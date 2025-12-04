Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario: "2026 será un año terrible para la clase media"

Es un hecho que en la sociedad española, la gran parte de la población pertenecería a la conocida 'clase media'. En este sentido, algunos organismos oficiales como la OCDE o el CIS nos hablan de que aproximadamente un 57%-60% de la población se percibe como clase media. Es por ello que Sergio Gutiérrez, experto en el mercado de la vivienda, nos muestra sus predicciones para la clase media en el año 2026.

El profesional del sector inmobiliario afirma que la clase media española "malvive esclavizada en secreto por su dia a dia". En este sentido, dicho sector de la sociedad se habría convertido en el responsable de correr a cargo con la gran mayoría de gastos del Estado, cuando no estarían recibiendo a cambio unos servicios públicos adecuados.

Según Gutiérrez, a día de hoy los ciudadanos de clase media son los responsables del mantenimiento de servicios clave como el plan de pensiones, los salarios de funcionarios públicos, así como las ayudas para la ciudadanía. De hecho, el principal problema sería la cantidad de ayudas tan limitada que se ofrece, donde no todos tienen la misma capacidad para acceder a ellas.

Las dificultades de la clase media

Precisamente, al hablar de las ayudas del Estado nos encontramos con una paradoja curiosa, ya que como bien afirma el experto “eres demasiado rico para tenerla, aunque demasiado pobre para llegar a fin de mes”.

Con todo ello, la clase media se habría convertido en un colectivo incapaz de ahorrar porque vive al dia, debido a unos sueldos que no hacen más que estancarse. Y no contentos con ello, los ciudadanos también deben soportar las constantes subidas de precios en la cesta de la compra.

Por otro lado, si hablamos de la vivienda en España, nos encontraríamos con una oferta limitada, con precios inaccesibles para ciudadanos sin ahorros previos. Además, desde la perspectiva de los ahorradores y herederos la situación no mejora, ya que a la hora de mantener nuestro patrimonio la cantidad de impuestos se vuelve insostenible, sumado a las limitaciones de alquiler que puede cobrar el propietario.

Sin duda, Sergio Gutiérrez es contundente con su previsión de futuro para el mercado inmobiliario en el país: "en 2026 la vivienda no va a bajar, seguirá tensionada". En resumen, la vivienda permanecería siendo una gran problemática tanto para los propietarios como para los inquilinos.

El endeudamiento de la clase media en España

Es evidente la creciente dificultad de los ciudadanos para afrontar sus gastos diarios, un hecho que el organismo CaixaBank Research ya habría señalado. Los datos publicados nos confirman que aproximadamente un 50% de los hogares españoles tendrían dificultades para llegar a fin de mes, aumentando consigo el endeudamiento de las familias.

De hecho, se calcula que, a día de hoy, una de cada tres familias ingresa menos de lo que gasta, en una época en la que la clase media habría sufrido un repunte en sus cifras. Precisamente, ya solo en el año 2022 este grupo suponía algo más del 60% del total de la población.

A nivel general, instituciones como el Banco de España predicen una futura erosión de la clase media en España, provocada en gran parte por los organismos gubernamentales. Una muestra de ello sería el acentuado aumento de la deuda pública, así como los déficits fiscales e implementación de políticas de austeridad, que habrían afectado a la calidad y acceso de servicios públicos como la sanidad o educación, entre otros.