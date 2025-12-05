¿Qué centros comerciales están abiertos durante el puente de la Constitución, en Barcelona y Catalunya?

Este sábado 6 de diciembre, día de la Constitución Española, y el lunes 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, son dos de los nueve festivos nacionales que marca el calendario laboral de 2025 para todo el país.

Y este año cae en sábado. Que una festividad caiga en fin de semana no es un caso aislado este año: ya el pasado 12 de octubre se celebró en domingo, y el 1 de noviembre también. Cuando esto sucede, los trabajadores tienen dudas sobre qué va a pasar con su día libre.

Estatuto de los Trabajadores

El artículo 37.2 del Estatuto de los Trabajadores indica que “las fiestas laborales, que tendrán carácter retribuido y no recuperable, no podrán exceder de catorce al año, de las cuales dos serán locales”.

Si estas festividades caen en domingo, el estatuto menciona que el Gobierno de cada comunidad autónoma la puede trasladar al lunes siguiente.

¿Festividad compensada?

Pero el Estatuto de los Trabajadores no incluye ningún artículo que haga referencia a los festivos que caen en sábado. Por lo tanto, las empresas no están obligadas a compensar esa festividad. Esta situación es la que sucederá este sábado: al ser día no laborable para una parte importante de los trabajadores, la mayoría no disfrutará de esta jornada festiva.

Sin restricciones: apertura normal

Los centros comerciales abren sin restricciones, es decir, como si fuera un día de diario normal.

Concretamente, como un sábado normal, puesto que los establecimientos de ocio y restauración cierran sus puertas más tarde que de lunes a jueves o viernes.

Por tanto, las tiendas de los centros comerciales del Viladecans The Style Outlets, Ànec Blau (Castelldefels) y otros centros comerciales de la provincia, como Mataró Parc, Màgic Badalona, Splau (en Cornellà de Llobregat), Barnasud (Gavà), Finestrelles (Esplugues de Llobregat), El Corte Inglés (Cornellà), Baricentro (Barberà del Vallès), Sant Cugat Centre Comercial y La Roca Village(Santa Agnès de Malanyanes) abren sus puertas en su horario habitual.

¿Qué pasa en Barcelona?

También Gran Via 2, situado en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), abrirá sus puertas en horario habitual, así como los centros comerciales situados en la ciudad de Barcelona:

También abre, como es habitual, el Maremàgnum, que es el único centro comercial de la ciudad con permiso para abrir los 365 días del año.

Los centros de Tarragona

Pese a que también es festivo en Tarragona y el resto de la provincia, el centro comercial La Fira de Reus abre normalmente sus tiendas.

El Parc Central de Tarragona también abre normalmente en su horario habitual, que puedes consultar en su página web.

También en Girona

Con los dos centros comerciales principales de Girona sucede lo mismo: es festivo, pero permanecen abiertos. Puedes consultar los horarios de Espai Gironès en su web.

El centro la Gran Jonquera Outlet & Shopping abre sus establecimientos en horario habitual, de 9 a 21 horas, al igual que hace diariamente y todos los domingos y festivos (excepto el 25 de diciembre), tal y como remarca en su portal.

Eje comercial de Lleida

La mayoría de tiendas del Eix Comercial de Lleida, que se autodefine como el centro comercial al aire libre más grande del sur de Europa, con un total de 3,5 kilómetros de largo, abren en su horario habitual. Es el caso de tiendas como Zara que, por ejemplo, abre de 10 a 21 horas.