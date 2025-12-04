En Directo
Al minuto
DIRECTO Peste porcina africana | última hora: Collserola bajo control
La peste porcina africana ha reaparecido en España después de 31 años con la localización cerca de Barcelona de varios jabalís muertos infectados con el virus
¿Puede afectar la peste porcina africana a los humanos?
La peste porcina africana ha reaparecido en España, tras 31 años, con la localización cerca de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) de varios jabalís muertos infectados con el virus, lo que ha encendido todas las alertas en el sector ganadero. El virus, que no afecta a los humanos, sí que supone una amenaza grave para las explotaciones porcinas y la fauna silvestre.
Para contener la propagación de la enfermedad, la Generalitat ha activado medidas extraordinarias y cierres en los accesos al bosque en un total de 64 municipios de Catalunya, incluidos Barcelona, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, Rubí, Sabadell y Sant Cugat.
España expondrá ante el Consejo de Ministros de la UE la situación de la peste porcina africana
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, informará a sus homólogos de la Unión Europea sobre la situación de la peste porcina africana detectada en España, en la reunión del Consejo de Ministros comunitarios del ramo que se celebrará los próximos días 11 y 12 en Bruselas. Planas ha abordado este miércoles el estado sobre esa crisis con los consejeros autonómicos del ramo, en la reunión celebrada por videoconferencia para preparar el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la UE de la próxima semana. El titular de Agricultura ha celebrado la unidad de acción de todas las comunidades autónomas frente a la peste porcina africana, según un comunicado del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). "Los consejeros y consejeras han transmitido su apoyo a Cataluña y al ministerio en su trabajo para tratar de encapsular el brote a la zona afectada", de acuerdo con el comunicado. Planas ha señalado que informará de los casos positivos detectados, todos en fauna silvestre, a la Comisión Europea (CE) y a sus homólogos de los estados miembros.
Amplíada la búsqueda de jabalís muertos mientras el Govern anuncia ayudas para el sector
Los efectivos que trabajan para tratar de controlar el brote de peste porcina africana (PPA) en Barcelona han terminado de peinar la primera área de 6 kilómetros a la redonda del primer foco y ya buscan jabalíes en el segundo círculo de 20 kilómetros, mientras el Gobierno catalán ha anunciado ayudas de 10 millones de euros al sector porcino. En el sexto día desde la detección de dos primeros casos de peste porcina en jabalís en Cerdanyola del Vallès, en la zona de Collserola -tras 31 años libres de la enfermedad en España-, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha incidido en que uno de sus objetivos es conseguir que se minimice el impacto provocado por esta situación en las exportaciones. El Ministerio sigue actualizando los certificados sanitarios de exportación y otras restricciones adicionales que van imponiendo o levantando los países, mientras se mantiene de momento en nueve el número de jabalís muertos los que han dado positivo de peste porcina. Argentina y el Reino Unido han flexibilizado la entrada de algunos productos españoles derivados del cerdo bajo determinados requisitos; en cambio, Chile ha comunicado en las últimas horas que cierra sus fronteras a la llegada de productos cárnicos del cerdo desde cualquier punto del país.
Feijóo se reúne con los sectores afectados por la peste porcina y pide ayudas al Gobierno
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha reunido este miércoles con más de una veintena de asociaciones y empresas de los segmentos afectados por la crisis de la peste porcina de Catalunya y ha reclamado al Gobierno un plan de ayudas inmediatas y extraordinarias para el sector. A la reunión han asistido representantes del sector agroganadero, caza, veterinario, interprofesionales, distribución y empresas, según un comunicado del PP. Núñez Feijóo ha exigido un plan extraordinario de refuerzo de control cinegético en la fauna salvaje y el refuerzo de la inspección, según la misma fuente. El PP ha solicitado la comparecencia en el Congreso del ministro de Agricultura, Luis Planas, y ha registrado una proposición no de ley (PNL) con reclamaciones así como una batería de preguntas parlamentarias al Gobierno sobre la peste porcina africana.
ENTREVISTA Òscar Ordeig: "El Govern aprobará el martes ayudas para el sector alimentario y porcino"
El conseller de Agricultura y Ganadería confía en que en los próximos días o semanas se vayan reabriendo algunos de los mercados que tienen bloqueada la compra de productos porcinos. Òscar Ordeig explica en una entrevista que hasta el momento se han identificado nueve animales muertos con peste. "Hoy es el quinto día del brote y estamos todo el día conectados y trabajando para tomar las medidas de la manera más rápida, coordinada y transparente. En el minuto 1 ya establecimos el radio de 6 km y de 20 km, y movilizamos efectivos. Este miércoles también se han incorporado los bomberos y la unidad canina de la Guardia Civil. Contamos ya con todos los cuerpos de la Generalitat, la Guardia Civil y todos los que hemos necesitado del Estado para evitar que salga del radio cualquier cerdo infectado. Vamos informando de todo lo que hacemos a la Comisión Europea, a los mercados, a los gobiernos con los que negociamos y al conjunto de la ciudadanía. Hay 500 efectivos trabajando en el radio de 20 kilómetros". Lee la entrevista , aquí.
Matadepera, zona crítica para la expansión de la peste porcina al resto de Catalunya
El inspector jefe de los Agents Rurals, Josep Antoni Mur, ha dicho este miércoles que "el peor escenario" es que los animales contagiados por peste porcina salieran de la zona perimetral por el norte en dirección a Matadepera, porque desde ahí penetrarían en el centro de Catalunya. Si, por el contrario, se expandiera hacia el sur, la situación sería menos problemática porque allí están la ciudad de Barcelona y el mar, que actuarían como barreras naturales para los animales enfermos.
No se han realizado todavía cacerías en Collserola
La operación de aislamiento en Collserola de los jabalís no ha incluido todavía la cacería de animales. Los efectivos sólo han retirado una cincuentena de cadáveres pero todavía no han realizado capturas, porque falta un dictamen de los técnicos europeos que valide los mecanismos de captura y sacrificio. Los animales con peste mueren entre seis y 20 días después del contagio. "Intentamos trampas que permiten capturar jabalís en grupo, ahora sólo debemos activarlas, pero estamos esperando el dictamen de la UE", ha afirmado el subinspector de los Agentes Rurales de la Generalitat, Lluís Pallares. El dispositivo ha incorporado a agentes de la Guardia Civil con perros y están a la espera de más efectivos caninos del cuerpo de agentes forestales de la Comunidad de Madrid. Estas unidades, según Pallarés, ofrecen "más efectividad" en la localización de cadáveres de jabalís "con la orografía de la zona". Los efectivos han peinado ya el primer radio de seis kilómetros, donde se han localizado una cincuentena de cadáveres de jabalís -que están pendiente de análisis-, y han comenzado la prospección fuera de esta primera área y dentro de la segunda zona, la de vigilancia, que es de 20 kilómetros a la redonda.
Los Agentes Rurales amplían el rastreo de jabalís más allá de la "zona cero" afectada por la peste
El cuerpo de Agentes Rurales ha pasado de fase en el rastreo de jabalís que pueden haber muerto por la peste porcina africana (PPA), dejando atrás la "zona cero", conocida como 'zona tampón' según el protocolo que establece un radio de seis kilómetros a la redonda, para así pasar a la 'zona de vigilancia' más amplia. En este radio más amplio se está llevando a cabo la misma labor que en la primera zona, donde los efectivos a pie y las unidades caninas están peinando la zona para tratar de encontrar posibles animales. Sin embargo, a diferencia de la 'zona tampón', no se están instalando barreras físicas para impedir la entrada o salida de ejemplares, ni tampoco se está aplicando el producto químico que evita que los jabalís traspasen la zona delimitada. Más información, aquí.
Baleares extrema la vigilancia ante el brote de peste porcina detectado en Catalunya
El Govern balear ha asegurado este miércoles que extremará el control y la vigilancia de las medidas de bioseguridad ante el brote de peste porcina detectado en Catalunya. El director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Fernando Fernández, ha participado en la segunda de las reuniones del Comité RASVE convocado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para analizar la evolución del brote de peste porcina africana (PPA) detectado en jabalíes silvestres en Catalunya. El encuentro ha servido para actualizar la información ofrecida por la Generalitat y por el propio Ministerio, que han confirmado la detección de un tercer foco en Cerdanyola del Vallès, dentro del perímetro ya delimitado.
Cerco extremo para exterminar a los jabalís en Collserola
Los efectivos desplazados a Collserola han hecho una prospección por cuadrículas de 300 metros cuadrados, asignadas cada una de ellas a una unidad, en una zona boscosa que está situada entre las autovías C-58, AP-7 y C-16. Los trabajos consisten en contener a los animales con barreras químicas (repelentes) en pasos de fauna y, desde hace dos días, también físicas en pasos subterráneos (por debajo de las autovías), mientras que los Mossos controlan los puentes por encima de las carreteras. El objetivo es exterminar la población de jabalís en toda la zona y erradicar de esta manera la peste de manera definitiva. Más información, aquí.
El Gobierno logra minimizar el impacto de la peste porcina de Barcelona en la exportación
El Gobierno central, comandado por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, está centrando buena parte de sus esfuerzos en minimizar el impacto del brote de peste porcina en Barcelona en las exportaciones españolas. El gran éxito de Planas son esas gestiones, que hasta el momento han logrado que países terceros que ahora no contemplan la regionalización terminen aceptándola para que solo prohíban la entrada de productos españoles del cerdo desde las zonas afectadas y no desde todo el país. Lo cierto es que la peste porcina es habitual en toda Europa y el caso español no ha tenido ningún impacto en la cabaña ganadera.
