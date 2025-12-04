Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Movilidad

SNCF Voyageurs reduce al 50% el precio de 13.000 billetes entre Barcelona y París desde este lunes

En España, SNCF Voyageurs opera la línea de alta velocidad TGV INOUI París-Barcelona, red que conecta tres ciudades catalanas, Barcelona, Girona y Figueres, con la capital francesa

El TGV Inoui que conecta Barcelona y París.

El TGV Inoui que conecta Barcelona y París. / SNFC - Archivo

EP

BARCELONA
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

SNCF Voyageurs, operador de alta velocidad en Europa y propiedad de la Compañía Nacional de Ferrocarriles de Francia (Grupo SNFC), ofrecerá un descuento del 50% en un total de 13.000 billetes de sus trenes TGV INOUI que viajen entre España y Francia durante el primer trimestre de 2026.

Los descuentos estarán disponibles entre el lunes 8 de diciembre y miércoles 10 de diciembre, y permitirán viajar desde el 5 de enero y hasta el 31 de marzo a mitad de precio, según ha explicado la compañía en un comunicado este jueves.

El anuncio llega pocas semanas después de que el operador francés haya habilitado la venta anticipada para los billetes internacionales, incluido el corredor Barcelona-París, "lo que permite planificar desplazamientos hasta julio de 2026".

"El incremento de la anticipación en la venta de billetes y las medidas aplicadas para los meses de invierno refuerzan nuestra apuesta por una conexión fiable y sostenible entre España y Francia", ha explicado la responsable del mercado español de SNCF Voyageurs, Marie Laure Dieu Guillot.

En España, SNCF Voyageurs opera la línea de alta velocidad TGV INOUI París-Barcelona, red que conecta tres ciudades catalanas, Barcelona, Girona y Figueres, con la capital francesa y con otras ciudades del sur del país, como Béziers, Narbona, Montpellier y Nîmes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los creadores de 'Aquí no hay quien viva' demandan a Atresmedia por explotación excesiva e indebida de la serie
  2. El estudiante con la nota más alta de la PAU empieza la universidad y estrena coche nuevo gracias a Dongfeng
  3. Inspecció de Treball propone sancionar al Ayuntamiento de Santa Coloma por 'contribuir' al contagio de legionela de un conserje
  4. Sigifredo Ledesma invirtió en un negocio de aceitunas: “Yo pensaba que con mil olivos podía vivir”
  5. Custodio Pérez, el aceitunero convertido en fenómeno literario tras salir en 'La revuelta': 'No me creo superar a Dan Brown
  6. Las 'cosas raras' que el entorno de las niñas muertas en Jaén ve en el caso: de los 'mensajes bien escritos' a 'un árbol muy alto
  7. Albino (42 años), albañil: 'Allí en Bolivia, por el mismo trabajo y las mismas horas, son unos 400 euros al cambio
  8. Uno de cada tres catalanes debe esperar más de cinco días para lograr cita en un CAP

DIRECTO | EEUU suspende algunas sanciones al gigante petrolero ruso Lukoil

DIRECTO | EEUU suspende algunas sanciones al gigante petrolero ruso Lukoil

DIRECTO GAZA | El Ejército israelí anuncia próximo ataque contra la estructura de Hizbulá en el sur de Líbano

DIRECTO GAZA | El Ejército israelí anuncia próximo ataque contra la estructura de Hizbulá en el sur de Líbano

DIRECTO | A la espera de órdenes de la UE para sacrificar los 900 jabalís de Collserola

DIRECTO | A la espera de órdenes de la UE para sacrificar los 900 jabalís de Collserola

Tebas emprende acciones legales contra los futbolistas por sus protestas por el Villarreal-Barça de Miami

Tebas emprende acciones legales contra los futbolistas por sus protestas por el Villarreal-Barça de Miami

Mercè Rodoreda se hace bosque en el CCCB para derribar "clichés fosilizados"

Mercè Rodoreda se hace bosque en el CCCB para derribar "clichés fosilizados"

Mourinho propone recurrir a árbitros extranjeros en caso de huelga en Portugal

Mourinho propone recurrir a árbitros extranjeros en caso de huelga en Portugal

Christian Gálvez encuentra este nuevo trabajo relacionado con la religión tras abandonar Mediaset y asentarse en las tardes de Telemadrid

Christian Gálvez encuentra este nuevo trabajo relacionado con la religión tras abandonar Mediaset y asentarse en las tardes de Telemadrid

El Reino Unido señala a Putin como "responsable moral" de la muerte de Dawn Sturgess, víctima colateral del intento de asesinato contra Sergei Skripal

El Reino Unido señala a Putin como "responsable moral" de la muerte de Dawn Sturgess, víctima colateral del intento de asesinato contra Sergei Skripal