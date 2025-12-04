El Govern eleva a 1.000 los agentes desplegados para evitar que la peste porcina salga de Collserola

El Govern ha doblado el número de efectivos desplegados en Collserola para evitar que el brote de peste porcina africana desborde a otros territorios. El dispositivo de agentes pasa de 500 a 1.000, una vez se han añadido cuerpos como los Bombers, con el fin de blindarse de cara al fin de semana, según ha explicado el conseller de Agricultura, Óscar Ordeig. En el radio de 20 kilómetros definido como perímetro distintos francotiradores se han instalado en torretas para ir abatiendo a jabalís con armas con silenciador.

La Generalitat extrema las precauciones para contener el foco de contagio, pensando especialmente en el fin de semana -con lunes festivo- y evitar que algún paseante pueda echar por tierra los trabajos de prevención que se han efectuado tras cinco días de crisis sanitaria.

Desde la Generalitat quieren mandar así una imagen de rigor de cara a los mercados extranjeros, con los que están en juego hasta 1.000 millones de euros al año en exportaciones y una cantidad mucho mayor si el virus se desborda. "El país se juega mucho", tal como ha ido repitiendo durante los últimos días el conseller y si el brote no desborda, ahora mismo el impacto económico sería "asumible", según ha valorado.

01/12/2025 Efectivos de la UME en la zona en cuarentena por la Peste Porcina Africana en Torrefarrussa, a 1 de diciembre de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). El conseller de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha informado este domingo de que el Govern ha pedido el despliegue de la unidad de control cinegético de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para controlar el brote de peste porcina africana (PPA) en el área de Collserola (Barcelona). ECONOMIA Lorena Sopêna - Europa Press / Lorena Sopêna - Europa Press / Europa Press

Ordeig ha recibido con satisfacción la decisión de la Unión Europea de elevar hasta los 91 los municipios consideradors como infectados, ya que ello implica a más municipios, pero no a más granjas. El perímetro de damnificadas sigue siendo de 39, donde no se han registrado nuevos positivos y cada semana se irán repitiendo las analíticas a los animales para certificarse de que la enfermedad no da el salto.

Los técnicos de Bruselas se han mostrado “muy sorprendidos de la cantidad de recursos públicos que estamos empleando”, según la versión que ha dado el conseller.

El responsable de Agricultura considera que si los países extranjeros aceptan únicamente aislar esas 39 granjas de las exportaciones de marrano, el impacto económico sería "asumible". Un perímetro que ahora mismo algunos estados aceptan y otros no.

Diplomacia internacional

Por ejemplo, Japón ha vetado a toda Catalunya de la exportación de cerdo, lo que priva a las empresas catalanas de vender más de 300 millones de euros al año. Y desde la Generalitat reconocen que está "complicado" que ese criterio lo cambien los japoneses a corto plazo.

No obstante, Corea del Sur, el tercer exportador de marrano catalán más allá de la UE y con quien se está negociando una reapertura comercial, parece dispuesta a aceptar ese marco, según ha afirmado Ordeig.

China, que es el primer exportador de cerdo de fuera de la Unión Europea y que mueve unos 400 millones anuales, ya ha aceptado comprar cerdo catalán pero no de la provincia de Barcelona.

Salvador Illa en México. / ACN

Hay negociaciones también abiertas con países como Chile, Malasia o Vietnam, entre otros, si bien los procesos los asumen lentos e inciertos, según el Govern. El president Salvador Illa, si bien la competencia negociadora es del Ministerio de Agricultura, ha aprovechado su actual viaje a México para verse allí con autoridades para explicarles las medidas que están adoptando. México es otro país que ha vetado la compra de cerdo catalán.

Todos este proceso de readaptación al nuevo marco de restricciones -todavía también inciertas y que pueden cambiar según se expanda o no el brote- tiene a las empresas catalanas en alerta máxima.

Este mismo jueves por la tarde el conseller Ordeig mantendrá una reunión con las cinco corporaciones que más exportan cerdo fuera de la UE, el nombre de las cuales ha rehusado desvelar. Sí ha explicado que las va a escuchar y les va a pedir "calma" y que "entre todos minimicemos el impacto en la ocupación", según ha explicado.

Por el momento, según datos facilitados por el Departament de Treball a este medio, la única empresa que ha aplicado un mecanismo de ajuste justificando la afectación de la crisis es una empresa de trabajo temporal (ETT) vinculada al Grupo Jorge. Esta ha presentado un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) para 300 trabajadores y actualmente desde el Departament están analizando si incurren las causas legítitmas o la empresa se precipitó en su decisión.

Campaña de promoción del cerdo

Desde el Govern pondrán en marcha la campaña publicitaria para promover el consumo de productos porcinos y evitar así que las ventas a nivel local puedan verse perjudicadas por esta crisis. “Comer cerdo no tiene riesgo para la persona”, ha insistido.

Esta será una de las medidas que la administración catalana irá concretando en los próximos días. El martes que viene el Consell Executiu dará luz verde a un paquete de 10 millones de euros en ayudas al sector porcino, que todavía a día de hoy no está claro como se distribuirán ni quién podrá solicitarlas. Ordeig este jueves a avanzado que las 39 granjas incluidas en el perímetro cercano a la zona cero del brote tendrán trato preferencial en las mismas, pero no ha dado más detalles.