SNCF Voyageurs reduce al 50% el precio de 13.000 billetes entre Barcelona y París desde este lunes

SNCF Voyageurs, operador de alta velocidad en Europa y propiedad de la Compañía Nacional de Ferrocarriles de Francia (Grupo SNFC), ofrecerá un descuento del 50% en un total de 13.000 billetes de sus trenes TGV INOUI que viajen entre España y Francia durante el primer trimestre de 2026.

Los descuentos estarán disponibles entre el lunes 8 de diciembre y miércoles 10 de diciembre, y permitirán viajar desde el 5 de enero y hasta el 31 de marzo a mitad de precio, según ha explicado la compañía en un comunicado este jueves.

El anuncio llega pocas semanas después de que el operador francés haya habilitado la venta anticipada para los billetes internacionales, incluido el corredor Barcelona-París, "lo que permite planificar desplazamientos hasta julio de 2026".

"El incremento de la anticipación en la venta de billetes y las medidas aplicadas para los meses de invierno refuerzan nuestra apuesta por una conexión fiable y sostenible entre España y Francia", ha explicado la responsable del mercado español de SNCF Voyageurs, Marie Laure Dieu Guillot.

En España, SNCF Voyageurs opera la línea de alta velocidad TGV INOUI París-Barcelona, red que conecta tres ciudades catalanas, Barcelona, Girona y Figueres, con la capital francesa y con otras ciudades del sur del país, como Béziers, Narbona, Montpellier y Nîmes.