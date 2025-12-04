BRECHA TERRITORIAL EN LA FUNCIÓN PÚBLICA
Casi 20.000 euros de diferencia entre los empleados públicos de toda España en 2026: este es el sueldo en cada comunidad
Los datos oficiales del Ministerio de Función Pública revelan una brecha salarial histórica entre territorios, con diferencias que rozan los 20.000 euros anuales según la comunidad autónoma
Subida salarial de los funcionarios: cantidades, a cuántos trabajadores afecta y cuándo se cobrará
El coste salarial medio del personal funcionario en España varía drásticamente según la comunidad autónoma donde trabajen.
Los datos del ISPA —la plataforma oficial del Ministerio de Función Pública— revelan que en 2024 las diferencias rozaban los 20.000 euros anuales entre territorios.
Según las tablas oficiales, un funcionario medio en Melilla percibió en 2024 unos 46.036 euros brutos al año, mientras que en Extremadura la retribución media rondó los 29.367 euros.
A su vez, un funcionario de nivel A1 en Comunidad de Madrid superaba los 64.000 euros anuales de media, situándose entre los sueldos más altos del conjunto de comunidades.
Estas distorsiones salariales, reconocidas oficialmente, se explican principalmente por la disparidad en complementos salariales (como los específicos o ligados a cargos públicos) que cada comunidad o entidad local adiciona según sus propios criterios presupuestarios.
Diferencias entre comunidades autónomas
Esta realidad adquiere especial relevancia ahora, cuando el Gobierno ha aprobado un paquete de subidas salariales para empleados públicos: un aumento del 2,5% este año y un 1,5% en 2026, dentro de una senda de subida acumulada que podría alcanzar el 11% hasta 2028.
Sin embargo, aunque la subida beneficia a todos de forma general, la brecha entre territorios persiste. Un alza porcentual uniforme sobre un sueldo base muy distinto (como sucede entre Melilla o Extremadura frente a Madrid o Melilla) no corrige la desigualdad de partida.
Los sindicatos exigen la equiparación salarial
Para los sindicatos, como CSIF, estas diferencias son otro argumento para reclamar una "homogeneización retributiva" o la creación de un fondo estatal de equiparación que reduzca la disparidad entre los sueldos públicos según comunidad.
En definitiva, el colectivo de empleados públicos en España sufre una doble desigualdad: por categoría profesional (grupo A1, A2, C1, C2), y por territorio. Que un mismo puesto cobre muy distinto según la comunidad donde se desempeñe plantea un debate estructural sobre equidad, poder adquisitivo y cohesión del empleo público.
La subida generalizada aprobada por el Gobierno supone un alivio, pero no borra la brecha territorial histórica.
