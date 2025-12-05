La UE desaconseja sacrificar a los jabalís para evitar que el brote de peste porcina se extienda

La Comisión Europea deja claro que la Generalitat no necesita su autorización para capturar y sacrificar a los jabalís que se encuentran en el perímetro afectado por la peste porcina africana (PPA) en Catalunya, aunque sí desaconseja eliminar a los animales hasta que el brote empiece a remitir. El Ejecutivo comunitario ha aclarado que no es la autoridad responsable de dar permisos para poner trampas o disparar a los jabalís, a diferencia de lo que alegaba el Govern y los Agents Rurals, que esperaban ese visto bueno para iniciar las capturas en la zona cero del brote. En una semana desde el primer caso, se han detectado 13 jabalís infectados por la enfermedad y otros 37 animales muertos hallados en la zona han resultado negativos.

Las directrices comunitarias para los casos de peste porcina en la UE (la comunicación C/2023/1504) establecen que "el sacrificio debe contemplarse para erradicar la PPA cuando se haya alcanzado la fase endémica (después de la fase epidérmica) bajo la supervisión de la autoridad competente". En la práctica, la UE recomienda que no se sacrifiquen jabalís "hasta que la disminución de la curva epidémica se consolide" y una vez se hayan aplicado medidas previas para evitar el desplazamiento de los animales silvestres, como un sistema continuo de vigilancia pasiva o un protocolo de limpieza y desinfección constante de la zona.

Dejar que el virus actúe

Los técnicos de la Comisión Europea, que llegaron a Catalunya el pasado martes y han mantenido reuniones con equipos del Ministerio de Agricultura, la Generalitat, el Centro de Investigación en Sanidad Animal (CReSa), organizaciones empresariales y comandos de las unidades que están sobre el terreno, advierten de que es puede ser un error sacrificar a los jabalís porque los disparos pueden ahuyentar a los animales y que estos salgan del radio de seguridad establecido de 91 municipios y contribuyan a extender la zona infectada de peste porcina. Por eso la recomendación es dejar que virus actúe en la zona delimitada, aunque el número de animales fallecidos en esa zona sea muy alto.

"La captura debe considerarse como una medida eficaz para limitar o reducir la población de porcinos silvestres en el contexto de la PPA en una zona limitada, en combinación con otras medidas destinadas a erradicar la PPA, en particular en las zonas acabadas de infectar", sostienen las recomendaciones de la UE para este tipo de crisis. Sobre el establecimiento de esas zonas limitadas (denominadas también 'zonas blancas'), las directrices de la Comisión insiste en que deben contemplarse "sobre la base de la evaluación del riesgo en combinación con otras medidas". En definitiva, los especialistas aconsejan dejar tranquilos a los animales para que no se pongan nerviosos y puedan extender la zona de afectación del virus.

El plan de la Generalitat

El plan de la Generalitat para neutralizar el brote de peste porcina en Collserola pasa por capturar y sacrificar a todos los jabalís en los seis kilómetros de perímetro en torno al foco de los dos primeros positivos. El Govern y el Ministerio de Agricultura estaban pendientes de obtener este permiso para determinar los métodos de captura y sacrificio más adecuados, tanto en el primer radio de seis kilómetros como en el segundo anillo de 20 kilómetros.

El dispositivo, liderado por los Agents Rurals de la Generalitat con el apoyo de los miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) desplazados a Catalunya, tenían preparadas jaulas y trampas de captura masiva, así como armas con silenciadores, aunque no tenían decidido si realizarían las batidas con armas porque podía ser contraproducente en la zona cero por el riesgo de espantar a los animales. Las unidades desplegadas suman unos 500 efectivos, entre la UME, Guardia Civil, Agents Rurals, Mossos d'Esquadra y Bombers de la Generalitat, así como las Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) y equipos caninos de Catalunya, Madrid y Andorra.

Reducción drástica de jabalís

El protocolo de la Generalitat ordenaba capturar a todos los ejemplares que sobrevivan a los contagios en la zona de infección y una reducción drástica de la población en el anillo de vigilancia que se extiende hasta Barcelona. El operativo se ha centrado hasta ahora en impedir la dispersión de los contagios, pero debía acabar conllevando que no quedase ni un solo jabalí en los seis kilómetros en torno a los lugares en que se hallaron los cadáveres de ejemplares a los que se transmitió el virus y que disminuya la población de la especie en el radio de seguridad de 20 kilómetros.

"Una vez que dentro de la zona infectada haya pasado la fase de mayor virulencia y cuando se vea que disminuye la mortalidad, se deberán capturar los jabalís que queden vivos en la zona con métodos que eviten su dispersión", rezaba el protocolo elaborado por el Departament d'Agricultura. La norma puntualizaba que "las batidas no son aplicables" y la intervención tiene que ser quirúrgica en todo caso: "Los tiradores deberán tener cuidado de que el tiro ha de permitir abatir al animal de manera inmediata". La misma directriz añadía que "hay que garantizar el mínimo de dispersión y que no quede ningún animal herido" al apresarlo.