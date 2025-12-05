El Ibex 35 marca nuevos máximos históricos y avanza hacia los 16.800 puntos

El Ibex 35 ha abierto la sesión de este viernes, la última de la semana, con una subida del 0,26%, lo que le ha permitido mantener la cota psicológica de los 16.700 puntos y marcar nuevos máximos históricos, al situarse en los 16.789,5 enteros hacia las 9.00 horas.A punto de cerrar el ejercicio, el selectivo madrileño acumula una revalorización del 44% en lo que va de 2025.

En el ámbito empresarial español, CaixaBank ha ejecutado el 7,25% de su programa de recompra de acciones durante la segunda semana desde su puesta en marcha, cuyo importe máximo asciende a 500 millones de euros. Lo ha hecho después de que, ayer jueves, superase por primera vez en su historia los diez euros por título. Por capitalización bursátil, la entidad ya es el quinto mayor valor del Ibex 35, con 71.282 millones de euros, únicamente superado por Inditex, Santander, Iberdrola y BBVA y aumentando en 40.000 millones su valoración de hace un año.

Por su parte, el consejo de administración del grupo helvético Six, operador de las Bolsas suiza y española, ha nombrado a André Helfenstein como nuevo presidente, cargo que asumirá a partir del próximo 1 de enero.

Terreno macroeconómico

Bajo el plano 'macro', el precio de la vivienda libre se disparó un 12,8% en el tercer trimestre del año en relación al mismo periodo de 2024, registrando así su mayor alza interanual desde el inicio de la serie histórica, en el primer trimestre de 2007, cuando subió un 13,1%, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicado este viernes.

Adeemás, el protagonismo también se lo lleva el informe del PIB de la Eurozona (11:00). "Esperamos un crecimiento del 0,2% sobre el trimestre anterior y del 1,4% en términos interanuales. Un aumento por debajo de estas cifras haría saltar las alarmas, con retrocesos en bolsa y un impacto inmediato en el par euro-dólar" explican los analistas de XTB.

En los primeros compases de la sesión de hoy, los mayores ascensos del Ibex 35 los registraban Acciona Energía (+1,31%), Bankinter (+1,1%), Acerinox (+0,93%) y Telefónica (+0,88%). Por el contrario, en el lado de los descensos destacaban Naturgy (-0,8%), Repsol (-0,8%) y Logista, cuyas acciones cedían un 0,34%.

Indra se sitúa en la parte alta del Ibex 35 ante el incremento de la confianza inversora en sus últimos movimientos corporativos. A esto se suma que las cumbres bilaterales Rusia-EE. UU. y EE. UU.-Ucrania de los últimos días no han llegado a una solución firme ni han aportado avances claros. Por su parte, Grifols continúa con las subidas de ayer tras los importantes logros de su filial egipcia en materia de hemoderivados a través de su proyecto "Grifols Egypt for Plasma Derivatives".

Mercados alternativos

El resto de los selectivos europeos abría la sesión bursátil de hoy en terreno positivo. En concreto, París subía un 0,29%, Francfort un 0,27%, Milán un 0,23% y Londres un 0,16%.

El precio del barril de crudo Brent, referencia en Europa, subía un 0,1% hasta situarse en 63,30 dólares, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, registraba un ligero descenso del 0,03% que lo llevaba a alcanzar los 59,65 dólares.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1670 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,250%.