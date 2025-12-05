Empresas
Netflix inicia negociaciones para comprar HBO Max y los estudios de Warner Bros
Iniciar negociaciones "no implica necesariamente que las compañías lleguen a un acuerdo definitivo", e incluso si lo hacen, a continuación "deberán sortear un complejo entorno regulatorio" tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo
EFE
Netflix ha iniciado negociaciones con Warner Bros. Discovery (WBD) para adquirir los estudios de cine y televisión de la compañía y la plataforma de streaming HBO Max, según ha confirmado el medio Variety.
El inicio de las conversaciones llega tras una puja de varias semanas por la compañía en el que han participado Paramount Skydance, Netflix y Comcast.
Según informa Hollywood Reporter, iniciar negociaciones "no implica necesariamente que las compañías lleguen a un acuerdo definitivo", e incluso si lo hacen, a continuación "deberán sortear un complejo entorno regulatorio" tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo.
La decisión de compra por parte de Netflix supone un "cambio radical", según señala Variety. Durante años el coloso del entretenimiento se ha resistido a las oportunidades de compra de activos tradicionales de Hollywood.
Si la compra se ejecuta, la compañía tendría el catálogo de cine y televisión de Warner Bros y de HBO.
Las ofertas por la totalidad o partes de WBD comenzó en octubre con una oferta de Paramount, posiblemente la "más agresiva" de las ofertas hasta el momento con aproximadamente 27 dólares por acción y una oferta por la totalidad de la compañía.
Netflix y Comcast se unieron después a la pujas, que ha tenido dos rondas, la última el pasado 1 de diciembre, y solo por una parte de la compañía.
Paramount acusó ayer en una carta abierta de parcialidad en el proceso, alegando que el proceso favorece a Netflix, su máximo competidor.
La oferta de Paramount presentada el lunes incluía el respaldo financiero de tres fondos soberanos de inversión de Oriente Medio, según informó Variety.
- El estudiante con la nota más alta de la PAU empieza la universidad y estrena coche nuevo gracias a Dongfeng
- Inspecció de Treball propone sancionar al Ayuntamiento de Santa Coloma por 'contribuir' al contagio de legionela de un conserje
- La sala Bóveda de Barcelona gana en los tribunales a la 'vecina' que la denunció por ruidos pero tenía un piso turístico
- Los creadores de 'Aquí no hay quien viva' demandan a Atresmedia por explotación excesiva e indebida de la serie
- El Gobierno lanza una criba masiva de eléctricas ‘fantasma’ y ordena la expulsión de 40 empresas en un año
- Sigifredo Ledesma, empresario, sobre su mala experiencia con un negocio de aceitunas: “Yo pensaba que con mil olivos podía vivir”
- LISTA | Estos son los países que no participarán en Eurovisión 2026 por la presencia de Israel
- Las 'cosas raras' que el entorno de las niñas muertas en Jaén ve en el caso: de los 'mensajes bien escritos' a 'un árbol muy alto