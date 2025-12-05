El adiós a medias de Marian Puig

Marian Puig, presidente de Isdin, ha entrado en los últimos meses en una nueva etapa de su vida profesional. El directivo y miembro de la familia Puig ha decidido dedicar más tiempo a la gestión de su patrimonio y está dejando otras ocupaciones. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, el directivo ha abandonado sus cargos en el patronato de instituciones como la escuela de negocios Esade y el Institut Químic de Sarrià.

Las fuentes consultadas apuntan que Marian Puig, hijo mayor de Mariano Puig, histórico presidente de la segunda generación de la perfumera Puig, decidió bajar el ritmo profesional que mantenía en el año 2024. Desde entonces, el directivo ha decidido dejar su cargo en Esade, escuela con la que mantenía un fuerte vínculo. Idéntica decisión ha tomado con el patronato de la Fundación IQS Empresas, a la que también había pertenecido su padre y que agrupa a destacados empresarios y directivos catalanes.

Marian Puig ha dado este paso con la intención de dedicar más tiempo a la gestión de su patrimonio en un momento en que la familia Puig ha acaparado titulares a raíz de la salida a bolsa, que se llevó a cabo el 3 de mayo de 2024. Con esa operación las cuentas de Puig SL, el hólding de la familia, donde están 13 de los 14 primos de la tercera generación, reflejaron un beneficio de 1.177 millones de euros. Además, la compañía perfumera pagó 186 millones a los accionistas como dividendo a cuenta de la prima de emisión. Puig llegó a valer 15.000 millones de euros, y hoy se valora por debajo de los 10.000 millones.

Los Puig ya eran una de las familias más adineradas e influyentes del panorama empresarial catalán, pero diversas fuentes explican que hubo presiones a Marc Puig, el presidente de la empresa, para que sacara la compañía a bolsa y que los accionistas tuvieran así liquidez, además de patrimonio. El objetivo se cumplió sobradamente, aunque ha tenido un reverso negativo: la empresa salió a bolsa a 24 euros la acción y en los últimos 19 meses ha visto cómo los títulos caían hasta los 15 euros, lo que equivale a una caída del 37%. Todos los accionistas que concurrieron a la salida a bolsa se han visto, pues, con una fuerte caída de su inversión, en una pérdida que afectó tanto a minoritarios como fondos y a los propios directivos de la compañía, a quienes Puig acabó por recomprar sus paquetes de acciones.

Sea como fuere, la operación sí fue beneficiosa para Marian Puig y sus hermanos y primos y las fuentes consultadas explican que el directivo se centra ahora en la gestión de ese patrimonio.

De hecho, fuentes del sector farmacéutico van más allá y apuntan que Marian Puig ha dejado también de ejercer como presidente de Isdin, un cargo que ocupa desde 2015. Isdin es una empresa en que el accionariado se reparte a medias entre las familias Puig y Esteve, de laboratorios Esteve, y los presidentes también se han alternado: a Marian Puig le precedió Antoni Esteve en ese puesto.

Sin embargo, desde Isdin no han querido hacer comentarios a este respecto; tampoco han precisado si está previsto un relevo inminente ni si se ha hablado de su sustitución en el consejo de la compañía. En cualquier caso, formalmente Puig sigue figurando como presidente de una compañía que tiene a Juan Naya como consejero delegado y hombre fuerte desde 2016. La compañía de productos dermatológicos tuvo unas ventas en 2024 de 642 millones (un 13% más interanual) y unos beneficios de 66 millones (un 32% más), opera en una cuarentena de mercados y suma 900 empleados a escala mundial. Las previsiones para este año son buenas, y la compañía espera seguir creciendo a doble dígito.