Neobancos
Revolut lanza un modo de seguridad para reducir el riesgo de robos fuera de lugares habituales
EP
El neobanco Revolut ha lanzado un modo especial de seguridad con el que espera reducir el riesgo de robos en la calle o fuera de una serie de lugares habituales, según ha explicado la entidad en un comunicado.
Cuando se activa esta función, denominada 'Modo Calle', se aplican protecciones adicionales cuando se realizan transferencias fuera de ubicaciones de confianza.
Los clientes definen de antemano estas ubicaciones y, fuera de ellas, las transferencias por encima de un límite configurado requerirán verificaciones extra y tendrán un retraso de una hora. Este retraso crea un "margen crucial" para detectar y frenar la actividad fraudulenta, evitando que los fondos salgan bajo coacción.
Este modo está disponible para Reino Unido y el resto del Espacio Económico Europeo, incluido España.
