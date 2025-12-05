MAPA y LISTA | Estos son los 91 municipios de Catalunya que la UE declara como zona infectada de peste porcina

La Unión Europea ha ampliado de 64 a 91 los municipios de la zona afectada por el brote de peste porcina africana (PPA) en Catalunya, que estarán sometidos a restricciones hasta el 28 de febrero de 2026, y ha dejado fuera de este perímetro las comarcas con mayor peso del sector porcino, como Osona, Lluçanès, Bages y Segrià, que aglutinan la mayoría de granjas de cerdos y mataderos de Catalunya. A raíz de la decisión comunitaria, la Generalitat de Catalunya ha anunciado también la prohibición del acceso a bosques, ríos y parques en esos 91 municipios cercanos a la zona cero.

Según la decisión de ejecución de la Comisión Europea publicada este jueves en el Diario Oficial de la UE, las zonas donde se aplicarán medidas especiales de control de la enfermedad abarcan municipios de las comarcas de Vallès Occidental, Vallès Oriental, Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Alt Penedès, Anoia y Bages, según el anexo del documento.

España establecerá de forma inmediata una zona infectada de la peste porcina africana que incluirá, como mínimo, esas áreas hasta febrero de 2026. En total son ocho las comarcas barcelonesas afectadas por las limitaciones por la PPA, una enfermedad vírica infecciosa que afecta a los jabalís y a los porcinos en cautividad y que puede tener graves repercusiones en la población animal afectada y en la rentabilidad de la ganadería, al afectar a las exportaciones a terceros países. Ahora bien, en ningún caso se puede contagiar a los humanos.

Lista de municipios infectados

Por comarcas, los 91 municipios señalados por la UE son los siguientes:

Vallès Occidental: Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Gallifa, Matadepera, Montcada i Reixac, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Rellinars, Sentmenat, Terrassa, Ullastrell, Vacarisses y Viladecavalls.

Vallès Oriental: Ametlla del Vallès, Bigues i Riells del Fai, Caldes de Montbui, Canovelles, Granollers, La Roca del Vallès, Llagosta, Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall, Mollet del Vallès, Martorelles, Montmeló, Montornès del Vallès, Parets del Vallès, Sant Feliu de Codines, Sant Fost de Campsentelles, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de Martorelles, Vallromanes y Vilanova del Vallès.

Baix Llobregat: Abrera, Castellví de Rosanes, Cervelló, Collbató, Corbera de Llobregat, Cornellà de Llobregat, El Papiol, Esparreguera, Esplugues de Llobregat, Martorell, Molins de Rei, Olesa de Montserrat, Pallejà, El Prat de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Esteve Sesrovires, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat, Vallirana, Viladecans y La Palma de Cervelló.

Barcelonès: Badalona, Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs y Santa Coloma de Gramenet.

Maresme: Alella, Cabrils, El Masnou, Montgat, Òrrius, Premià de Dalt, Premià de Mar, Teià, Tiana y Vilassar de Dalt.

Alt Penedès: Gelida y Sant Llorenç d’Hortons.

Anoia: Els Hostalets de Pierola y Masquefa.

Bages: Castellbell i el Vilar i Mura.