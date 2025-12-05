Restricciones de movilidad
Catalunya prohíbe el acceso a bosques, ríos y parques en los 91 municipios cercanos a la zona cero de la peste porcina
Las restricciones a la movilidad se alargarán hasta el 14 de diciembre y la Generalitat revisará sus medidas según cómo evolucione el virus
Los trabajadores suspendidos por la peste porcina se elevan a 458 personas, todos en Osona
MAPA y LISTA | Estos son los 91 municipios afectados por las restricciones derivadas de la peste porcina
El acceso a bosques, parques, ríos o campos de cultivo más allá de los caminos delimitados queda prohibido en los 91 municipios más cercanos al brote de peste porcina africana, cuyo epicentro sigue localizado en Collserola. Es decir, queda restringida la movilidad en ciudades como Sabadell, Sant Cugat o Terrassa, entre otros, y parques naturales como el de Sant Llorenç del Munt y del Obac. Si bien el acceso y consumo en los restaurantes ubicados en zonas rurales sigue estando permitido.
El Govern de la Generalitat ha decidido aumentar las restricciones de movilidad de manera temporal hasta el domingo 14 de diciembre, con el fin de reducir el tránsito de personas durante el puente de la Constitución y la semana siguiente, para así disminuir las posibilidades de que el virus desborde el perímetro que hasta ahora han mantenido las autoridades.
El acceso a viviendas o restaurantes e instalaciones deportivas, como hípicas, siguen estando autorizados, aunque el tránsito hasta los mismos debe restringirse a los caminos habilitados. Es decir, un vecino o visitante no puede salirse del camino para dar una vuelta y llegar a su casa o al restaurante donde tiene reserva.
La Generalitat desplegará durante estos días unos 700 efectivos para controlar accesos e informar a la ciudadanía de las nuevas restricciones. Este viernes el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha aprobado las nuevas medidas.
Las nuevas restricciones se extenderán en un radio de 20 kilómetros desde la zona cero y se alargarán hasata el 14 de diciembre. No obstante, las actividades organizadas y colectivas, como carreras o marchas, quedan vetadas hasta nuevo aviso. La caza u otras actividades forestales, que dentro del primer radio de seis kilómetros -o un total de 12 municipios colindantes al brote- ya estaba prohibida, se extiende a los 91 municipios.
Desinfección
La Generalitat de Catalunya también reclama a los restaurantes de las zonas rurales tengan medios de desinfección para las personas y sus vehículos. No será una obligación, pero desde la Administración se pondrán en contacto con los establecimientos para facilitarles medios e información para que estos puedan desinfectar zapatos y ruedas y que no haya material orgánico que salga de la zona infectada y pueda esparcir el virus hacia otras zonas.
