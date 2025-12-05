Estos son los parques naturales cerrados por la peste porcina | MAPA

El Govern de la Generalitat ha decretado nuevas restricciones de movilidad en 91 municipios cercanos a la zona cero del brote de peste porcina africana. La administración catalana ha prohibido el acceso a parques, bosques, ríos y campos de cultivo a todo ciudadano, con el objetivo de evitar transportar el virus y dispersarlo por el territorio. Las limitaciones de acceso afectan a un radio de 20 kilómetros de la zona cero del primer contagio detectado y han entrado en vigor desde este viernes y hasta el próximo domingo 14 de diciembre, incluido.

Dichas restricciones vetan el acceso "al medio natural de personas y animales domésticos". ¿Qué se entiende por "medio natural": "A estos efectos, el medio natural incluye los parques naturales, las zonas boscosas, los cauces de ríos y ramblas, los prados, los campos de cultivo y los parques y caminos situados fuera de los núcleos urbanos. Esta prohibición no afecta al acceso a las viviendas ni al acceso a las actividades económicas públicas o privadas que se desarrollen dentro de espacios cerrados o perimetrados, como, por ejemplo, establecimientos de restauración, instalaciones deportivas o hípicas. Este acceso solo se podrá realizar por caminos delimitados".

Este tipo de restricciones ya existían en el perímetro de seis kilómetros inmediatamente anexos a la zona cero del brote. Espacio que incluía a un total de 12 municipios -como Cerdanyola del Vallès, Rubí o Terrassa- y ahora se amplía con 79 municipios más -como El Prat de Llobregat, Castellbisbal o Montgat-.

En ninguno de estos municipios está permitida la caza u otras actividades deportivas organizadas. Dicha prohibición no vence el próximo 14 de diciembre, como el veto a los parques, sino que se mantiene hasta nuevo aviso, según han explicado desde la conselleria de Agricultura.