Brote en Catalunya
El precio del kilo de cerdo baja otros 10 céntimos, hasta los 1,10 euros, por la peste porcina
Mercolleida, la lonja de referencia del mercado porcino en España, advierte de que la situación "sigue siendo grave" pese a las medidas de contención
DIRECTO | Peste porcina africana en Catalunya, en directo: última hora del brote en Collserola: jabalís muertos y zona afectada
El director general de Mercolleida, Miquel Àngel Bergés, ha anunciado este jueves que la lonja, considerada de referencia estatal en el ámbito del mercado porcino, ha acordado volver a bajar 10 céntimos el precio del kilo de cerdo, hasta los 1,10 euros, en respuesta a la crisis de la peste porcina africana (PPA).
Lo ha dicho en una rueda de prensa celebrada en la Lonja de Mercolleida, en la que también ha pedido el sacrificio de los cerdos de las explotaciones que se encuentran en el radio de 20 kilómetros a partir del punto en el que se han encontrado los jabalíes muertos que han dado positivo en PPA hasta el momento, en el entorno de Collserola (Barcelona), para evitar la propagación del virus.
La decisión de Mercolleida llega después de acordar este lunes una bajada de 10 céntimos que bajó los precios de los 1,30 euros a los 1,20, por lo que ha confirmado sus pronósticos que anticipaban que estos seguirían a la baja para "dar oxígeno" a los mataderos. "Hemos decidido hacer otra bajada de 10 céntimos. Ha habido discusión, pero se ha considerado que la situación sigue siendo grave", ha argumentado el director general de Mercolleida.
Este descenso de los precios tiene como objetivo aliviar a los mataderos: "Es primordial seguir sacrificando a los cerdos y permitir que los mataderos dispongan de margen para sacar carne a buen ritmo porque uno de los problemas actuales es su capacidad de carne congelada, que está llegando a su límite", ha dicho Bergés.
Respecto al mercado internacional, ha explicado que Corea del Sur se ha abierto este jueves a seguir importando carne porcina procedente de España, pero que otros países como Filipinas han anunciado que no aceptan la regionalización, como sí ocurre con China, que representa el 42% de las exportaciones nacionales de carne de cerdo fuera de la Unión Europea.
