las compañías, a la espera de cómo les acabe impactando en el negocio el virus, opten por despedir rápidamente a los eslabones más vulnerables de su cadena productiva.

Y reclaman a la Generalitat que condicione toda ayuda económica a empresas del sector a la obligación de no despedir. "CCOO ha exigido que todas las ayudas públicas al sector cárnico y a la cadena de valor estén condicionadas al mantenimiento de la ocupación, sin excepción", han reclamado en un comunicado .

Osona, epicentro de la matanza

En la comarca de Osona se ha ido desplegando durante las últimas décadas una economía a escala hiperepecializada en la matanza de animales, especialmente cerdos, aunque no solo. Los gigantes de la carne, así como granjas pequeñas y medianas, llevan sus animales a sacrificar en alguno de los macro mataderos que se han ido montando en la Catalunya Central.

Le Porc Gourmet, donde hasta ahora estaban empleados esos 458 trabajadores en erte, es uno de estos centros de sacrificio y despiece. Pero no el único. Entorno a ese circuito se estructuran varias empresas, algunas pertenecientes al mismo grupo corporativo.

Uno de los problemas a los que se enfrentan las compañías con sede en la zona es que la misma pertenece a la provincia de Barcelona. Un detalle no baladí, ya que grandes exportadores como China, que compra cada año unos 400 millones de euros en cerdo a Catalunya, ha vetado la compra de marranos que vengan de la provincia de Barcelona.

El objetivo es blindarse de potenciales contagios que vengan de Collserola, la zona cero del brote. Y Collserola forma parte de la provincia de Barcelona, por más que pueda estar alejada kilómetros de Osona.

Por el momento, el brote de PPA evoluciona de manera controlada. Según ha ido actualizando la Generalitat, hay registrados un total de 13 animales muertos por el virus, todos dentro del perímetro de seis kilómetros en los que la Administración ha esablecido la 'zona cero'.

El conseller Óscar Ordeig ha explicado que el brote está "controlado" y que la ratio de positivos por animal sacrificado se está reduciendo, lo que es un buen indicador de no expansión de la enfermedad, según declaraciones realizadas este viernes a primera hora de la mañana en 'Catalunya Ràdio'.