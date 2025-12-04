DIRECTO Peste porcina africana | última hora: Collserola bajo control

No se han realizado todavía cacerías en Collserola

La operación de aislamiento en Collserola de los jabalís no ha incluido todavía la cacería de animales. Los efectivos sólo han retirado una cincuentena de cadáveres pero todavía no han realizado capturas, porque falta un dictamen de los técnicos europeos que valide los mecanismos de captura y sacrificio. Los animales con peste mueren entre seis y 20 días después del contagio. "Intentamos trampas que permiten capturar jabalís en grupo, ahora sólo debemos activarlas, pero estamos esperando el dictamen de la UE", ha afirmado el subinspector de los Agentes Rurales de la Generalitat, Lluís Pallares. El dispositivo ha incorporado a agentes de la Guardia Civil con perros y están a la espera de más efectivos caninos del cuerpo de agentes forestales de la Comunidad de Madrid. Estas unidades, según Pallarés, ofrecen "más efectividad" en la localización de cadáveres de jabalís "con la orografía de la zona". Los efectivos han peinado ya el primer radio de seis kilómetros, donde se han localizado una cincuentena de cadáveres de jabalís -que están pendiente de análisis-, y han comenzado la prospección fuera de esta primera área y dentro de la segunda zona, la de vigilancia, que es de 20 kilómetros a la redonda.