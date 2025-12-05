En Directo
Peste porcina africana en Catalunya, en directo | Última hora del brote en Collserola: jabalíes muertos y zona afectada
La peste porcina africana ha reaparecido en España después de 31 años con la localización cerca de Barcelona de varios jabalís muertos infectados con el virus
¿Puede afectar la peste porcina africana a los humanos?
La peste porcina africana ha reaparecido en España, tras 31 años, con la localización cerca de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) de varios jabalís muertos infectados con el virus, lo que ha encendido todas las alertas en el sector ganadero. El virus, que no afecta a los humanos, sí que supone una amenaza grave para las explotaciones porcinas y la fauna silvestre.
Para contener la propagación de la enfermedad, la Generalitat ha activado medidas extraordinarias y cierres en los accesos al bosque en un total de 64 municipios de Catalunya, incluidos Barcelona, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, Rubí, Sabadell y Sant Cugat.
Roberto Bécares
Radiografía del jabalí en España: récord de 2,2 millones de ejemplares con Catalunya, Huesca y Valencia como zonas más 'calientes'
"Se ha visto que únicamente la caza no puede hacer frente al crecimiento poblacional que están experimentando las poblaciones de jabalís". El Plan Nacional para reducir el riesgo y difusión de la peste porcina africana (PPA) en España elaborado por el Ministerio de Agricultura y Pesca, fechado en mayo de 2024, no podía ser más claro.
El crecimiento de este ungulado, transmisor de la enfermedad, está desbocado, tanto que en ese informe se estimaba que este año se podrían alcanzar los 2,2 millones de ejemplares tras doblarse su número en solo un año, siendo el noreste peninsular, sobre todo las provincias de Girona, Barcelona y Tarragona (Catalunya) y de Huesca (Pirineos / Prepirineos) y Valencia las zonas del país con mayor densidad poblacional. Amplíe aquí la información de Roberto Bécares.
El Govern catalán ve un buen indicio que todos los casos de peste estén en un radio de 6 kilómetros
El conseller de Agricultura, Ganadería, Peca y Alimentación, Òscar Ordeig, ha considerado como un "buen indicio" que los cuatro nuevos casos positivos de peste porcina africana (PPA) se hayan detectado en jabalís localizados dentro del mismo perímetro de seis kilómetros en el entorno de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) donde se habían registrado los casos anteriores. Los cuatro animales fueron encontrados por los agentes rurales "al inicio" de la crisis sanitaria, que comenzó la semana pasada, pero los resultados de las pruebas se han retrasado debido al estado de descomposición de los restos, ha explicado Ordeig en una comparecencia ante la prensa. "Es un buen indicio que estuvieran dentro del radio, que fueran animales muertos y que correspondan a la primera tanda" de jabalís detectados, ha señalado el conseller, que se ha reunido esta tarde con representantes de las principales empresas exportadoras de porcino en Catalunya.
La Junta de Castilla y León intensificará la caza de jabalí en los cotos
La Junta de Castilla y León intensificará la caza de jabalí en los cotos, como vector de transmisión de la peste porcina africana (PPA), después de que se haya declarado un foco en Barcelona a través de la confirmación de los primeros casos de la enfermedad el pasado viernes, que se han elevado a 13 hasta este jueves, aunque aún hay cadáveres de jabalíes encontrados que se deben analizar. El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo ha precisado que la “normativa” permite facilitar las batidas en una circunstancia “extraordinaria” como es la actual. Más información, aquí.
Ordeig: "La UE se ha mostrado satisfecha por el despliegue de personal en la zona"
El conseller de Agricultura ha informado de que la UE ha ratificado el radio de afectación por la peste porcina hasta los 20 kilómetros, que incluyen a 91 municipios y 39 granjas. Se mantendrá, ha dicho, la actividad de detección de la evolución de la salud de los animales en esas granjas. Sobre la autorización para capturar animales, Ordeig ha dicho que por fuera del radio de 20 kilómetros se estudia reducir la población de jabalís con armas con silenciador para reducir el impacto o el movimiento de jabalís. "La UE se ha mostrado satisfecha por el despliegue de personal en la zona", ha dicho. Los últimos animales enfermos, que ya son un total de 13, fueron encontrados en el radio de seis kilómetros, algo que ha valorado. El número de animales muertos encontrados ha ascendido ya a unos 90.
Empieza la rueda de prensa del conseller Óscar Ordeig
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Óscar Ordeig, ha instado a la población a respetar la prohibición de acceso al parque de Collserola para limitar la expansión del brote de peste porcina. Ha cuantificado en un millar de personas las implicadas en el dispositivo de control de la población de jabalís de la zona.
Clàudia Mas
Preocupación en la UAB por la peste porcina
En las facultades hay avisos colgados por paredes, pasillos y tablones, advirtiendo del brote de peste porcina africana con el que conviven, desde hace una semana, los más de 37.000 estudiantes y docentes que cada día pisan el campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). El recinto —ubicado en el punto cero del foco detectado en Cerdanyola del Vallès— está rodeado en un 60% por bosques y áreas agrícolas, unas 180 hectáreas donde la presencia de jabalíes es habitual. El foco de guardas forestales y de la administración están ahí desde el inicio. Y es que de hecho, este mismo jueves, empleados del campus han hallado un jabalí muerto cerca del gimnasio, el Servei d’Activitat Física (SAF), a pocos metros de zonas de paso. Más información, aquí.
El porcino insta a reducir la población de jabalís
El director de l'Associació Catalana de Productors de Porcí (Porcat), Ricard Parés, ha reivindicado que "las granjas ya han hecho los deberes" en materia de prevención y ahora es tarea de las administraciones reducir la población de jabalíes para eliminar el riesgo de un nuevo brote de peste porcina africana (PPA), en sus palabras. "Se ha actuado bien y suficientemente rápido, pero lo que pedimos es que se reduzca la población de jabalíes, porque si no, aunque se elimine el brote actual, seguiremos en riesgo de que vuelva a suceder", ha explicado Parés este jueves en declaraciones a Europa Press. Para el director de Porcat, el primer paso es contar con las medidas de prevención adecuadas, que, defiende, las granjas aplican desde hace años tanto en Catalunya como en el conjunto de España, y ahora se han intensificado. La prevención evita la propagación de virus como la PPA en las granjas, pero también cualquier otro tipo de infección en las instalaciones, para lo que existen medidas estructurales, como un área perimetral cerrada, en la que no puedan entrar personas, vehículos o animales externos.
Sin síntomas de peste en las explotaciones ganaderas de la zona con jabalís infectados
En cuanto a las actuaciones en granjas de cerdos, los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) de la Generalitat mantienen sus visitas y toma muestras en las 39 explotaciones localizadas en la Zona Infectada, "sin haberse detectado sintomatología ni lesiones compatibles en ninguna de ellas".
Mercolleida vuelve a bajar 10 céntimos el precio del kilo de cerdo, hasta los 1,10 euros
El director general de Mercolleida, Miquel Àngel Bergés, ha anunciado este jueves que la lonja, considerada de referencia estatal en el ámbito del mercado porcino, ha acordado volver a bajar 10 céntimos el precio del kilo de cerdo, hasta los 1,10 euros, en respuesta a la crisis de la peste porcina africana (PPA). Lo ha dicho en una rueda de prensa celebrada en la Lonja de Mercolleida, en la que también ha pedido el sacrificio de los cerdos de las explotaciones que se encuentran en el radio de 20 kilómetros a partir del punto en el que se han encontrado los jabalíes muertos que han dado positivo en PPA hasta el momento, en el entorno de Collserola (Barcelona), para evitar la propagación del virus.
Se elevan a 13 los jabalís infectados por peste porcina africana
Las autoridades veterinarias han confirmado cuatro nuevos casos de jabalís que han dado positivo en peste porcina africana (PPA), lo que eleva el número total a 13, todos ellos localizados en las inmediaciones de los anteriores focos, en el término municipal de Cerdanyola del Vallès, y dentro del perímetro de la zona considerada de mayor riesgo- . Según ha informado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) de Catalunya han notificado la detección de dos nuevos focos de peste porcina africana en jabalíes silvestres, con uno y tres animales, respectivamente, en cada uno de ellos. Con estos dos nuevos focos, ascienden a cinco los notificados hasta la fecha, dos de ellos primarios y los otros tres secundarios.
