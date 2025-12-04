Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DIRECTO Peste porcina africana | última hora: Collserola bajo control

La peste porcina africana ha reaparecido en España después de 31 años con la localización cerca de Barcelona de varios jabalís muertos infectados con el virus

¿Puede afectar la peste porcina africana a los humanos?

Hallados 50 jabalíes muertos dentro de la zona delimitada por la peste porcina africana. Lo explica el inspector jefe de los Agents Rurals, Josep Antoni Mur. / CABALAR / EFE / VÍDEO: EFE

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Barcelona
La peste porcina africana ha reaparecido en España, tras 31 años, con la localización cerca de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) de varios jabalís muertos infectados con el virus, lo que ha encendido todas las alertas en el sector ganadero. El virus, que no afecta a los humanos, sí que supone una amenaza grave para las explotaciones porcinas y la fauna silvestre.

Para contener la propagación de la enfermedad, la Generalitat ha activado medidas extraordinarias y cierres en los accesos al bosque en un total de 64 municipios de Catalunya, incluidos Barcelona, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, Rubí, Sabadell y Sant Cugat.

