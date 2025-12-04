Nómina ajustada
El asesor fiscal José Ramón López: "No te extrañes que cobres menos en tu nómina de noviembre y diciembre"
El experto en derecho ha desvelado el motivo a través de su cuenta personal de TikTok
Muchos españoles recibirán este mes su nómina y se llevarán las manos a la cabeza al comprobar que han recibido menos dinero del esperado. Por ello, el asesor fiscal José Ramón López ha querido realizar un vídeo para explicar los motivos de esta situación, tanto en noviembre como en diciembre.
"No te extrañes que cobres menos en tu nómina de noviembre y diciembre", empieza explicando el asesor fiscal en el vídeo. Deja claro que esta situación "puede pasarle a cualquiera perfectamente".
El motivo de esta regulación se debe al IRPF: "Podrían regularizártelo". López explica que las empresas tienen la responsabilidad de gestionar correctamente el IRPF que se aplica a sus trabajadores.
Esto implica retener un porcentaje mínimo de impuestos, determinado según la situación personal de cada empleado y su salario bruto, y luego ingresarlo a Hacienda. "Cuanto más es el sueldo bruto y cuantas menos cargas familiares tiene, mayor será el porcentaje de IRPF", expone.
¿Qué sucede en estos casos?
Esta obligación de aplicar el mínimo de IRPF se calcula en un cómputo anual. Es decir, la empresa revisa todos los meses en los que ya te ha aplicado IRPF para comprobar si realmente se está aplicando el porcentaje correcto. Si detectan que se ha quedado corto y deberían haberte retenido más, ajustarán el IRPF en noviembre y diciembre.
"Esto asegura que se pague al menos el mínimo que exige la Agencia Tributaria en función de tu situación personal y familiar y de tu sueldo bruto", añade López en TikTok.
También, el asesor señala que a las empresas les conviene hacer esta regularización: "Si se equivocan y aplican un IRPF inferior al que realmente deberían haber aplicado, esto se puede llegar a reclamar en tu declaración anual".
En definitiva, si notas que en noviembre o diciembre cobras menos de lo habitual, revisa tu nómina: probablemente se deba a un ajuste del IRPF.
