El Gobierno sospecha que el brote de peste porcina pudiera salir de un laboratorio

El Ministerio de Agricultura está estudiando si el brote de peste porcina africana que ha contagiado a varios jabalíes en Collserola pudiera salir de un laboratorio. La hipótesis inicial era que el virus empezó a distribuirse por un bocadillo tirado por algún transeúnte y que luego fue devorado por un animal. Y ahora los técnicos del Ministerio añaden la posibilidad de que "su origen pueda estar en una instalación de confinamiento biológico", según ha manifestado mediante un comunicado. En Bellaterra, cerca de la zona cero de contagios, está el Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA), un laboratorio de referencia en salud animal ubicado en el Campus de la Universidad Autónoma de Barcelona.

La Guardia Civil, por un lado, y los Mossos d'Esquadra, por otro, pero coordinados, ya han iniciado investigaciones para poder esclarecer los hechos. "Prudencia y calma, el informe no es concluyente, dejemos trabajar a los científicos y a los técnicos", ha reclamado el conseller de Agricultura de la Generalitat, Óscar Ordeig, este viernes en rueda de prensa. "Llegaremos hasta el final para esclarecer el origen del virus", ha prometido. "Estamos haciendo bien el trabajo, no nos desviemos del foco", ha insistido.

El virus de la peste porcina africana no tiene consecuencias para el ser humano, según sostienen las autoridades, pero sí puede ser letal para los cerdos de consumo humano. El impacto de la crisis sanitaria es, hasta ahora, puramente económico, ya que veta las exportaciones de cerdo -una industria que mueve miles de millones de euros en Catalunya- más allá de la Unión Europea.

Cerdos adultos en una explotación porcina de engorde. / CRAIG LASSIG / EFE

Los técnicos del laboratorio de Valdeolmos (Madrid) han concluido un primer estudio sobre la composición del virus y ha identificado que el mismo es diferente al que actualmente circula por la UE -hay una decena de países afectados por la PPA-. Es decir, el brote catalán podría pertenecer a otro grupo genético y es “muy similar” al grupo que circuló en Georgia en 2007. "Todos los virus circulantes en la actualidad en los Estados miembros pertenecen a los grupos genéticos 2-28 y no al nuevo grupo genético 29 al que pertenece el virus causante del foco en la provincia de Barcelona -muy similar al grupo genético 1 que circuló en Georgia en 2007-", reza el comunicado del Ministerio.

El nuevo informe que le han remitido los técnicos al Ministerio invita a no descarta la hipótesis del bocadillo, como origen del foco, pero sí que abre una segunda vía de investigación. "Del informe se deduce que cabe la posibilidad de que el origen del virus no esté en animales o productos de origen animal provenientes de alguno de los países en los que actualmente está presente la infección", afirma Agricultura. Y añade: "Su origen pueda estar en una instalación de confinamiento biológico".

"Necesitamos tiempo", ha reclamado Ordeig. "Seguiremos trabajando con los criterios de transparencia e información al minuto", se ha comprometido. La crisis sanitaria cumple siete días y hasta ahora se han detectado un total de 13 jabalíes muertos por peste porcina. En las últimas 24 horas no se han notificado más positivos.

"No cambiamos ni una coma del protocolo"

Ordeig ha afirmado que, pese a las novedades, las autoridades no cambiarán "ni una coma del protocolo" que ha venido siguiendo hasta ahora. El principal objetivo sigue siendo evitar que el virus se extienda más allá de Collserola y, sobre todo, que salte a las granjas de cerdos. Los jabalíes muertos seguirán siendo trasladados al laboratorio del Cresa para ser analizados y las restricciones a la movilidad reforzadas este mismo viernes sobre 91 municipios continúan en pie.

Efectivos de la UME en la zona en cuarentena por la Peste Porcina Africana en Torrefarrussa, a 1 de diciembre de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). / Lorena Sopêna - Europa Press

Desde este viernes y hasta el próximo domingo 14 de diciembre (incluido) el acceso a bosques, parques, ríos o campos de cultivo más allá de los caminos delimitados queda prohibido en los 91 municipios más cercanos al brote de peste porcina africana, cuyo epicentro sigue localizado en Collserola. Es decir, queda restringida la movilidad en las zonas rurales de ciudades como Sabadell, Sant Cugat, Granollers o Terrassa, entre otros, y parques naturales como la Serralada Litoral, el Parc Fluvial del Besòs o Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, entre otros. Si bien el acceso y consumo en los restaurantes ubicados en zonas rurales de dicho perímetro sigue estando permitido.