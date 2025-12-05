Hasta el 14 de diciembre
Estos son los parques naturales cerrados por la peste porcina | MAPA
Catalunya prohíbe el acceso a bosques, ríos y parques en los 91 municipios cercanos a la zona cero de la peste porcina
El Govern de la Generalitat ha decretado nuevas restricciones de movilidad en 91 municipios cercanos a la zona cero del brote de peste porcina africana. La administración catalana ha prohibido el acceso a parques, bosques, ríos y campos de cultivo a todo ciudadano, con el objetivo de evitar transportar el virus y dispersarlo por el territorio. Las limitaciones de acceso afectan a un radio de 20 kilómetros de la zona cero del primer contagio detectado y han entrado en vigor desde este viernes y hasta el próximo domingo 14 de diciembre, incluido.
Dichas restricciones vetan el acceso "al medio natural de personas y animales domésticos". ¿Qué se entiende por "medio natural": "A estos efectos, el medio natural incluye los parques naturales, las zonas boscosas, los cauces de ríos y ramblas, los prados, los campos de cultivo y los parques y caminos situados fuera de los núcleos urbanos. Esta prohibición no afecta al acceso a las viviendas ni al acceso a las actividades económicas públicas o privadas que se desarrollen dentro de espacios cerrados o perimetrados, como, por ejemplo, establecimientos de restauración, instalaciones deportivas o hípicas. Este acceso solo se podrá realizar por caminos delimitados".
Este tipo de restricciones ya existían en el perímetro de seis kilómetros inmediatamente anexos a la zona cero del brote. Espacio que incluía a un total de 12 municipios -como Cerdanyola del Vallès, Rubí o Terrassa- y ahora se amplía con 79 municipios más -como El Prat de Llobregat, Castellbisbal o Montgat-.
En ninguno de estos municipios está permitida la caza u otras actividades deportivas organizadas. Dicha prohibición no vence el próximo 14 de diciembre, como el veto a los parques, sino que se mantiene hasta nuevo aviso, según han explicado desde la conselleria de Agricultura.
Suscríbete para seguir leyendo
- El estudiante con la nota más alta de la PAU empieza la universidad y estrena coche nuevo gracias a Dongfeng
- Inspecció de Treball propone sancionar al Ayuntamiento de Santa Coloma por 'contribuir' al contagio de legionela de un conserje
- La Audiencia madrileña corrige por quinta vez a Peinado y le obliga a archivar la imputación de un tercer miembro del Gobierno
- La sala Bóveda de Barcelona gana en los tribunales a la 'vecina' que la denunció por ruidos pero tenía un piso turístico
- Catalunya prepara cambios en la ESO: los alumnos de 4º podrán elegir entre Matemáticas académicas o prácticas
- Los creadores de 'Aquí no hay quien viva' demandan a Atresmedia por explotación excesiva e indebida de la serie
- El Gobierno lanza una criba masiva de eléctricas ‘fantasma’ y ordena la expulsión de 40 empresas en un año
- LISTA | Estos son los países que no participarán en Eurovisión 2026 por la presencia de Israel