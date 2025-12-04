Oficios
Un diseñador gráfico, sobre la IA en su trabajo: "La veo como una herramienta más que como una amenaza"
El joven explica en TikTok que con la ayuda de la IA puede ir más rápido, pero solo le resulta útil en algunas tareas
El coste de vida de un camarero en Andorra: “Pago 850 euros por una habitación”
Un profesor catalán se queja de las diferencias salariales entre comunidades: "En el País Vasco o en Madrid cobran bastante más"
Cristina Sebastián
Un diseñador gráfico ha compartido su experiencia en un vídeo publicado en TikTok por la cuenta Talentmatch, una consultoría de recursos humanos, donde comenta su salario y cómo se está adaptando a la inteligencia artificial en su puesto de trabajo.
Sueldo y vivienda
El diseñador comenta que, “en un puesto como el mío, se pueden ganar entre 1.300 y 1.800 euros mensuales”. Esta cifra se encuentra ligeramente por debajo de la media de lo que se suele cobrar ejerciendo este oficio en España.
Según datos de talent.com, una plataforma de búsqueda de empleo, el sueldo medio de un diseñador gráfico en España es de 1.880 euros. En comunidades como Extremadura, los salarios se disparan hasta los 2.300 euros, mientras que en Cantabria no superan los 1.500.
El protagonista del vídeo reside en Tarragona, y comenta que un piso de alquiler en la ciudad puede costar entre 700 y 1.500 euros al mes. Por lo tanto, solo con su sueldo puede resultar complicado pagar una renta.
Inteligencia artificial
Otro tema que comenta es el de la inteligencia artificial y cómo le puede llegar a afectar en su trabajo. “Veo la inteligencia artificial como una herramienta más que como una amenaza”, confiesa el diseñador.
Explica que, con la ayuda de esta tecnología, pueden trabajar más rápido que antes, pero recalca que solo es útil en determinadas tareas.
“Hay faena que definitivamente la tenemos que realizar los diseñadores sí o sí”, apunta, descartando la IA para según qué trabajos.
- Los creadores de 'Aquí no hay quien viva' demandan a Atresmedia por explotación excesiva e indebida de la serie
- El estudiante con la nota más alta de la PAU empieza la universidad y estrena coche nuevo gracias a Dongfeng
- Inspecció de Treball propone sancionar al Ayuntamiento de Santa Coloma por 'contribuir' al contagio de legionela de un conserje
- Sigifredo Ledesma invirtió en un negocio de aceitunas: “Yo pensaba que con mil olivos podía vivir”
- Custodio Pérez, el aceitunero convertido en fenómeno literario tras salir en 'La revuelta': 'No me creo superar a Dan Brown
- Las 'cosas raras' que el entorno de las niñas muertas en Jaén ve en el caso: de los 'mensajes bien escritos' a 'un árbol muy alto
- Albino (42 años), albañil: 'Allí en Bolivia, por el mismo trabajo y las mismas horas, son unos 400 euros al cambio
- Uno de cada tres catalanes debe esperar más de cinco días para lograr cita en un CAP