Hasta el 14 de diciembre

Estos son los parques naturales cerrados por la peste porcina | MAPA

Catalunya prohíbe el acceso a bosques, ríos y parques en los 91 municipios cercanos a la zona cero de la peste porcina

Vista de uno de los carteles situados en los accesos al Parque Natural de Collserola, alertando de la presencia de la peste porcina.

Vista de uno de los carteles situados en los accesos al Parque Natural de Collserola, alertando de la presencia de la peste porcina. / Enric Fontcuberta / EFE

Gabriel Ubieto

Gabriel Ubieto

Barcelona
El Govern de la Generalitat ha decretado nuevas restricciones de movilidad en 91 municipios cercanos a la zona cero del brote de peste porcina africana. La administración catalana ha prohibido el acceso a parques, bosques, ríos y campos de cultivo a todo ciudadano, con el objetivo de evitar transportar el virus y dispersarlo por el territorio. Las limitaciones de acceso afectan a un radio de 20 kilómetros de la zona cero del primer contagio detectado y han entrado en vigor desde este viernes y hasta el próximo domingo 14 de diciembre, incluido.

Dichas restricciones vetan el acceso "al medio natural de personas y animales domésticos". ¿Qué se entiende por "medio natural": "A estos efectos, el medio natural incluye los parques naturales, las zonas boscosas, los cauces de ríos y ramblas, los prados, los campos de cultivo y los parques y caminos situados fuera de los núcleos urbanos. Esta prohibición no afecta al acceso a las viviendas ni al acceso a las actividades económicas públicas o privadas que se desarrollen dentro de espacios cerrados o perimetrados, como, por ejemplo, establecimientos de restauración, instalaciones deportivas o hípicas. Este acceso solo se podrá realizar por caminos delimitados".

Este tipo de restricciones ya existían en el perímetro de seis kilómetros inmediatamente anexos a la zona cero del brote. Espacio que incluía a un total de 12 municipios -como Cerdanyola del Vallès, Rubí o Terrassa- y ahora se amplía con 79 municipios más -como El Prat de Llobregat, Castellbisbal o Montgat-.

En ninguno de estos municipios está permitida la caza u otras actividades deportivas organizadas. Dicha prohibición no vence el próximo 14 de diciembre, como el veto a los parques, sino que se mantiene hasta nuevo aviso, según han explicado desde la conselleria de Agricultura.

