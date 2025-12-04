La R1, pendiente de los flecos económicos y legales para culminar el traspaso de la gestión

La R1, el laboratorio del traspaso de Rodalies, la primera línea a transferir, sigue avanzando sobre calendarios administrativos y técnicos, pero topa ahora con una doble barrera: la económica, que deberá fijar anualmente cuánto dinero traspasar a Catalunya para el mantenimiento y funcionamiento; y la legal, porque hay que dar cobertura jurídica a elementos con un estatus especial en materia de seguridad e interoperabilidad.

Estos son los dos argumentos que esgrime el comisionado para el traspaso de Rodalies, Pere Macias, en conversación con EL PERIÓDICO: “El inventario está acabado; ahora toca valorar y pactar las cifras”, dice, y remarca que esos números ya están en manos de la Conselleria d’Economia i Hisenda y del Ministerio de Hacienda.

Un tren de Rodalies circula por la línea R1 del Maresme, que discurre junto al mar. / Sandra Roman

Dentro de la red general

El inventario de la R1 —documento técnico que enumera patrimonio, activos y requerimientos de inversión y puesta a cero, elaborado durante meses— está terminado. Macias explica que, tras esa constatación técnica, los pasos inmediatos consisten en fijar “los números”: cuánto dinero requerirá cada año el mantenimiento ordinario o la inversión inicial para adaptar instalaciones. Esos cálculos, añade, ya están “en manos de Economia de la Generalitat y de Hacienda del Estado” para su valoración política y presupuestaria.

El segundo bloque de tareas es estrictamente jurídico-operativo y afecta a la seguridad ferroviaria. Parte de la infraestructura que rodea a la R1 tiene hoy la consideración de Red Ferroviaria de Interés General (RFIG), que conlleva trámites de interoperabilidad y requisitos de certificación. El traspaso exige que esa catalogación reciba un tratamiento legal que permita que la Generalitat, una vez titular, mantenga la operatividad con las mismas garantías.

Después, comisiones de traspaso

“Sale de la RFIG, pero debe tener tratamiento de RFIG”, sintetiza Macias, para a continuación revelar que se trabaja en la vía legal para establecer ese encaje, con expertos de ambas administraciones avanzando en fórmulas que permitan la transferencia sin necesidad de cambiar leyes.

Interior de un tren de Rodalies circulando por la línea R1 del Maresme. / Sandra Roman

En paralelo, el traslado de competencias requiere pactos más personales y formales. Una vez que el inventario y las cantidades queden acordadas, deberán celebrarse las comisiones políticas de traspaso que fijarán la fecha de transferencia del dinero y de la competencia. Macias detalla que la Generalitat será titular de la R1 y encargará a ADIF la ejecución de determinadas tareas; los permisos y la titularidad de determinados expedientes quedarán en manos del Govern; las estaciones recaerán probablemente en Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (Ifercat); y el mantenimiento —al menos en una fase inicial— será compartido entre Renfe e Ifercat, en una fórmula de transición que permita continuidad operativa.

Mayor agilidad futura

El comisionado no obvia la complejidad: “La parte legal es la más complicada”, admite. La parte positiva del proceso es que, una vez se hayan tomado estas decisiones con la R1, los siguientes trámites con la R2 o la R3, las próximas líneas a traspasar, serán más ágiles.

Una pasajera espera el tren en la estación de Mataró de la línea R1 de Rodalies. / Sandra Roman

En cuanto al calendario, Macias confirma la hoja de ruta: el inventario y la definición de patrimonio servirán de guía para repetir la metodología en otros trazados; después vendrá la negociación económica anual y, una vez aplacadas las incertidumbres en materia de seguridad y certificados, se convocarán las comisiones políticas que validen los acuerdos.

En "fase avanzada"

La idea de fondo es que el traspaso no sea un simple cambio formal, sino la puesta en marcha de una gestión que permita mejorar la prestación, mantener la seguridad y garantizar inversiones sostenibles en el corredor del Maresme. Macias apunta a herramientas y convenios que contemplen la financiación plurianual del patrimonio: “Habrá que acordar que cada año entre una determinada suma de dinero, desde el punto de vista legal, con disposiciones que definan la transferencia del patrimonio y su mantenimiento”, explica.

Con todo, la impresión del comisionado es que el proceso “está en fase avanzada” y que en “pocos meses” se podrán concretar aspectos técnicos y legales. La cuenta atrás administrativa y técnica para la asunción real del servicio ya ha comenzado, aunque su concreción final dependerá de los acuerdos económicos que ahora negocian los actores políticos.